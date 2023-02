Schluss mit Ticket-Chaos: Bad Tölz-Wolfratshausen tritt dem MVV bei

Von: Dominik Stallein

Bus und Bahn unter einem Dach: Der Landkreis tritt dem MVV bei. © archiv

Der Beschluss fiel einstimmig: Der Landkreis wird dem MVV beitreten. Landrat Josef Niedermaier spricht von einem „Meilenstein für die nächsten Jahrzehnte“

Bad Tölz-Wolfratshausen – Einstimmig hat sich der Kreistag des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen am Montagnachmittag für den Beitritt des Süd-Landkreises zum Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) ausgesprochen. Weil der Norden bereits Mitglied ist, gehört ab Ende des Jahres der gesamte Landkreis dem Verbund an. Landrat Josef Niedermaier sprach in der Sitzung von einem „Meilenstein für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.“ Die Akzeptanz der öffentlichen Verkehrsmittel werde steigen, wenn die Tarife einheitlich geregelt seien. Niedermaier bat das Gremium um ein „deutliches Zeichen“, um die Mobilitätswende voranzutreiben.

Einstimmiger Beschluss: Bad Tölz-Wolfratshausen tritt dem MVV bei

Kurzzeitig gab es zuletzt Irritationen um die Kochelsee-Bahn. Die hält auch im Landkreis Weilheim-Schongau, der wohl erst im nächsten Jahr dem MVV beitreten wird. Niedermaier versicherte jedoch, dass diese Linie schon früher einheitlich geregelt werde – das habe ihm seine Weilheimer Amtskollegin persönlich versichert.

Für die Mobilitätswende: Gesamter Landkreis gehört künftig zum Verbund

Der gesamte Landkreis soll ab 10. Dezember zum Verbund gehören. Bislang reichte dieser bis in die Mitte des Landkreises, die Stadt Bad Tölz und die Gemeinde Bad Heilbrunn gehören bereits dem Verbund an. „Die Zeit der verschiedenen Tickets ist dann vorbei, die Verbunderweiterung ist die Voraussetzung für die Mobilitätswende“, warb Landrat Niedermaier in der Sitzung um Zustimmung. Der Kreisausschuss hatte in seiner jüngsten Sitzung wie berichtet bereits ein einstimmiges Votum abgegeben – der Kreistag tat es am Montag ebenfalls. Niedermaier reagierte mit einem „Wow“. Er dankte den Räten. „Das freut mich jetzt unwahrscheinlich.“

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter spricht in einer Pressemitteilung des Landratsamts von „guten Nachrichten aus Bad Tölz“. Es sei vor allem für die Fahrgäste „eine tolle Nachricht“. Der Freistaat unterstütze den Kreis auch finanziell. So muss der Landkreis beispielsweise nur zehn Prozent der Erst-Investition schultern. dst