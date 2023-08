Lebensgroße „Weibsbilder“ mitten in Wolfratshauser Biergarten: Das hat es mit der Aktion auf sich

Zur Erinnerung ein Gruppenfoto: Alle am Projekt Beteiligten sind stolz auf ihr gemeinsames Werk. Links daneben das Modell „Buchhalterin“. © Tom Hirschmann

Feierlich wurden drei lebensgroße Metallskulpturen im Biergarten der Flößerei enthüllt. Gefertigt haben sie Schüler des Gymnasiums Geretsried.

Wolfratshausen – Pünktlich zum Schuljahresende fand am Freitagnachmittag ein außergewöhnliches Gemeinschaftsprojekt seinen feierlichen Abschluss. Vor rund 100 Gästen wurden unter der Leitung von Dr. Sybille Krafft, Vorsitzende des Historischen Vereins Wolfratshausen, in einem Festakt mit musikalischem Rahmenprogramm drei lebensgroße Metallskulpturen im Biergarten des Wirtshauses Flößerei enthüllt.

Lebensgroße „Weibsbilder“ mitten in Wolfratshauser Biergarten: Das hat es mit der Aktion auf sich

Die „Weibsbilder im Loisach- und Isartal“, ursprünglich ein Kalenderprojekt des Historischen Vereins, sind wie berichtet im Rahmen eines Schulprojekts von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Geretsried in plastische Bilder umgesetzt worden. Sie haben nun einen sehr guten Platz „nicht nur an der Wand, sondern im öffentlichen Raum inmitten der heutigen Stadt gefunden“, sagte Krafft. „Ein optimaler Ort zum freien Assoziieren“, befand auch Annette Heinloth, Dritte Bürgermeisterin der Stadt Wolfratshausen. Sie bedankte sich ausdrücklich beim Wirt Dominik Tabak für die spontane Zustimmung zur Verankerung der jeweils über 300 Kilogramm schweren Skulpturen.

„Schwer beeindruckt“ zeigte sich Kunstschmied Tom Carstens, und zwar vom Engagement der Schüler des P-Seminars des Gymnasiums Geretsried sowie dessen Leiter, Kunstlehrer Matthias Wohlgenannt. In seiner Kunstschmiede in Degerndorf werkten die jungen Frauen und Männer in vielen Arbeitsstunden auch außerhalb der regulären Schulzeit mit schwerem Gerät an den drei Weibsbildern, der „Rohrfrau“, der „Wickelfrau“ und der „Buchhalterin“. Eine vierte Skulptur unter Beteiligung von Kindern der Grundschule Waldram ist noch in Fertigstellung.

Kunst verbindet, lautete das Fazit aller Beteiligten nach der Einweihung. Deshalb wünscht sich Kunstschmied Carstens die Rückkehr des Handwerks in die Schulen, um Kinder und Jugendliche durch Erfahrungen wie diese auch außerhalb des gewöhnlichen Schulalltags in ihrer Entwicklung zu stärken. NATALIA DORONKIN

