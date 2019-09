Landrat Josef Niedermaier twittert jetzt - aber nicht so wie Donald Trump

Landrat Josef Niedermaier ist neuerdings auf Twitter vertreten. Im Interview spricht er über die Möglichkeit, auf digitalen Kanälen mit dem Bürger in Kontakt zu treten.

+ Josef NiedermaierTwitternderTölzer Landrat Bad Tölz-Wolfratshausen – Wie kommuniziert man am besten mit den Wählern? Neben den üblichen, analogen Möglichkeiten gibt es seit einiger Zeit auch die digitalen. So ist Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) jetzt auf Twitter vertreten. Darüber sprach mit ihm Redakteur Volker Ufertinger.

Bei twitternden Politikern denkt jeder an Donald Trump. Was werden Sie anders / genauso machen wie der amerikanische Präsident?

Trump, oh mei, da fehlen mir die Worte. Genau das ist wahrscheinlich der Unterschied. Ich blase nicht jede Sekunde meine aktuelle Arbeitswelt und meinen persönlichen Lebensbereich in die Twitterlandschaft.

Im Ernst: Was versprechen Sie sich von Ihrer Präsenz auf Twitter? Wen hoffen Sie mit diesem Medium zu erreichen?

Ich kann meine Meinung oder meine Ansichten, auch die mich dabei bewegenden Emotionen, zu den vielfältigsten Themen kommunizieren und dazu Rückmeldungen erhalten. Auch von Personen, die sonst nicht so einfach die Möglichkeit haben, mit mir in Kontakt zu treten.

Auf Facebook sind Sie ja schon vertreten. Wie wichtig ist es für einen Landrat, die sozialen Medien zu nutzen?

Für mich als Politiker sind die sozialen Medien nicht mehr wegzudenken! Wie gesagt, sie erreichen damit Menschen, vor allem die jüngere Generation, mit denen man auf althergebrachte Weise nicht mehr kommunizieren könnte. Und das Ganze geht ja relativ einfach. Darin liegt aber auch eine gewisse Gefahr. Denn Meldungen, ob positive oder negative können mit diesem Medium schnell und ungefiltert verbreitet werden. Und ich kann nicht Tag und Nacht am Smartphone hängen um Posts und Tweets zu beantworten oder zu kommentieren. Fluch und Segen liegen gerade bei den sozialen Medien nah beieinander. Man muss auch Manches einstecken, was man vielleicht im direkten Gespräch nie gehört hätte. Aber so lange das sachlich und trotz unterschiedlicher Meinung menschlich wertschätzend bleibt, ist das für mich in Ordnung.

