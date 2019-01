Arbeitslosigkeit auch im Dezember extrem gering

Bei gerade einmal zwei Prozent lag die Arbeitslosenquote im Landkreis im Dezember vergangenen Jahres. Ein sehr geringer Wert, der zu 2018 passt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Für die Agentur für Arbeit in Rosenheim war 2018 ein Rekordjahr mit historisch geringen Arbeitslosenzahlen. Der Dezember fügt sich nahtlos ein. „Das Jahr endet mit einer ausgesprochen niedrigen Quote von 2,3 Prozent“, erklärt Michael Wontra, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit in Rosenheim. Im Dezember 2017 waren es noch 2,6 Prozent gewesen. Die Arbeitsagentur ist zuständig für die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach sowie für die Stadt und den Landkreis Rosenheim.

Noch darunter ist der Wert für Bad Tölz-Wolfratshausen. Hier lag die Arbeitslosenquote im Dezember bei 2,0 Prozent. Im Vergleichsmonat des Vorjahres waren es 2,2 Prozent. Das bedeutet, in absoluten Zahlen: 1366 Bürger sind derzeit beschäftigungslos. Davon sind 889 in den Agenturen Bad Tölz und Wolfratshausen gemeldet. 477 werden vom Job-Center betreut. Der Jahresdurchschnitt im Landkreis lag bei 2,1 Prozent (2017: 2,5 Prozent). Mitverantwortlich für das Ergebnis ist laut Wontra das gute Wetter bis zum Stichtag, dem 11. Dezember. „Die vergleichsweise milden Temperaturen mit nur geringem Schneefall ermöglichten die Fortführung und Fertigstellung von Arbeiten im Freien.“

Trotz der Vollbeschäftigung im Landkreis stellt sich die Arbeitsagentur auf Herausforderungen im Jahr 2019 ein. Es mache sich nämlich die demografische Entwicklung langsam bemerkbar. „Immer weniger Schulabgänger beginnen eine betriebliche Ausbildung und fehlen demzufolge als Fachkräfte“, erläutert Michael Wontra. Gleichzeitig erreichen immer mehr Arbeiter das Renteneintrittsalter. Die Folge: „Firmen suchen mittlerweile in diversen Branchen händeringend qualifiziertes Personal.“