Landtagswahl 2023 in Bad Tölz-Wolfratshausen: Parteien auf Kandidatensuche

Von: Dominik Stallein

Der bayerische Landtag: Im nächsten Jahr wird gewählt. Die ersten Kandidaten bringen sich in Stellung © picture alliance / Sven Hoppe/dpa/Archiv

Erst ein Direktkandidat steht für die Landtagswahl 2023 im Stimmkreis 111 fest. Die SPD hat einen Wunschkandidaten genannt, der CSU-Abgeordnete schweigt noch.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Florian Streibl will noch einmal: Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Bayerischen Landtag wird erneut für seine Partei antreten. Vor einigen Tagen wurde er für die Landtagswahl im Herbst 2023 als Direktkandidat im Stimmkreis 111 nominiert. Zu diesem zählen neben dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen auch einige Gemeinden im Kreis Garmisch-Partenkirchen.

Die anderen Parteien, die im Landtag vertreten sind, haben sich noch nicht offiziell festgelegt. Auf Nachfrage unserer Zeitung hüllen sich fast alle Kreisvorsitzenden in Schweigen. Die SPD hingegen lässt die Katze aus dem Sack. Die Sozialdemokraten werden erneut einen Direktkandidaten aufstellen, wie Kreisvorsitzender Klaus Barthel verrät: Benedikt Hoechner heißt der Wunschkandidat der SPD-Vorstände der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen.

SPD hat Wunschkandidaten: Ein 33-Jähriger aus Murnau soll kandidieren

Der 33-jährige Hoechner führt seit wenigen Tagen den Murnauer SPD-Ortsverein an. „Bislang ist mir nicht bekannt, dass es einen Gegenkandidaten geben wird“, sagt Barthel. Vor vier Jahren hatte Robert Kühn 4,9 Prozent der Erststimmen für die SPD geholt. Er ist inzwischen Bürgermeister in Bad Wiessee. Der politisch noch recht unbekannte Hoechner soll in der Aufstellungsversammlung Ende Oktober nominiert werden.

CSU vor der Landtagswahl: Tritt Martin Bachhuber noch einmal an?

In der CSU herrscht noch Unklarheit: Martin Bachhuber möchte noch nichts zu einer erneuten Kandidatur sagen. Der Bad Heilbrunner sitzt seit 2008 im Maximilianeum. Immer wieder war spekuliert worden, dass der fast 67-Jährige nicht mehr antreten will. Gewiss ist derzeit aber nichts. Innerlich, sagt Bachhuber, „habe ich die Entscheidung eigentlich schon gefällt“. Äußern möchte er sich aber noch nicht. Er gewann das Direktmandat mit 38,4 Prozent der Stimmen.

Grüne: Hans Urban sitzt im Landtag - zu einer möglichen Kandidatur schweigt die Parteichefin

Für die Grünen sitzt Hans Urban im Landtag. Ob der Eurasburger erneut als Direktkandidat ins Rennen gehen wird, ist der Kreisvorsitzenden Juliane Fechner nicht zu entlocken: „Wir werden uns aufstellen für die Wahl, aber das erst intern besprechen“, sagt sie. Einen Namen oder ein Datum nennt sie nicht. „Sie müssen sich noch gedulden“, so die Tölzerin. Urban selbst sagte im Sommer gegenüber unserer Zeitung auf die Frage, ob er eine zweite Amtszeit anstrebe: „Ich kann’s mir durchaus vorstellen.“ Der Abgeordnete sorgte wegen einer juristischen Auseinandersetzung mit einem Google-Mitarbeiter für Schlagzeilen: Der Eurasburger hatte behauptet, auf seinem Privatgrundstück von einem Google-Street-View-Fahrer angefahren worden zu sein. Auf der Anklagebank saß letztlich Urban selbst: Wegen Nötigung und falscher Verdächtigung wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt. Bei der Landtagswahl 2018 trat Urban als Direktkandidat an und erreichte 20,8 Prozent der Erststimmen. Über die Liste der Grünen zog er in den Landtag ein.

FDP vor der Landtagswahl: „Bayern mitgestalten“ - Direktkandidat wird gesucht

Die FDP klingt ein gutes Jahr vor der Landtagswahl durchaus selbstbewusst. „Wir haben den Anspruch, Bayern mitzugestalten“, sagt der Kreisvorsitzende Simon Roloff. Dementsprechend stünde für die Liberalen fest, mit einem Direktkandidaten in den Wahlkampf zu ziehen. „Es gibt schon Bewerber“, sagt Roloff, der allerdings auf noch ausstehende Gespräche in der Vorstandsriege verweist. „Ende Oktober oder Anfang November werden wir den Kandidaten präsentieren und aufstellen.“ Zuletzt trat Fritz Haugg für die Liberalen an. Er erhielt 4,5 Prozent der Erststimmen.

AfD möchte „natürlich“ Direktkandidaten aufstellen

Die AfD möchte, so ein Sprecher des Kreisvorstands, „natürlich“ auch einen Direktkandidaten im Stimmkreis 111 aufstellen. Ob es erneut Dr. Anne Cyron wird, die seit 2018 im Landtag sitzt? „Das wird die Aufstellungsversammlung entscheiden“, so der AfD-Sprecher.