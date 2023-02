Laienrichter am Amtsgericht: Was Schöffen tun - und wie man selbst einer werden kann

Von: Dominik Stallein

Sybille Fischhaber ist Schöffin beim Jugendgericht. Sie will Jugendlichen und jungen Menschen helfen. © arndt Pröhl

Sybille Fischhaber aus Bad Tölz ist Schöffin am Amtsgericht Wolfratshausen. „Ich bin mit vollem Herzen dabei“, sagt sie. In diesem Jahr werden Schöffen gewählt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Adrenalin jagt ihr vor jedem Prozess durch die Adern. Wenn die Türen im Sitzungssaal des Amtsgerichts Wolfratshausen aufgehen, der Angeklagte den Raum betritt und Platz nimmt, ist Sybille Fischhaber angespannt und besonders aufmerksam. Sie versucht zu erkennen, wer ihr da gegenüber sitzt. „Ich gucke auf die Hände, die Mimik und wie sie damit umgehen, wenn ihr Opfer den Raum betritt.“ Die Heranwachsenden kennt sie zuvor nur als Aktenzeichen aus einer Anklageschrift. Meist sind es Drogendelikte oder Körperverletzungen, die für die Begegnung mit dem Amtsrichter sorgen. Sybille Fischhaber aus Bad Tölz ist Schöffin beim Jugendgericht – und „stolz darauf“.

Laienrichter am Amtsgericht: Was Schöffen tun - und wie man selbst einer werden kann

Seit fünf Jahren übt die 56-Jährige das Ehrenamt aus. Für die Schöffenwahlen in diesem Frühjahr möchte sie sich erneut bewerben. In ihrer Familie sei es immer so gewesen, dass sich alle ehrenamtlich engagieren. Manche in der Feuerwehr, andere in Vereinen, Fischhaber eben für den Rechtsstaat – und für die Jugendlichen. Sie begreift das Schöffenamt nämlich nicht als die des knallharten Laienrichters, sondern als jemand, der versucht, einem jungen Menschen, der auf Abwege gekommen ist, zurück in die richtige Spur zu helfen.

„Ich bin mit vollem Herzen dabei“: Sybille Fischhaber aus Bad Tölz ist Schöffin am Amtsgericht

Wenn die Tölzerin aus der Vorbesprechung mit der Jugendrichterin und einem zweiten Schöffen in den Sitzungssaal kommt, ist sie manchmal überrascht, wer ihr da gegenüber sitzt. „Manche sind so lieb, so nette Burschen, die halt Unsinn gemacht haben.“ Die 56-Jährige versucht, zu helfen – zum Beispiel mit Sozialstunden. „Manchmal muss man auch a bisserl schimpfen“, das übernimmt in der Regel die Jugendrichterin. Fischhaber selbst spricht während der Verhandlungen nicht viel. „Ich beobachte lieber.“

Wie ein Angeklagter reagiert, wenn sein Opfer die Tat schildert, interessiert die Tölzerin besonders. Oder wie sich die Eltern benehmen, wenn sie von den Verfehlungen ihres Sprösslings hören. Manche Prozesse laufen recht reibungslos ab. Es gibt Angeklagte, die ihren Fehltritt erkennen, bereuen und gewillt sind, einen anderen Weg einzuschlagen. Aber es gibt auch junge Täter, die nicht erkennen, dass sie auf ernsthafte Probleme zusteuern, wenn sie ihr Verhalten nicht schleunigst grundlegend überdenken. Fischhaber hofft „bei allen Verhandlungen, dass die Leute, die vor dem Jugendgericht stehen, nie vor das Erwachsenengericht kommen“.

Gewalt, Diebstähle, Kinderpornografie: Am Jugendgericht werden viele Fälle behandelt

Allerdings gibt es Fälle, in denen die Tölzerin keine Empathie für die Täter mitbringt. „Bei Kinderpornografie bin ich raus. Da bin ich immer für das Maximum, was an Strafe möglich ist.“ Solche Fälle seien aber recht selten. „Meist geht’s um Drogen oder Frauen“, weiß die 56-Jährige aus Erfahrung.

Fischhaber ist vom Sinn ihres Engagements überzeugt, ist „mit vollem Herz dabei“. Das ist in ihren Augen die wichtigste Voraussetzung, um das Schöffenamt ausüben zu können. Sie wird sich erneut bewerben und hofft „sehr, dass sich noch mehr Menschen dafür aufstellen lassen“. Was sie für das Amt für unerlässlich hält: „Man muss den Willen haben, jemandem zu helfen, dem vielleicht noch nie jemand geholfen hat.“

Schöffen am Amtsgericht: In diesem Jahr werden neue Schöffen gewählt

Gerade bei Verhandlungen vor dem Jugendgericht sei das wichtig. Bringt man diese Bereitschaft mit, könne man viel menschlichere Bewertungen vornehmen. „Es ist manchmal emotional“, und dementsprechend nicht immer leicht, einen nüchternen Blick auf den vielleicht komplexen Tathergang zu bewahren. „Was man nie vergessen darf, wenn wir über Angeklagte, Zeugen, Anwälte und Opfer sprechen: Es sind alles Menschen.“ Wie auch Richter und ihre unterstützenden Schöffen Menschen sind. Die nehmen aus den Verhandlungen viel mit. Fischhaber: „Ich sehe das Amt als Lehrstunde für das Leben.“

Was sind Schöffen? Und wie kann man selbst einer werden? Schöffen sind ehrenamtliche Richter, die an Strafprozessen der Amts- und Landgerichte mitwirken. Neue Schöffen werden alle fünf Jahre gewählt, so im Jahr 2023 für die nächste Amtsperiode, die von 2024 bis 2028 läuft. Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass man bei Beginn der Amtsperiode mindestens 25 und höchstens 70 Jahre alt ist. Außerdem müssen Bewerber über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen. Sie dürfen nicht vorbestraft sein. Eine juristische Ausbildung ist nicht nötig, auch der Bildungsgrad spielt keine Rolle. (Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Kandidaten können sich entscheiden, ob sie lieber an Strafsachen gegen Erwachsene oder Jugendliche beteiligt werden – für beide Gerichte werden eigene Vorschlagslisten eingereicht. Für das Schöffengericht/Erwachsene reichen die Gemeinden, für das Jugendschöffengericht der Ausschuss für Jugend und Familie des Landkreises die Listen ein. Arbeitgeber stellen Schöffen für die Zeit der Sitzungstage frei, man erhält eine Entschädigung für den Verdienstausfall. Infos über die Bewerbung und das Prozedere gibt’s im Internet: Schoeffenwahl2023.de.