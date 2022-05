Krieg in der Ukraine: „ Nato und EU dürfen keine Schwäche zeigen“, sagt Europa-Unions-Chef

Von: Dominik Stallein

Der Krieg in der Ukraine tobt weiter. Der Chef der Europa-Union hofft auf eine starke EU, um das Leid zu beenden. © Alexei Alexandrov/AP/dpa

Im Interview spricht der Vorsitzende der Europa-Union über den Ukraine-Krieg und die Lehren daraus. Er sieht Europa als „Schicksalsgemeinschaft“

Wolfratshausen – Lange war es undenkbar, seit Wochen ist es grausame Realität: Krieg in Europa. Der Vorsitzende der Europa-Union im Landkreis, Alexander Lippert aus Wolfratshausen, spricht im Interview über das Engagement für ein friedliches Europa, Putins „Appetit auf mehr“ und darüber, welche Lehren gerade junge Menschen aus diesem Krieg ziehen können.

Alexander Lippert Vorsitzender der Europa-Union im Landkreis © Archiv

Herr Lippert, vor etwa vier Jahren wurden Sie Vorsitzender der Europa-Union. Haben Sie einen Krieg auf europäischem Boden für denkbar gehalten?

Lippert: Nein, natürlich nicht innerhalb der EU, aber auch in unserer Nachbarschaft hätte ich eine derartige militärische Aggression nicht für möglich gehalten. Noch bis zum Morgen des 24. Februar ging ich von einer russischen Drohgebärde aus, obwohl die Anzeichen einer Invasion deutlicher wurden. Ich glaube, unser Wunschdenken war, dass schon ökonomische Zwänge Putin bei Vernunft halten würden. Wir wurden eines Besseren belehrt.

„Putin hat europäische Friedensordnung verlassen“

Welche Gedanken haben Sie zum Zusammenhalt des Kontinents, wenn Sie Bilder des Kriegs sehen?

Lippert: Putins Russland hat unsere gemeinsame europäische Friedensordnung verlassen, die wir seit dem Ende des Kalten Kriegs hatten. Sein Angriff auf die Ukraine wirft schwierige Fragen zum künftigen Miteinander in Europa auf. Eine der wenigen ermutigenden Seiten der Entwicklung ist, dass der Zusammenhalt innerhalb der EU gestärkt wurde. Nato und EU dürfen jetzt keine Schwäche zeigen, insbesondere um Putins „Appetit auf mehr“ zu dämpfen. Wir als Menschheit haben aber mit der Bekämpfung von Artensterben und Klimakrise wesentlich dringendere Prioritäten, die unsere gesamte Aufmerksamkeit erfordern würden, als die Eitelkeiten einzelner Staatenlenker zu befriedigen. Es droht der Verlust unseres Ökosystems innerhalb von Jahrzehnten.

Wie versucht sich die Europa-Union in dieser Krisensituation zu engagieren?

Lippert: Wir sind gut mit der Osteuropahilfe vernetzt, die schon seit vielen Jahren wichtige Arbeit zur Stärkung der Ukraine leistet.

Was können Menschen in Deutschland tun, um der Ukraine zu helfen?

Lippert: Die zahlreichen privaten Spenden sind eine sehr wertvolle Hilfe für die Opfer dieses Kriegs. Und es gibt viele Menschen, die Flüchtlinge bei sich aufnehmen möchten, wofür wir alle sehr viel Respekt haben sollten.

Glauben Sie, der aktuelle Krieg schärft das Bewusstsein dafür, dass man sich für ein friedliches Europa engagieren muss?

Lippert: Die Europäische Union ist das größte Friedensprojekt in der Geschichte Europas. Dieser Krieg vor unserer Haustüre ruft uns in Erinnerung, welche existenzielle Bedeutung wir einem Leben in Frieden und Freiheit beimessen sollten. Für junge Menschen sind die Geschehnisse sicherlich besonders lehrreich – gerade für diejenigen, die nach dem Kalten Krieg aufgewachsen sind. Als Europa-Union geht es uns um die Förderung des europäischen Bewusstseins in der Bevölkerung. Natürlich läuft auch in der EU nicht alles so rund, wie wir uns das wünschen. Aber ich finde, jeder sollte einen Schritt zurücktreten und sich auf der Weltkarte nach Regionen mit Pressefreiheit, Wahrung von Menschenrechten und demokratischen Grundwerten umsehen. Schnell kommt man zum Ergebnis, dass wir Europäer eine Schicksalsgemeinschaft bilden, die jeder einzelne von uns durch seine positive Wahrnehmung stärken sollte. Sich für Europa zu engagieren, fängt schon mit ganz wenig Aufwand an, wie damit, an Wahlen teilzunehmen und seine Stimme Kräften zu geben, die Europa stärken möchten. Wer sich zudem in einen Verband einbringen möchte, ist bei uns willkommen.

