Landkreis-Kliniken sehen sich gewappnet für den Kampf gegen das Virus

Zusätzliche Beatmungsgeräte und Schutzkleidung zu bekommen, ist derzeit schwierig. Trotzdem sind die Verantwortlichen der beiden Kliniken im Landkreis zuversichtlich, die Krise bewältigen zu können.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In Erwartung des Höhepunkts der Corona-Pandemie rüsten sich die Kliniken hierzulande für die Aufnahme von deutlich mehr Corona-Patienten als bisher. Was leichter gesagt als getan ist. Der Markt für zusätzliche Beatmungsgeräte ist nahezu leer gefegt. Schutzkleidung und -masken werden knapp. Die Verantwortlichen in den beiden Krankenhäusern des Landkreises, die Kreisklinik in Wolfratshausen und die Asklepios Stadtklinik in Bad Tölz strahlen aber Optimismus aus. Sie wähnen ihre Häuser im Kampf gegen das Virus gut aufgestellt.

„Ich denke, wir sind gerüstet“, sagt Ingo Kühn, Geschäftsführer der Kreisklinik, Wie andere Krankenhäuser auch habe man in Wolfratshausen nach den Vorgaben der Staatsregierung Kapazitäten freigegeben für die Behandlung von Corona-Patienten. „Demzufolge ist unser Krankenhaus relativ leer.“

Im Moment sei sein Haus noch „gut bestückt“ mit Schutzkleidung und Ausrüstung, sagt Kühn, und konkretisiert auf Nachfrage: „Es hängt natürlich immer davon ab, wie viele Patienten wir bekommen, aber für 14 Tage reicht unser Vorrat ohne Nachschub aus.“ Stand Dienstagnachmittag werden derzeit vier Corona-Patienten in der Kreisklinik behandelt, keiner von ihnen muss laut Kühn beatmet werden. Dazu gibt es neun Verdachtsfälle.

Regulär stehen am Moosbauerweg 14 Beatmungsplätze zur Verfügung. Die Zahl der Beatmungsgeräte will Kühn erhöhen. „Bestellt sind weitere sechs Stück, aber deren Lieferung steht noch aus.“ Im besten Fall würden für Covid-19-Patienten in Wolfratshausen also 20 Intensivbetten bereitstehen.

Was die Beschaffung von neuer Ausrüstung betrifft, „werden wir als kleine Kreisklinik auf dem Weltmarkt natürlich Schwierigkeiten haben“, sagt Kühn. Er erhofft sich jedoch, „dass über den Katastrophenschutz, die bayerische Staatsregierung und/oder die Bundesregierung alle Krankenhäuser, und damit auch unseres, mit Schutzausrüstung gut versorgt werden und dass auch die heimische Produktion von Atemschutzmasken und sonstigem anläuft“.

Die Tölzer Stadtklinik deckt ihren Bedarf an Schutzkleidung laut ihrem Sprecher Christopher Horn „über den zentralen Einkauf des Asklepios-Konzerns“. Der schöpfe derzeit alle Möglichkeiten aus, „um auf dem Weltmarkt Nachschub zu beschaffen sowie aus Lieferungen des Katastrophenschutzes. Der Nachschub erfolgt regelmäßig.“

In der Stadtklinik werden aktuell sieben Covid-19-Patienten stationär versorgt. Vier von ihnen würden beatmet, so der Sprecher. Zudem gebe es – Stand Mittwochnachmittag – vier weitere Verdachtsfälle, die man versorge. Regulär verfügt die Klinik über zehn Beatmungsmöglichkeiten auf der Intensivstation. „In Vorbereitung auf mögliche steigende Fallzahlen haben wir bisher auf 22 Betten erweitern können“, sagt Horn. „Dabei gilt ein besonderer Dank unseren engagierten Mitarbeitern, die diese auch für uns außergewöhnliche Herausforderungen gemeinsam stemmen.“ Auf einen möglichen Anstieg der Corona-Patienten sei man gut vorbereitet. „Die Klinik steht in enger Abstimmung mit der Führungsgruppe Katastrophenschutz und damit auch den anderen Kliniken in der Region.“

Mit der abgetrennten Station und der Zimmer-Isolierung besteht laut Horn „kein erhöhtes Ansteckungsrisiko für andere Patienten“. Bei allen sinnvollen Maßnahmen gegen die Corona-Infektion dürfe man nämlich andere schwerwiegende Erkrankungen wie Herzinfarkte, Herzrhythmusstörungen und Schlaganfälle nicht aus dem Blick verlieren. Dies seien lebensbedrohliche Krankheiten, die eine sofortige Behandlung im Krankenhaus erfordern. Horn: „Leider sehen wir momentan, dass einige Patienten trotz akuter Erkrankung nicht oder sehr spät in die Klinik kommen und damit gravierende Folgen riskieren. Die Patienten und deren Angehörige können beruhigt sein: Dringende, nicht aufschiebbare Eingriffe werden weiterhin durchgeführt.“

