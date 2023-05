Neuer Name für Kreisklinik Wolfratshausen? „Könnte falsch interpretiert werden“

Von: Andreas Steppan

Teilen

Die Kreisklinik Wolfratshausen sollte sich laut dem Vorschlag einer Werbeagentur künftig „Klinikum“ nennen. (Archivfoto) © SH/Archiv

Zur Debatte über die Zukunft der Kreisklinik Wolfratshausen gehört auch die Frage, wie sie sich künftig nach außen verkauft. Eine Werbeagentur schlägt eine Namensänderung vor.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wie muss sich die Kreisklinik Wolfratshausen aufstellen, um in eine sichere Zukunft zu gehen? Diese Frage wird gerade diskutiert. Mit einem Randaspekt beschäftigte sich jetzt der Kreisausschuss des Kreistags. Dort schieden sich die Geister daran, ob das Krankenhaus einen neuen „Rufnamen“ bekommen sollte. Der Vorschlag einer Werbeagentur, künftig den Namen „Klinikum Wolfratshausen“ zu verwenden, fiel am Ende durch.

Vorschlag: Statt „Kreisklinik“ künftig „Klinikum Wolfratshausen“

Wie Wolfgang Krause, Leiter der Abteilung „Zentrale Angelegenheiten“ im Landratsamt, berichtete, hatte die Klinik eine Agentur beauftragt, sich Gedanken über ein neues Logo zu machen. Das bisherige ist auf diversen Druckerzeugnissen schlecht erkennbar. In diesem Zuge, so Krause, habe die Agentur dem Aufsichtsrat auch eine Änderung des „Rufnamens“ vorgeschlagen. Der kann in der Außendarstellung verwendet werden, ändere aber nichts am Gesellschaftervertrag oder am Eintrag ins Handelsregister, wie der Abteilungsleiter betonte. Das Logo habe der Aufsichtsrat schon in eigener Zuständigkeit beschlossen. Beim „Rufnamen“ fand es Krause angemessen, dass der Landkreis als Gesellschafter gefragt werde.

„Frischen Wind“ in die Außendarstellung der Kreisklinik soll ein neues Logo (re.) bringen. © Kreisklinik Wolfratshausen

Seine Fraktion lehne die Namensänderung strikt ab, stellte CSU-Sprecher Martin Bachhuber klar. „Solange der Landkreis Geldgeber ist, geziemt es sich, dass der Name Kreisklinik erhalten bleibt“, sagte er. „Sollten wir den Kreis aus dem Namen herausnehmen, könnte das falsch interpretiert werden. Es muss auch nach außen offenkundig sein, dass der Kreis hinter diesem Haus steht.“

Barthel: „Habe bei Wikipedia nachgelesen, was ein Klinikum ist“

Jakob Koch (Grüne) sah es anders: „Wir stehen alle hinter der Kreisklinik, das hat damit gar nichts zu tun.“ Im Zuge des laufenden Strukturprozesses seien die Änderung des Logos und des Namens „eine Idee auf dem Weg in die Zukunft“. Hier dem professionellen Rat zu folgen, „gehört zur Unterstützung der Klinik dazu“, so Koch. Sein Vater, Grünen-Fraktionssprecher Klaus Koch, warnte davor, der Kreispolitik die Führung der Klinik zu überlassen. „Es ist Teil des Strukturprozesses, hier frischen Wind reinzubringen. Fachleute haben sich darüber Gedanken gemacht, da sollten wir nicht unsere Allerweltsmeinungen einbringen.“

Für Werner Weindl (CSU) passte der Zeitpunkt nicht. „Name und ein Logo sollten am Ende eines Strukturprozesses stehen und nicht am Anfang.“ Klaus Barthel (SPD) hatte im Internet-Lexikon Wikipedia nachgeschaut, was unter dem Begriff „Klinikum“ zu verstehen ist. „Das ist ein Zusammenschluss mehrerer Kliniken. Das ist mir zu großspurig.“ Die Menschen würden sich mit der Bezeichnung Kreisklinik identifizieren „und fertig“.

Abstimmung über neuen Rufnamen für Kreisklinik

Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) sagte, er könne viele der vorgebrachten Argumente verstehen, sehe es selbst aber „leidenschaftslos“. Da das Thema Kreisklinik ein „Minenfeld“ sei, halte er sich aus der Debatte heraus. Auf jeden Fall werde es noch ganz andere Themen zur Zukunft des Krankenhauses geben, über die dann viel essenziellere Debatten zu führen seien. Die Abstimmung im Ausschuss endete mit einem Patt von 6:6. Der Antrag war damit abgelehnt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.