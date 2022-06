Landtagswahl 2023: Zwei Abgeordnete können sich vorstellen, erneut zu kandidieren

Von: Doris Schmid

Seit 1949 ist das Maximilianeum Sitz des Bayerischen Landtags. © Sven Hoppe / DPA

Die Landtagswahl 2023 wirft ihre Schatten voraus: Zwei Abgeordnete aus dem Stimmkreis 111 können sich vorstellen, erneut zu kandidieren.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Partenkirchen – Sie entscheiden für die Bürger im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und die im südlichen Kreis Garmisch-Partenkirchen über die Zukunft Bayerns mit: die drei Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber (CSU), Florian Streibl (Freie Wähler) und Hans Urban (Grüne). Im Herbst 2023 wird ein neues Gremium gewählt. Zwei Abgeordnete aus dem Stimmkreis 111, der seit der Wahl 2018 zwei Landkreise umfasst, können sich bereits jetzt vorstellen, noch einmal zu kandidieren.

Florian Streibl (Freie Wähler) fühlt sich in seinem Amt „sauwohl“

Der Oberammergauer Florian Streibl sitzt seit 2008 für die Freien Wähler im Landtag. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt der Rechtsanwalt: „Ich habe schon vor, noch einmal in den Ring zu steigen.“ Das habe er sich in Absprache mit seiner Frau in den vergangenen Monaten überlegt, verrät der Abgeordnete. In seinem Amt fühlt sich der 59-Jährige „sauwohl“. Entsprechend positiv fällt seine Bilanz aus. So habe er sich erfolgreich für das neunstufige Gymnasium und die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge eingesetzt.

Florian Streibl (Freie Wähler) schaffte es 2008 zum ersten Mal in den Landtag. © Peter Kornatz

In den ersten zehn Jahren habe man viel aus der Oppositionsarbeit gelernt, sagt Streibl. Seit 2018 dürfen die Freien Wähler mitregieren. Und auch in dieser Zeit habe man dazugelernt. „Als Regierungsfraktion – das ist noch einmal was ganz anderes, um Dinge auf den Weg zu bringen und umzusetzen.“ Das Wissen und die Erfahrung, die er gesammelt habe, würde der Fraktionsvorsitzende gerne in einer vierten Amtsperiode einbringen. Das letzte Wort haben freilich die Freien Wähler. Die Aufstellungsversammlung für den Stimmkreis 111 findet wahrscheinlich im September statt.

Martin Bachhuber (CSU) will sich bis Anfang Oktober entscheiden

Noch nicht entschieden hat sich Martin Bachhuber (CSU), der mit 66 Jahren der älteste der drei Abgeordneten ist. „Ich bin am Überlegen“, sagt der Bad Heilbrunner auf Nachfrage unserer Zeitung. Er gehört dem Landtag wie Streibl seit 2008 an. In den Sommerferien wolle er in sich gehen und der Öffentlichkeit Anfang Oktober mitteilen, ob er noch einmal antreten wird. „Das habe ich so mit dem CSU-Kreisvorsitzenden Thomas Holz ausgemacht“, erklärt der Verwaltungswirt, der im Jahr 2016 beim Bergwandern einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Martin Bachhuber sitzt als CSU-Stimmkreisabgeordneter seit 2008 im Maximilianeum. © Peter Kornatz

Gesundheitlich gehe es ihm „hervorragend“, versichert Bachhuber. „Ich fühle mich fit, ich fühle mich wohl.“ Der CSU-Stimmkreisabgeordnete gehört dem durchaus gewichtigen Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen an – und da habe er seinen Heimatlandkreis immer im Blick, wenn es um staatliche Förderungen geht.

Der Eurasburger Hans Urban – bei der Wahl 2018 Direktkandidat der Grünen – zog über die Landesliste seiner Partei zum ersten Mal in den Bayerischen Landtag ein. „Momentan läuft’s ganz gut“, sagt der Grünen-Politiker. Nach seiner eigenen Einschätzung sei er „wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Landespolitiker in der Opposition“.

Ich bilde mir schon ein, dass ich diese Partei zur gestaltenden Kraft in der Forstpolitik gemacht habe.

Und mit den Grünen als Koalitionspartner auf Bundesebene gebe es zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein Regierungsprogramm, in dem der Wald Bestandteil ist. „Ich bilde mir schon ein, dass ich diese Partei zur gestaltenden Kraft in der Forstpolitik gemacht habe“, meint der 43-Jährige nicht ohne Stolz.

Hans Urban aus Eurasburg wurde 2018 erstmals in das Gremium gewählt. © Harry Wolfsbauer

Auf die Frage, ob er noch einmal für den Landtag kandidieren möchte, antwortet Urban zunächst ausweichend, aber ehrlich. „Es macht aktuell Spaß. Allerdings gibt es auch Tage, an denen man sich denkt: Lebenserfüllend ist nicht immer alles“, sagt Urban. Generell würde einer zweiten Amtszeit aus seiner Sicht nichts im Weg stehen, ergänzt der gelernte Heizungsbauer und Landwirtschaftsmeister. Dann wird Urban konkreter: „Ich kann’s mir durchaus vorstellen.“

