Inklusion ist bei den Feuerwehren im Landkreis gelebte Praxis

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Unter dem Helm sind alle gleich: Bei den Feuerwehren im Landkreis wird Inklusion groß geschrieben. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Viele Rettungskräfte im Landkreis haben Kameraden mit Handicap – und wollen sie nicht mehr missen. Inklusion ist hier gelebte Praxis.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Gesetzgebung ist eindeutig: Laut Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention darf Menschen mit Handicap das Recht auf Bildung und Teilnahme an allen gesellschaftlichen Aktivitäten nicht abgesprochen werden. Das betrifft auch die Freiwillige Feuerwehr. Doch wie sieht das in der Praxis aus?

„Die Feuerwehren haben ja das oberste Ziel, Menschen zu helfen. Und so ist es selbstverständlich, niemanden auszugrenzen“, betont der Pressesprecher der Kreisbrandinspektion, Stefan Kießkalt. In der Feuerwehrfamilie sei jeder willkommen. „Man muss von Fall zu Fall sehen, was aufgrund des Handicaps möglich ist und wo die Grenzen sind“, sagt der Kreisbrandmeister.

Stefan Kießkalt, Pressesprecher der Kreisbrandinspektion. © Hermsdorf-Hiss

Beispiel Atemschutzeinsatz: „Hier müssen ärztliche Untersuchungen durchlaufen werden, um sicher zu gehen, dass die körperlichen Belastungen bewältigt werden können.“ Für Menschen mit Handicap sei dies oft nicht möglich. Auch braucht man, um Geräte wie den hydraulischen Spreizer zu bedienen, jede Menge Muskelkraft. „Dennoch kann bei weniger zeitkritischen Einsätzen zusammen mit den Kameradinnen und Kameraden das eine oder andere abgearbeitet werden“, so Kießkalt. „Gemeinsam mit den Kommandanten, den Städten oder Gemeinden wird festgelegt, wie man die Kameraden mit Einschränkung am besten aufgrund ihrer Fähigkeiten einbinden kann.“

Denn: Die Aufgaben in der Feuerwehr sind vielfältig, nicht jede Kraft muss in der ersten Reihe eingesetzt werden. In Frage kommen stattdessen unter anderem „Absperrmaßnahmen“, so Kießkalt, „oder die Unterstützung der Einsatzleitung, die Abwicklung des Funkverkehrs und natürlich auch die Unterstützung in der Ausbildung“.

Wie etwa bei der Freiwilligen Feuerwehr Lenggries. Hier kümmert sich seit vielen Jahren ein Feuerwehrmann mit Einschränkung um die Unterweisung seiner Kameraden bei der Knotenkunde. „Er ist absolut zuverlässig und fleißig“, lobt Kommandant Hans Willibald. „Gäbe es ihn nicht, würde uns absolut etwas fehlen. Er gehört einfach dazu, er hat bei uns seinen festen Platz. Ohne ihn wären wir nicht wir.“

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Linden gibt es zwei Kameraden mit Handicap. Sie sind laut Kommandant Michael Gruber aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. „Ich genieße die Kameradschaft hier“, sagt einer der beiden Männer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er kam als 14-Jähriger zu den Ehrenamtlichen. Fünf Jahre später war er in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, der körperliche Folgen hinterließ. Doch sein eiserner Wille, der Sportverein und die Feuerwehr halfen ihm, sein Leben neu zu ordnen. „Klar, es gibt bei der Feuerwehr einige körperlich sehr belastenden Arbeiten, die ich nicht mehr übernehmen kann“, sagt er. „Aber man kann sich arrangieren – und es gibt immer etwas zu tun.“

Hans Willibald, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lenggries. © Pröhl

Wie für alle öffentlichen Gebäude ist auch für Feuerwehrhäuser ein barrierefreier Zugang vorgeschrieben. „Bisher standen wir aber noch nicht vor dieser Frage“, berichtet Kießkalt. Sollte eine Maßnahme ergriffen werden müssen, wird „nach Absprache mit der Stadt oder Gemeinde oftmals in Eigenregie auch hier eine pragmatische Lösung gefunden“, ergänzt der Sprecher der Kreisbrandinspektion.

Fazit: Es gibt bereits mehrere Freiwillige Feuerwehren im Landkreis, die einen oder mehrere Kameraden mit Handicap in ihren Reihen haben – und sie sind genauso anerkannt wie ein Kamerad ohne Einschränkung. „Jeder bringt sich ein und unterstützt, wo er kann“, fasst Kießkalt zusammen. „Das macht die Feuerwehrfamilie aus. Und deshalb wird in der Feuerwehr nicht nur über Inklusion gesprochen, sondern diese auch gelebt.“

