Landrat beharrt auf MVV-Tarifreform 

Richtig grantig war Landrat Josef Niedermaier, als er erfuhr, dass die MVV-Tarifreform plötzlich wieder infrage steht. Er ist sicher: Sie kommt. „Alles andere wäre eine Bankrotterklärung.“

Bad Tölz-Wolfratshausen – Für den Kreistag war die MVV-Tarifreform eine klare Angelegenheit: Einstimmig stimmte das 60-köpfige Gremium Ende Juli dafür. Ziel sollte zum Juni 2019 endlich eine einheitliche Tarifzone mit verständlichen Regeln sein.

Doch jetzt scheint die Reform wieder auf der Kippe zu stehen. Da wären einmal die Sonderwünsche aus dem Landkreis München, wo man sich beklagt, dass nicht alle 29 Gemeinden in die günstige M-Zone für den Innenraum aufgenommen werden. Und da wäre der Vorstoß von Ministerpräsident Markus Söder, der ein 365-Euro-Jahresticket in Aussicht gestellt hat.

Landrat Josef Niedermaier war angefressen, als er davon erfahren hat. „Wir haben drei Jahre intensiv verhandelt und über 100 Sitzungen gehabt“, erklärt er. Ihm ist unverständlich, warum jetzt, quasi auf den letzten Metern, alles infrage gestellt wird. „Wir in unserem Landkreis haben schließlich auch einige Härten hingenommen.“ Etwa die Tatsache, dass sich die Preise für Rentner erhöhen, so Niedermaier.

Söders 365-Euro-Ticket ist für Niedermaier eine „Vision“

Das 365-Euro-Ticket lässt er nur als „Vision für die Zukunft“ gelten. Würde sie auf die Schnelle umgesetzt, würde das dem Kreis ein erhöhtes Verkehrsaufkommen bescheren, weil viele Pendler mit dem Auto zu den Endhaltestellen der günstigen MVV-Zone fahren wollen: „Wolfratshausen wäre die leidtragende Kommune.“ Zu seiner Beruhigung habe Verkehrsministerin Ilse Aigner bei der Verabschiedung des langjährigen MVV-Geschäftsführers Alexander Freitag deutlich gemacht, dass der Söder-Vorschlag nicht Hauruck umgesetzt würde.

+ Landrat Josef Niedermaier versteht nicht, warum plötzlich die mühsam vereinbarte Reform wieder infrage steht. Der Landrat fände es nämlich ungerecht, wenn ein Tarif radikal verbilligt wird, die anderen – Stichwort BOB, Stichwort DB Regio – hingegen nicht. Salopp gesprochen: „Es kann doch nicht sein, dass ein Münchner Student für einen Euro am Tag von Party zu Party fährt, während ein Lehrling aus der Jachenau viel Geld zahlen muss, um zu seinem Arbeitsplatz zu kommen.“ Die Tarife im öffentlichen Nahverkehr müssten einigermaßen homogen bleiben, die Tarifbrüche dürften nicht zu groß werden.

Für das, was sich im Landkreis München abspielt, hat Niedermaier nur begrenzt Verständnis. „Da sollten sich ein paar Hitzköpfe einfach mal beruhigen“, sagt er. Er fragt sich, was die Kollegen dort bewogen hat, gerade zu diesem Zeitpunkt Bedenken anzumelden. Sie seien in die langwierigen Verhandlungen ebenso eingebunden gewesen. Er ist überzeugt: „Die Tarifreform wird kommen, alles andere wäre eine Bankrotterklärung.“ Der Krisengipfel zwischen CSU-Staatsregierung, Stadtspitze und Landräten wird wohl in den nächsten 14 Tagen stattfinden.