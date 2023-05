Kunst trotzt Pandemie: Portait-Plakate demonstrieren Überleben des Kreativ-Gewerks

Von: Peter Herrmann

Präsentierten die druckfrischen Plakate: (v. li.): Thorsten Thane, Nikolaus Sanktjohanser, Bernd Satzinger vom Kulturverein Isar-Loisach, Rileg-Vertriebsmanagement-Leiter Andreas Pentenrieder sowie Thomas Herrmann, Isabel Heß und Assunta Tammelleo vom KIL. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Kulturverein Isar-Loisach stellt Plakate im öffentlichen Raum auf. Zu sehen sind Nahaufnahmen von den Menschen, deren künstlerische Ambitionen die Pandemie überlebten.

Wolfratshausen/Geretsried – Nicht weniger als 140 Livestreams von Konzerten, Lesungen und anderen Veranstaltungen waren zwischen März 2020 und Mai 2022 auf dem Youtube-Kanal der Geltinger Kulturbühne Hinterhalt zu sehen. Die Anzahl der Gesamtaufrufe: 306 295. „Das sind rund 400 pro Tag“, rechnete Thomas Herrmann, Mitglied des Kulturvereins Isar-Loisach (KIL) in einem Pressegespräch vor. Er und Bernd Satzinger haben in Zeiten, in denen pandemiebedingt nur wenige Techniker und Künstler bei den Auftritten live in der Kulturbühne Hinterhalt dabei sein durften, fotografiert.

Das Ergebnis ist nun in Form von Plakaten an verschiedenen Stellen in Wolfratshausen und Geretsried zu sehen – zum Beispiel auf dem Sparkassen-Parkplatz am Hammerschmiedweg sowie auf dem Karl-Lederer-Platz in der Nachbarstadt.

„Mit dieser Foto-Straßenausstellung möchten wir zeigen, dass es trotz der Pandemie möglich war, die Kultur und zahlreiche freischaffende Künstler und Künstlerinnen am Leben zu halten“, erklärte Herrmann. Dazu gehören Abbildungen von Musikern wie Konstantin Wecker, Peter Schneider und Maxi Pongratz, jungen Schauspielerinnen – aber auch Fotos von lokalen Kulturliebhabern wie dem vielseitig engagierten Wolfratshauser Ludwig Gollwitzer.

Unterstützung von der Raiffeisenbank: Kunstprojekt stellt Kreativ-Gewerk in den Vordergrund

Finanzielle Unterstützung für den Druck der auf latexbeschichtetem Papier angefertigten Plakate kommt von der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG (Rileg). „Wir fördern gerne Kulturprojekte in der Region, weil sie im Umfeld der schnell erreichbaren Großstadt München mit ihren vielen Veranstaltungen oft zu wenig Beachtung finden“, sagte Andreas Pentenrieder. Der Rileg-Vertriebsmanagement-Leiter wies in diesem Zusammenhang auf die Crowdfunding-Plattform der Bank hin, mit der Vereine ihre Vorhaben realisieren können.

Selbstverständlich können Abzüge der Konzertfotos beziehungsweise Plakate auch käuflich beim Kulturverein Isar-Loisach erworben werden. Zudem plant Thomas Herrmann einen Vortrag, in dem er Tipps zur Musikfotografie verraten wird.

