Langfinger nutzt Weihnachtsfeier in Wolfratshausen: Wie viele Geschädigte gibt es?

Von: Carl-Christian Eick

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Wolfratshauser Polizei unter der Telefonnummer 0 81 71/4 21 10 entgegen. © Symbolfoto/Karl-Josef Hildenbrand

Ausgerechnet bei einer Weihnachtsfeier schlug in Wolfratshausen ein dreister Dieb zu. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wolfratshausen – Ein bis dato unbekannter Täter hat am Freitagabend eine Weihnachtsfeier in der Loisachstadt genutzt, um eine Geldbörse zu stehlen.

Laut Polizei fand die Feier in der Dreifachturnhalle am Hammerschmiedweg in Wolfratshausen statt. Zu den Besuchern zählte ein 22 Jahre alter Wolfratshauser. Der musste am späten Freitagabend feststellen, dass ihm sein Geldbeutel entwendet worden ist. Das Portemonnaie befand sich in seinem Mantel, der während der Feier in einer Umkleidekabine der Sporthalle hing. „Der Geldbeutel muss zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr entwendet worden sein“, berichtet Polizeihauptmeister Sebastian Barth.

Die Polizei fragt: Kam es am vergangenen Freitag, 16. Dezember, in der Dreifachturnhalle der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg in der Stadt Wolfratshausen zu weiteren Diebstählen? Hat jemand etwas Verdächtiges in den Umkleidekabinen der Sporthalle beziehungsweise im Umfeld des Tatorts beobachtet? Hinweise werden von der Wolfratshauser Dienststelle unter der Telefonnummer 0 81 71/4 21 10 entgegen genommen. (cce)

