Kurios: Wolfratshausens Altbürgermeister spendiert Hinweistafel für „seine“ Holzbrücke

Der amtierende Rathauschef bezeichnet den Vorgang als „ungewöhnlich“: Wolfratshausens Altbürgermeister Brockard hat eine Hinweistafel für den Sebastianisteg spendiert - der in seiner Amtszeit gebaut worden ist.

Wolfratshausen – Die Anekdoten, die sich um Altbürgermeister Erich Brockard ranken, würden mehrere Zeitungsseiten füllen, wollte man sie alle erzählen. Doch egal, ob enge Freunde, politische Weggefährten oder Widersacher über den heute 81-Jährigen sprechen – in ihrer Bewertung sind sie sich einig: Brockard war in seiner Amtszeit nicht selten unbequem, seine Auftritte mitunter skurril, doch er hat zahlreiche Projekte in der Flößerstadt hartnäckig vorangetrieben und umgesetzt.

Eines davon war der Sebastianisteg zwischen dem Loisachhallen-Parkplatz und dem Rathaus. Daran erinnert die Spaziergänger nun eine Metalltafel. Brockard gab die Tafel nach Informationen unserer Zeitung persönlich in Auftrag und bezahlte sie auch.

Brockard war von 1966 bis 1978 ehrenamtlicher Bürgermeister der seinerzeit eigenständigen Gemeinde Weidach. Beschäftigt war er seit 1951 bei Linde, sechs Jahre vertrat er die Interessen der Arbeitnehmer im Betriebsrat. Von 1978 bis 1990 saß der SPD-Politiker auf dem Chefstuhl im Wolfratshauser Rathaus – als hauptberuflicher Bürgermeister. 2009 verlieh der Stadtrat dem gebürtigen Wolfratshauser, der inzwischen im Allgäu lebt, den Titel Altbürgermeister. Brockard ist zudem Träger des Goldenen Ehrenrings der Flößerstadt.

Der Bau der Loisachhalle, des Kastenmühlwehrs, die Errichtung der Mehrzweckhalle in Farchet, der Bau der Freisportanlage in Waldram, die Erweiterung des Klärwerks in Weidach, der Kauf der Coop-Wiese in Waldram: Das sind nur einige wenige der Vorhaben, die in Brockards Amtszeit in die Tat umgesetzt wurden.

Nicht zu vergessen die markanten Lampen in der Altstadt, im Volksmund „Brockard-Leuchten“ genannt. Sie lösten einen dreijährigen Streit zwischen der Stadt und dem Landratsamt aus. Denn: Die Kommune hatte die Laternen aufgestellt, dies aber nicht vorab mit der Kreisbehörde abgestimmt. Der damalige Kreisbaumeister legte umgehend sein Veto ein, das Landesdenkmalamt monierte, dass „die Straßenlaternen in Form von vergrößerten Grableuchten durch die enge Reihung und die ins Auge fallende aufdringliche äußere Form eine das Altstadt-Ensemble beträchtlich störende Wirkung“ hätten. 1990 verlangte das Landratsamt von Brockards Nachfolger, Peter Finsterwalder (CSU), die Kandelaber „durch schlichte Einzelleuchten oder durch einfache, zeitlose Wandlampen zu ersetzen“. Die Stadt gab der Forderung nicht nach, legte stattdessen Widerspruch ein und bekam von der Regierung von Oberbayern Recht. Die berühmten „Brockard-Leuchten“ blieben, wo sie waren.

Auf Widerstand stieß Brockard auch mit der Idee, zwischen der Loisachhalle und dem Rathaus auf der westlichen Seite der Loisach eine Holzbrücke zu bauen. Kritiker hielten das für absolut überflüssig: Wozu eine weitere Überführung zwischen Johannisbrücke und Andreasbrücke? 30 Jahre nach der Einweihung ist der viel frequentierte Sebastianisteg aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Die Kommune hat sogar eine Webcam auf den Steg gerichtet, die Bilder von dem pittoresken Bauwerk in die ganze Welt überträgt.

Das neue Hinweisschild „hat der Herr Altbürgermeister selbst in Auftrag gegeben und bezahlt“, betont der Ehrenhauptmann der Gebirgsschützenkompanie (GSK) Wolfratshausen, Ewald Brückl, auf Nachfrage. Sein Kompaniebruder, GSK-Ehrenleutnant Brockard, habe ihn, Brückl, gebeten, sich für die Anbringung am Sebastianisteg einzusetzen. „Das habe ich getan“, berichtet Brückl. „Alles geschah in enger Abstimmung mit dem Ersten Bürgermeister Klaus Heilinglechner.“

Der Rathauschef stellt fest, dass er dem Altbürgermeister und dessen Fürsprecher Brückl den Wunsch „nicht verwehren“ wollte. Nach seiner persönlichen Meinung befragt, antwortet Heilinglechner, dass die Tafel „etwas zu groß“ geraten sei. Zudem sei es „ungewöhnlich“, dass ein Altbürgermeister oder Bürgermeister eine solche Aktion persönlich initiiere. cce