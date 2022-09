Wolfratshausen

Von Jannis Gogolin schließen

Die Zukunft des Wolfratshauser Krankenhauses ist ungewiss. Jetzt will die CSU mit einer Petition „aus dem Bürgertum“ das Thema in den Landtag bringen.

Wolfratshausen – In Wolfratshausen und im Landkreis wird fleißig über die Zukunft der Kreisklinik diskutiert. Geht es nach dem Willen der Wolfratshauser CSU, soll das auch auf einer höheren politischen Ebene passieren: dem Landtag. Der Ortsverband lud am Donnerstag zu einer Gesprächsrunde über die Zukunft der Klinik ins Gasthaus Löwenbräu ein – und äußerte Kritik an der in ihren Augen undurchsichtigen Patientenverteilung.

Kreisklinik Wolfratshausen: So will die CSU für den Erhalt kämpfen

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Die Vize-Ortsvorsitzende Daniela McLoughlin brachte eine neue Idee in die Runde: „Wir müssen das Thema in den Landtag tragen.“ Damit stieß sie auf große Zustimmung. Denn die Klinik sei zu wichtig für den Landkreis, als dass Entscheidungen darüber „hinter verschlossenen Türen“ gefällt werden dürften. Gerhard Hasreiter stimmte ihr zu: „Man kriegt so wenig mit, deswegen müssen wir damit an die Öffentlichkeit“, meinte der Vorsitzender des Vereins „Freunde der Kreisklinik“. Günther Eibl, Kreisrat und Vize-Bürgermeister, unterstützte die Idee. Mit einer Petition „aus dem Bürgertum heraus“ könne man die Forderung unterstreichen, die Klinik zu erhalten. „Der Zeitpunkt“, betonte Eibl mit Blick auf die anstehende Landtagswahl im kommenden Herbst, „ist jetzt ideal.“ Öffentlicher Druck habe sich bewährt – wie die Demonstrationen im vergangenen Jahr gezeigt hätten.

Bad Tölz, Murnau oder Starnberg - Wolfratshausen wird umgangen

Ein Aspekt sorgte am Donnerstag für großen Unmut: Schlaganfall-Patienten würden nach Bad Tölz, Murnau oder Starnberg gebracht – die Kreisklinik werde systematisch ausgelassen, so Rosemarie Ertl. Ihr Vater hatte einen Schlaganfall und wurde – so die Tochter – gegen seinen Wunsch von Ascholding in die Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz gebracht – statt in die Kreisklinik. Hasreiter verortete das Problem bei der fehlenden Zertifizierung der Schlaganfalleinheit der Kreisklinik. „Das darf man aber nicht mit Qualifizierung verwechseln.“ Denn es fehlt laut Hasreiter ausschließlich an der Fallzahl, nicht an der Kompetenz. 2021 lag die Zahl der in Wolfratshausen behandelten Schlaganfallpatienten bei 180, die Mindestmenge, die zur Zertifizierung nötig ist beträgt 200.

Fehlende Zertifizierung der Fachabteilung: Freie Betten, keine Patienten

Dass die Einrichtung am Moosbauerweg trotz feier Plätze und ausreichender Qualifizierung nicht angefahren werde, ist für Hasreiter vom Landrat Josef Niedermaier, in Personalunion Aufsichtsratsvorsitzender der Kreisklinik, politisch motiviert – weil das Krankenhaus im Norden des Landkreises liegt. Rosemarie Ertl, Sekretärin in der Kreisklinik, sieht die langen Transportwege als eine Gefahr für Patienten. Für die komme es im Notfall „auf jede Minute an.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.