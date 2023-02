Landkreis: Warum stoppt der Expressbus nicht überall?

Von: Dominik Stallein

Der X-Bus der Linie 970 fährt von Starnberg nach Bad Tölz. © Archiv

Der Expressbus soll schnell sein und einen möglichst direkten Weg abfahren. Jetzt reagiert das Landratsamt auf Kritik an fehlenden X-Bus-Haltestellen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Expressbus trägt seinen Namen aus gutem Grund: Schnell soll er sein, und einen möglichst direkten Weg von A nach B abfahren. Dennoch gab es immer wieder Kritik an dem öffentlichen Verkehrsangebot: Ein Leser unserer Zeitung, Klaus Steinberger, bemängelte kürzlich in einem Leserbrief, dass die Busse nicht an den Wohngebieten Farchet und Weidach in Wolfratshausen halten. Die Gemeinde Königsdorf wünschte sich ebenfalls einen Zwischenstopp, am liebsten in der Ortsmitte. Nun wurden zwar neue Haltstellen geschaffen, die genannten Orte fährt der Bus aber weiterhin nicht an.

Expressbus soll seinen Charakter behalten

Die Pressesprecherin des Landratsamts, Marlis Peischer, erklärt auf Anfrage, dass dies in der Natur einer Expressbuslinie liegt. „Bei der Konzipierung solcher Linien muss sorgfältig zwischen schneller und möglichst geradliniger Routenführung und der Aufnahme potenzieller Fahrgäste durch häufigeres Bedienen von Haltestellen abgewogen werden.“

Den Gedanken, dass der Bus auch in Farchet und Weidach hält, „können wir gut nachvollziehen“, bei zu vielen Haltestellen würde der Expressbus aber seinen Charakter verlieren. „Zudem ist die Bedienung der Haltestelle Farchet/B11 und Weidach eine Aufgabe der bestehenden Regional- und Stadtbusse.“

Angebot wird laufend überprüft und angepasst

Die Anregungen werde das Landratsamt dennoch erneut prüfen, wenn die Linien neu vergeben werden. Schließlich würde das Angebot immer wieder optimiert. „Der Landkreis arbeitet entschlossen an der Umsetzung des Nahverkehrsplans“ und habe zum Dezember 2024 „erhebliche Leistungsergänzungen“ beschlossen, erklärt Peischer. Unabhängig davon würde das Angebot laufend überprüft und angepasst.

Landratsamt ist zufrieden mit bisherigem Busbetrieb

Mit dem bisherigen Busbetrieb ist das Tölzer Landratsamt zufrieden. Im Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Tourismus seien jüngst „sehr gute Fahrgastzahlen“ beim X970 präsentiert worden – einem der beiden Expressbusse, die im Landkreis verkehren. „Wir fühlen uns durch die gute Auslastung bestätigt“, sagt Peischer. Allerdings seien im öffentlichen Nahverkehr die Folgen der Corona-Pandemie noch immer spürbar: Die Fahrgastzahlen hätten sich im Vergleich zu 2019 mehr als halbiert. Marlis Peischer „Wir wollen die Fahrgäste wieder in die Busse und Bahnen bekommen.“

