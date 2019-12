Fairtrade ist auf dem Vormarsch

Bad Tölz ist bereits eine Fairtrade-Stadt, Wolfratshausen will es werden: Für immer mehr Menschen werden die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Dritten Welt wichtig.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bei Schulveranstaltungen gibt es faire Waffeln, und im Obstsalat landen nur Bananen mit dem grünen Gütesiegel: Die Isar-Loisach-Realschule in Wolfratshausen wurde wie berichtet als „Fairtrade-Schule“ ausgezeichnet. Auch die Realschule in Geretsried darf sich offiziell so nennen. Mit Bad Tölz gibt es im Landkreis bereits eine offizielle Fairtrade-Stadt. Wolfratshausen möchte nun nachziehen und hat sich offiziell beworben. Die Lohn- und Arbeitsbedingungen von Menschen der dritten Welt beschäftigen immer mehr Menschen in der Region.

„Es geht bei dem Engagement natürlich nicht allein um die Stadt, sondern um die ganze Welt“, sagt Dr. Ulrike Krischke. Die Stadträtin leitet die ehrenamtliche Steuerungsgruppe. Ein solches Gremium ist eine der fünf Voraussetzungen, damit sich eine Stadt mit dem Fairtrade-Siegel schmücken darf. Außerdem braucht es einen Beschluss des Stadt- oder Gemeinderats, faire Produkte in Handel und Gastronomie sowie Aktionen für die Bürger und Öffentlichkeitsarbeit, die den fairen Handel beleuchten. Die Stadt Wolfratshausen hat diese Kriterien erfüllt – und macht sich Hoffnungen auf den offiziellen Titel.

„In den Schulen finden Projektarbeiten zu dem Thema statt, angehende Konfirmanden lernen in den Gruppenstunden viel über das Thema, und die katholische Kirche unterstützt den Welt-Laden in Waldram“, berichtet Krischke. Auch im Rathaus haben faire Produkte Einzug gehalten: Während der Stadtratssitzungen wird Kaffee aus fairem Handel ausgeschenkt, für den kleinen Hunger gibt es faire Kekse. Die kulinarischen Angebote sind nur ein kleiner Teil der fairen Produktpalette. Mit einem Antrag möchte Krischke erwirken, dass auch der Bürobedarf im Rathaus so gut es geht mit dem Gütesiegel ausgestattet ist.

Die Kreisstadt ist schon ein gutes Stück weiter. Seit vier Jahren darf sich Bad Tölz offiziell Fairtrade-Stadt nennen. Vor wenigen Tagen wurde die Auszeichnung erneuert. Denn wer einmal Fairtrade-Stadt ist, bleibt das nicht automatisch für immer. „Wir müssen alle zwei Jahre nachweisen, dass wir die Kriterien immer noch erfüllen“, sagt Barbara Rösch von der Steuerungsgruppe in Bad Tölz. Die Ehrenamtlichen treffen sich monatlich, um Bildungsveranstaltungen und Aktionen zu planen. Besonders beliebt ist die „Tölzer Schokolade“, die von der Gruppe ins Leben gerufen wurde.

„Nur weil man ausgezeichnet wurde, heißt das nicht, dass man sich gemütlich zurücklehnen kann“, betont Rösch. Derzeit arbeitet die Steuerungsgruppe an einem Flyer, auf dem alle Einzelhändler und Gastronomen aufgezählt sind, die fair gehandelte Produkte anbieten. 23 Läden waren es bei der jüngsten Auflage, mit ähnlich vielen rechnet Rösch beim neuen Flyer. „Das sind zwar noch nicht so viele wie wir uns wünschen“, sagt sie, „aber wer darauf Wert legt, der hat viele Möglichkeiten, fair einzukaufen“.

Wert darauf legen zahlreiche Schüler: Das zeigt sich an der Geretsrieder Realschule jeden Mittwoch und Freitag: In den beiden Pausen am Vormittag verkaufen Schüler faire Produkte im schuleigenen Weltladen. Vor einigen Tagen besuchte eine siebenköpfige Schülergruppe die Fairtrade-Akademie in Nürnberg. Die Teilnehmer, alles Mitglieder des „Keep it fair“-Schulteams, lernten dort Hintergründe über Handelsbedingungen und die Beziehung zwischen Klimaschutz und Fairtrade.

Die Projektgruppe unter der Leitung von Wirtschaftslehrerin Stefanie Holzhauer hat mit ihrem Engagement dafür gesorgt, dass die Realschule vor einem Jahr als erste Einrichtung im Landkreis zur Fairtrade-Schule ernannt wurde.

Inzwischen gibt es eine zweite: die Isar-Loisach-Realschule in Wolfratshausen. Über 60 Schüler engagieren sich in ihrer Freizeit in einer Arbeitsgruppe. „Noch nie hatte eine AG an unserer Schule so einen riesigen Zulauf“, stellt Rektorin Caroline Lilienthal fest. Die Schüler setzen sich für mehr faire Produkte im Schulalltag ein, die Lehrkräfte unterstützen sie mit Projekttagen und Unterrichtsbeiträgen zu den Arbeits- und Lebensbedingungen auf der Welt. Dominik Stallein