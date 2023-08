„Kunst will gesehen werden“: Pensionierte Industriekauffrau mit neuer Acryl-Ausstellung im Amtsgericht

Von: Andrea Weber

Die Patchwork-Bilder von Elfi Marijanovic bestehen aus kleinen, abstrakten Einzelgeschichten. © Andrea Weber

Die Patchwork-Bilder von Elfi Marijanovic sind noch bis Ende September im Amtsgericht zu sehen. Ihre Werke aus kleinen, abstrakten Einzelgeschichten.

Wolfratshausen – Elfi Marijanovic ist eine eifrige Malerin, die ihre Bilder gerne auch öffentlich zeigen möchte. „Kunst will gesehen werden“, sagt die Autodidaktin, die im Münchner Stadtteil Trudering wohnt.

Marijanovic rief 2003 in Gröbenzell (Landkreis Fürstenfeldbruck) das Projekt „Kunst im Garten“ ins Leben und ein Bild von ihr war bereits auf einem Containerschiff nach New York unterwegs, erzählt sie. Dann brach die Corona-Pandemie aus. Das öffentliche Kulturleben kam zum Erliegen. Inzwischen sind alle Einschränkungen aufgehoben, aktuell zeigt Marijanovic ihre großflächigen Acrylbilder bis Ende September im Wolfratshauser Amtsgericht an der Bahnhofstraße.

Früher musste Dietmar Galuschka Künstler für seine Ausstellungsreihe im Amtsgericht suchen und anwerben. Mittlerweile kommen die Malerinnen und Maler auf den pensionierten Geschäftsführer der Wolfratshauser Justizbehörde von sich aus zu. Dazu gehört Elfi Marijanovic. Sie ist im Schwarzwald geboren, zog mit ihrem Mann nach München, später nach Gröbenzell und lebt heute in Trudering. Die pensionierte Industriekauffrau arbeitete in einem Angelgeräte-Großhandel und ist versierte Fliegenfischerin. Der Sport und die Kunst geben ihr Ruhe und Entspannung, sagt die Künstlerin über sich selbst.

Marijanovic lernte die Technik der Acryl-Malerei in Akademiekursen. Ihren Ausdruck und ihre Pinselsprache hat sie selbst gefunden. Es sind unter anderem sogenannte Patchwork-Bilder aus kleinen, abstrakten Einzelgeschichten. Darin finden sich viele Botschaften im Verborgenen, die man finden kann – oder nur die Gesamtkomposition auf sich wirken lässt. „Spirit of Acryl“ nennt sie ihre Bilder.

Die 71-Jährige ist eine aktive Künstlerin, die sich stets bemüht, mit anderen Kulturschaffenden in Kontakt zu kommen und Gemeinschaftsausstellungen zu organisieren. So hat sich ihr Projekt „Kunst-Spaziergänge durch Gärten“ in Puchheim mit bis zu 40 teilnehmenden Gärten und rund 80 Künstlern längst einen Namen gemacht. 2019 organisierte sie „Kunst auf der Wiese“ vor dem Truderinger Kulturzentrum mit 28 Künstlern. Ihr Werdegang mit Ausstellungsbeteiligungen ist lang und vielseitig.

Marijanovics Kunst hat es zwar nie nach New York geschafft. Aber in München und Umland ist sie mit ihren Werken im öffentlichen Raum häufig zu sehen. Dazu schreibt sie auf ihrer Homepage: „Viele aufregende Jahre liegen hinter mir.“

