„Jeder weiß ja, wo er hinzieht“: Plastikzaun von Anwohner hat in Wolfratshausen nichts verloren

Der Bauausschuss des Wolfratshauser Stadtrats fällte ein einstimmiges Urteil: Ein zwei Meter hoher Plastikzaun muss wieder verschwinden.

Wolfratshausen – Nicht zum ersten Mal musste sich der Bauausschuss des Stadtrats jüngst mit dem Thema Einfriedung befassen. Bei der Überprüfung eines Mehrfamilienhauses an der Schießstättstraße hatte die Bauaufsicht Mängel festgestellt. Unter anderem weicht die Einzäunung des Grundstücks von der Baugenehmigung ab. Die nachträgliche Gestattung des Verbotenen lehnte der Bauausschuss einstimmig ab.

Transparenzhinweis

In einer ursprünglichen Version bezeichneten wir in der Überschrift den Bauherren des Plastikzauns als Neubürger. Diese Aussage ist falsch. Die Familie lebt nach eigener Aussage sogar schon seit 1880 in der Schießstättstraße.