Landesbund für Vogelschutz: „Haudegen des Naturschutzes“ haben zwei Gründe zum Feiern

Von: Peter Herrmann

Viel Lob für den Einsatz: LBV-Kreisvorsitzender Walter Wintersberger (re.) dankte Förderern und Aktiven. © Sabine-Hermsdorf-Hiss

Die LBV-Kreisgruppe feiert ihr 50-jähriges Bestehen und den Einzug in neue Geschäftsräume. Dabei erinnenn sich die Umweltschützer an ein halbes Jahrhundert Aktivismus.

Wolfratshausen – Drei Anlässe hatte die Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz in Bayern (LBV) kürzlich im Hof der Wolfratshauser Geschäftsstelle zu feiern. Im Rahmen des Sommerfests stießen Mitglieder und Förderer auf das 50-jährige Bestehen, die Herausgabe einer druckfrischen Chronik sowie auf den Bezug der neuen Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße 16 an. Dabei waren die Gründungsväter Heribert Zintl und Josef Willy. Kreisgruppen-Chef Walter Wintersberger würdigte die beiden als „Haudegen des Naturschutzes“.

Wintersberger erinnerte an die frühen 1970er Jahre. Der ehemalige Gymnasiallehrer Zintl fuhr damals oft mit seinem Kanu über die Isar und beobachtete auch die gefährdete Flussseeschwalbe. Mit den 1972 und 1973 erfolgten Gründungen der Kreisgruppen von Bund Naturschutz und LBV leitete er mit seinen Mitstreitern Günther Kellerer und Willy konkrete Schutzmaßnahmen für die bedrohte Art ein. Mit Spaten und Maschine schaufelten die LBV-Pioniere Kies, um Inseln abzuteilen.

Nachdem sich zunächst kein Bruterfolg eingestellt hatte, baute Zintl 1983 das erste Brutfloß am Ickinger Eisweiher. „Es wurde teils 24 Stunden am Tag bewacht“, erzählte Wintersberger. Das half bald: Auf dem Floß brüteten in den 1990er-Jahren mehr als 30 Paare und zogen ihre Jungen groß. Später verringerte sich der Bestand wieder, und das Floss verschwand.

Umweltschutz „auch gefährlich“: Gründungsvater erinnert sich an die Anfänge

Im fortgeschrittenen Alter von 90 Jahren packte Zintl nun nochmals der Ehrgeiz: 2023 veranlasste er trotz bürokratischer Widerstände die Verankerung eines neuen Floßes im Eisweiher. „Meine Arbeit war manchmal lustig, aber auch gefährlich“, blickte Zintl zurück. Der Transport von Vogelschutzschilden über die reißende Isar blieb ihm ebenso in Erinnerung wie Flüge über die Natur.

Mittlerweile sind die Aufgaben und Herausforderungen des LBV gewachsen. Dazu gehört die Renaturierung von Mooren, die mit dem Klima-. Arten- und Hochwasserschutz einhergeht. Die Verwaltung übernahm die Geschäftsstelle, die seit 1996 an der Bahnhofstraße 16 untergebracht ist. Seit dem 1. Juli stehen dort größere, besser temperierte Räume zur Verfügung, als dies im einstigen Dachgeschoss der Fall war.

Geschäftsstellenleiterin Dr. Sabine Tappertzhofen freute sich, pünktlich zum Jubiläum eine reich bebilderte Chronik präsentieren zu können. Nach dem Durchblättern zeigte sich LBV-Bezirksgeschäftsstellenleiterin Elisabeth Wölfl beeindruckt von den umfangreichen Aktivitäten der Kreisgruppe. „Sie alle haben eine hohe Verantwortung übernommen, um die Natur im Landkreis zu bewahren“, lobte sie die rund 40 Festgäste. Befreundete Gruppen aus den Nachbarlandkreisen überreichten Rechen und Nistkästen als Gastgeschenke.

