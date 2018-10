Landkreis: Darum ist die Zahl der Beschäftigungslosen historisch niedrig

Es ist ein Rekordherbst: Die Arbeitslosenzahl ist so niedrig wie noch nie. Die Quote liegt im Kreis bei 1,8 Prozent.

Bad Tölz-Wolfratshausen –Das anhaltend milde Wetter bis weit in den Herbst hinein sorgt für einen Rekord: „Mit 6620 Personen waren zum Stichtag am 11. Oktober im Agenturbezirk Rosenheim so wenige Arbeitslose gemeldet wie zuletzt Anfang der 1980er Jahre“, sagt Dr. Nicole Cujai. Im Vergleich zum Vormonat sei die Arbeitslosenzahl um 250 gesunken und zum Vergleichsmonat des Vorjahres um 530. Eine Erklärung liefert die Chefin der Rosenheimer Arbeitsagentur gleich mit: Die Nachfrage im Hotel- und Gaststättengewerbe sei zwischen dem 12. September und 11. Oktober weiterhin hoch gewesen, und auch in witterungsabhängigen Außenberufen wie Garten- und Landwirtschaftsbau oder Baugewerbe habe man weiterarbeiten können. „Deshalb haben die Betriebe in diesen von Winterarbeitslosigkeit betroffenen Bereichen ihre Beschäftigten noch nicht freigestellt.“

Im September ging die Arbeitslosenquote auf dem regionalen Arbeitsmarkt, der Stadt und Landkreis Rosenheim sowie die Kreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen umfasst, um 0,1 Prozentpunkte auf 2,2 Prozent zurück. Cujai unterstreicht aber, dass die Bemühungen der Agentur für Arbeit hoch bleiben werden, damit alle Personengruppen gleichermaßen vom anhaltenden Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt profitieren.

Der positive Arbeitsmarkt zeigt sich auch in der Anzahl der zu besetzenden Stellen: Aktuell sind in der Arbeitsagentur noch 5550 offene Arbeitsplätze gemeldet. Das sind 190 mehr als im Vormonat und 820 mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. 5310 der Arbeitsplätze sind sozialversicherungspflichtig und 5360 sofort zu besetzen.

Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen weist im Oktober mit 1,8 Prozent (Vormonat: 1,9, Oktober 2017: 2,1 Prozent) eine so geringe Arbeitslosenquote auf wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Das entspricht 1235 beschäftigungslosen Bürgern. Davon sind 801 Männer und Frauen, 51 weniger als vor einem Monat, nach dem Sozialgesetzbuch III in den Agenturen Bad Tölz und Wolfratshausen gemeldet. 434 SGB II-Kunden, 30 weniger als im September, sind im Jobcenter Bad Tölz-Wolfratshausen arbeitslos gemeldet. Insgesamt betreut das Jobcenter 1908 erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in 1529 sogenannten Bedarfsgemeinschaften leben.

