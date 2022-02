Krieg in Europa: Reaktionen aus Wolfratshausen, Geretsried und Umgebung

Von: Volker Ufertinger, Carl-Christian Eick, Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Luftwaffenstützpunkt „Brody Air Base“, sechs Kilometer vom Zentrum der ukrainischen Kleinstadt entfernt, ist nach Angaben von Bürgern vor Ort mit russischen Raketen beschossen worden. Brody ist seit 2009 eine Freundschaftsstadt von Wolfratshausen. © Screenshot: Sabine Hermsdorf-Hiss

Russische Truppen sind in die Ukraine einmarschiert, viele Städte werden mit Raketen beschossen. Die Bestürzung ist auch im Landkreis groß.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit Juli 2009 verbindet die Städte Wolfratshausen und Brody im Westen der Ukraine eine verbriefte Freundschaft. Bürgermeister Klaus Heilinglechner erfuhr am Donnerstagfrüh im Radio von der Invasion russischer Truppen. Er habe stets gehofft, dass sich ein folgenschwerer Krieg durch Diplomatie verhindern lasse, sagt Heilinglechner am Telefon. „Dass Putin nun ernst macht“, bestürze ihn sehr, dass Geschehen sei „dramatisch“.

Heilinglechner schrieb seinem Amtskollegen Anatolij Belej am Donnerstagmorgen umgehend eine E-Mail, eine Antwort stehe bislang noch aus. Belastbare Aussagen zur aktuellen Situation in Brody könne er nicht treffen, so der Rathauschef. Er habe nur vage Informationen, dass „Brody Air Base“, ein Luftwaffenstützpunkt sechs Kilometer Luftlinie nördlich vom Zentrum der 24 000-Einwohner-Stadt entfernt, offenbar bombardiert worden sei. Eine Webcam in Brody selbst zeigte am späten Donnerstagnachmittag einen menschenleeren Marktplatz.

Zuletzt war Heilinglechner im Sommer 2019 persönlich mit einer kleinen Delegation aus Wolfratshausen in der knapp 14 Autostunden entfernten Freundschaftsstadt. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wenige Monate später ist der Kontakt nur auf digitalem Weg möglich. Bei seinem Besuch vor gut zwei Jahren seien er und seine Begleiter unter anderem gebeten worden, sich für die Aufnahme der Ukraine in die NATO stark zu machen. Die Kommune „hat darauf genau genommen ja keinen Einfluss“, gibt der 54-Jährige zu bedenken. Eingesetzt habe sich Wolfratshausen dafür, dass Brody Fördermittel des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für die Ertüchtigung der Infrastruktur bekomme. Geplant gewesen sei unter anderem der Bau einer modernen Kläranlage.

„Wenn uns ein Hilferuf aus Brody erreicht“, werde die Stadt „alles tun, was in unserer Macht steht“, kündigt der Bürgermeister an. Eine für ihn denkbare Option: Jugendliche aus der Freundschaftsstadt in Wolfratshausen aufnehmen. „Doch derzeit scheint es sehr ungewiss, ob eine Ausreise überhaupt möglich ist.“

Militärflughafen „Brody Air Base“ soll mit Raketen beschossen worden sein

Maria Reitinger © Sabine Hermsdorf-Hiss

Schon seit Wochen war Maria Reitinger, Vorsitzende der Osteuropahilfe der Landkreise Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und München, voller Sorge um ihre Partner in der Ukraine. Dann erreichte sie am Donnerstagmorgen eine WhatsApp-Nachricht von Andrij Gromjak. Der Busunternehmer schickte ein Video aus Brody, der Freundschaftsstadt von Wolfratshausen. Genau gesagt vom Militärflughafen „Brody Air Base“. Der sei mit Raketen beschossen worden. In dem Zehn-Sekunden-Video ist ein zerstörtes, in Flammen stehendes Gebäude am Rande eines Flugfelds zu sehen. Zwei Männer versuchen vergeblich, das Feuer zu löschen. Der Busfahrer Gromjak berichtete auch von der Bombardierung der Städte Kiew, Mariupol und Charkiv. So erfuhr Reitinger aus erster Hand, dass wieder Krieg in Europa herrscht. Sie sagt: „Ich bin am Boden zerstört.“ Und wütend ist sie – auf Putin, aber auch auf „den Westen, denn es kam nicht viel außer Worten. Niemand will einen Krieg, aber man hätte die Ukraine besser mit Waffen ausstatten können. Ich schäme mich“.

Reitinger hatte bis zuletzt gehofft, dass es nicht zur Eskalation kommt. Noch am vergangenen Sonntag schickte die Osteuropahilfe eine Lieferung mit Hilfsgütern nach Brody und Pidkamin – Matratzen, Kleider, Rollstühle und mehr. Und Geld für die Sanierung von Sanitäranlagen in einem Heim für psychisch kranke Menschen. „Unser Fahrer war noch ganz zuversichtlich, dass wir weiterhin fahren können.“ Nun sei ungewiss, wies es weitergehe. „Die Menschen haben Angst“, sagt Reitinger. Die Grenzen seien dicht, man würde hinaus, aber nicht mehr in die Ukraine kommen. Dennoch: „Wir werden weiter helfen, so lange es geht. Wir werden einen Weg finden – irgendwie.“

Irina Pfafenrod © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Es wird immer nur über die eine Seite berichtet“

Die Geretsriederin Irina Pfafenrod wirbt dafür, beide Seiten zu verstehen – die der Ukraine, aber auch die Russlands. „Es wird immer nur über die eine Seite berichtet“, kritisiert sie. Die 55-Jährige ist vor über 20 Jahren nach Geretsried gezogen. Geboren ist sie als Deutsche in Usbekistan. Sie lebte in Kasachstan und Russland. Durch Freunde und ihre Cousine mit Familie im Donbass hat sie einen direkten Einblick. „Meine Cousine hat immer Erdbeeren gepflanzt, zuletzt hat sie mir ein Video von ihrem Beet geschickt“, berichtet Pfafenrod. Statt von Erdbeeren, war es von Bombensplittern übersäht.

Seit Längerem sei keine Verbindung zu ihren Verwandten und ihren Freunden möglich gewesen. Sie wisse aber, sagt Pfafenrod, dass alle den Donbass verlassen hätten und nach Russland gegangen seien. „Sie sind in Sicherheit.“ Sorgen macht sich die Geretsriederin dennoch. „Die Leute wollen nur, dass der Krieg endet“, sagt Pfafenrod. Der Donbass gehöre zur Ukraine und nicht zu Russland. Die Menschen wollen aber autonom sein, weil sie von Korruption gebeutelt seien, erklärt die 55-Jährige. „In den 1980er-Jahren war die Ukraine eins der reichsten Länder in der Region. Jetzt ist es so arm.“ Statt Waffen bräuchte es Betriebe. Da aber die NATO Munition und Soldaten in die Ukraine geschickt habe, fühle sich Russland bedroht und müsse seine Grenzen schützen. „Ich kann das nachvollziehen, Man hätte besser mit beiden Seiten reden sollen.“

Um seine Mutter in Donezk, eine der beiden selbst ernannten Volksrepubliken, die Russlands Präsident Wladimir Putin jüngst anerkannt hat, sorgt sich Andrej Tschernowolov aus Geretsried „seit acht Jahren fast jeden Tag“, sagt der 51-Jährige. Nun aber hat er Hoffnung. „Gott sei Dank sind die Russen gekommen. Russland ist nicht böse“, betont er. Der gebürtige Ukrainer lebt seit über 20 Jahren in Deutschland und arbeitet als Monteur. Warum Tschernowolov aufseiten Russlands steht? Die ukrainische Regierung habe ihre Versprechen nicht eingehalten, sondern Bomben aufs eigene Volk geworfen. „Die schießen auf meine Mama.“ Es seien Kinder und Zivilisten gestorben, einige seiner ehemaligen Klassenkameraden seien verwundet. Tschernowolov: „Russland hilft uns.“

Alexander Lippert © Archiv

Militärisches Vorgehen Putins „durch nichts zu rechtfertigen“

„Zunächst einmal möchte ich feststellen, dass Putin der Welt nun sein wahres Gesicht zeigt, und das sollte all denjenigen zu denken geben, die seinem Handeln seit jeher mit Beschwichtigung begegneten“: So lautet die erste Reaktion von Alexander Lippert, Vorsitzender des Kreisverbands der Europa-Union. Der „russische Überfall auf die Ukraine, mit seinen Toten und dem entstehenden Leid in der Zivilbevölkerung, ist klar völkerrechtswidrig“, urteilt der Wolfratshauser. Bei „allen Fehlern“, die der Westen in den vergangenen 25 Jahren im Umgang mit Russland gemacht habe, sei das militärische Vorgehen Putins „durch nichts zu rechtfertigen“.

Das Geschehen werfe „schwierige Fragen zum staatlichen Miteinander in Europa in den kommenden Jahren auf“, so Lippert. Denn kein Mensch wisse, welche territorialen Forderungen dem Präsidenten der Russischen Föderation „als Nächstes in den Sinn kommen und wie man ihn von solchen abbringen könnte“. Für den Diplom-Informatiker, der lange Zeit in den USA arbeitete und lebte, steht fest: Die europäische Staatengemeinschaft müsse sich „dringend“ in die Lage versetzen, „sich wirkungsvoll selbst verteidigen zu können“. Er hält eine „glaubwürdige nukleare Abschreckungsstrategie“ der EU für unverzichtbar. Den sogenannten Pesco-Prozess mit dem langfristigen Ziel der Schaffung einer europäischen Verteidigungsunion sei ein Schritt in die richtige Richtung. Lippert: „Aber aus meiner Sicht kommen wir als Europäer da noch zu langsam voran, Kernstück muss die Einbindung des französischen Nukleararsenals in das gemeinsame europäische Verteidigungskonzept werden.“ Langfristig könne es nur stabilen Frieden in Europa in Zusammenarbeit mit Russland geben, „aber dabei muss die EU eine starke Position einnehmen können“.

Florian Völler © Archiv

Florian Völler, Kreisbeauftragter des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, erklärt: „Das befürchtete und von langer Hand vorbereitete Szenario ist eingetreten. Die Besetzung der Krim und die Anerkennung der prorussischen Separatistengebiete mussten über kurz oder lang dazu führen.“ Seit langer Zeit habe sich Russland militärisch immer tiefer in der Ukraine positioniert. Militärisch sei dieser Konflikt seitens der EU und der NATO nicht zu lösen, dafür habe man Putin zu wenig entgegenzusetzen. „Dieser Konflikt, dieser Krieg, kann nur durch harte Sanktionen und die sofortige Rückkehr an den Verhandlungstisch gelöst werden“, urteilt Völler. „Jeder Tag, der vergeht, wird zahlreiche Menschenleben, egal ob Zivilisten oder Soldaten, kosten.“ Der Preis, der zu zahlen ist, sei bereits jetzt zu hoch. Die Ukraine habe bereits im Zweiten Weltkrieg die meisten Kriegstoten zu beklagen. „Das darf sich nicht wiederholen.“

„Der russische Angriffskrieg ist ein Verbrechen“

Auch Andreas Wagner aus Geretsried, Ex-Bundestagsabgeordneter der Linken und Friedensaktivist, findet klare Worte: „Der russische Angriffskrieg ist ein Verbrechen. Putin tritt das Völkerrecht mit Füßen. Ich bin mit meinen Gedanken bei den Menschen in der Ukraine.“ Dass eine weitere Eskalation zum Schutz von Menschenleben verhindert werden muss, sei klar. Aber wie? „Ich wünschte, ich hätte darauf eine Antwort.“ Bei aller Wut über den Aggressor sei ein kluges Krisenmanagement dringend nötig. Die Lage sei ernst: „Im Falle einer direkten militärischen Konfrontation mit der NATO droht der Einsatz von Atomwaffen. Soweit darf es nicht kommen.“

Reinhold Krämmel © Archiv

Den militärischen Einmarsch der Russen in die Ukraine und den Bruch des Völkerrechts verurteilt auch Unternehmer Reinhold Krämmel, Honorargeneralkonsul der Kirgisischen Republik und Kenner der Verhältnisse: „Jeder Tote ist ein Toter zu viel.“ Wenn man nach Erklärungen suche, werde man aber feststellen, dass der Westen über Jahrzehnte hinweg seinen Beitrag zur Eskalation geleistet habe. „Man hat nach dem Fall der Mauer versucht, Russland zu demütigen, anstatt auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten“, erklärt er. Keine Großmacht der Welt könne es auf Dauer dulden, dass man ihr militärisch nahe rückt. Die Klage von Putin über die Ignoranz des Westens enthalte einen wahren Kern. Zudem müsse man sich hüten, die Ukraine zu idealisieren, was teils in den Medien geschieht. „Von meinen Informanten weiß ich, dass die Ukraine der korrupteste von allen postsowjetischen Staaten ist.“

sw/sh/cce/vu/tk

