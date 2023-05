Last-Minute-Urlaub für Pfingsten: Einst beliebter Reisetrend vor dem Aus? Experten gespalten

Ab in den Süden: Besonders beliebt in den Pfingstferien sind bei Urlaubern laut Reiseexperten im Landkreis die Klassiker Spanien, Griechenland und die Türkei.

„Leute müssen wirklich flexibel sein“

Spontan-Buchungen für den Urlaub sind längst keine Schnäppchen mehr. Eine Nachfrage in den hiesigen Reisebüros zeigt: Bei vielen geht der Trend weg von Last Minute.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Pfingstferien stehen vor der Tür. Doch der sonnige Frühling lässt im Oberland weiter auf sich warten. Vor dem verregneten Wetter zu fliehen und sich spontan einen günstigen Last-Minute-Urlaub buchen: Das klingt in diesen Tagen äußerst verlockend. Unter „Last Minute“ versteht man eine Reise, die maximal 14 Tage im Voraus aus Restangeboten gebucht wird.

Last-Minute-Urlaub für Pfingsten: „Ganz wenige“ Anfragen im Reisebüro

Nur „ganz wenige“ Anfragen für Last-Minute-Trips über die Pfingstferien gingen bei Daniel Lipp im Wolfratshauser Reisebüro „Wolf Travel“ ein. „Bei unseren Kunden ist Last Minute schon seit ein paar Jahren kein großes Thema mehr“, berichtet der Reisefachmann.

Hintergrund: Urlaubshungrige möchten zeitig wissen, wo sie ihre Ferien verbringen und „die schönste Zeit des Jahres an einem Ort ihrer Wahl verbringen“ – also nicht auf den letzten Drücker das buchen, was übrig geblieben ist. Dafür nimmt Lipps Kundschaft durchaus in Kauf, etwas mehr für ihre Ferienzeit zu bezahlen.

Apropos Ferien: Gerade Familien mit Kindern, die an Schulferien gebunden sind, legt Anna Maria Scheitterer vom AS Reisecenter in Bad Tölz dringend ans Herz, frühzeitig ihre Reise zu buchen. Wer sich in Sachen Sommerurlaub bereits im November oder Dezember festlegt, wird nicht nur mit einer großen Auswahl belohnt, sondern erhält auch einen Frühbucherrabatt. Scheitterer: „Der lohnt sich wirklich“.

Last Minute in den Urlaub: „Ein bisschen was gibt es noch, aber das ist alles sehr teuer“

Klassische Last-Minute-Trips sind in Scheitterers Geschäft „kaum gefragt“. Ein Blick in den Computer der Reisebürochefin zeigt: „Ein bisschen was für Pfingsten gibt es noch, aber das ist alles sehr teuer.“ Unter anderem liege das daran, „dass wir kein großes Überangebot mehr haben“. Zeiten, in denen Massen an Billigflügen den Reisemarkt dominierten, sind laut Scheitterer längst passé.

Von den Folgen der Corona-Pandemie hat sich das AS Reisecenter inzwischen „Gott sei Dank“ erholt. „Die Menschen wollen wieder weg, gerade bei dem schlechten Wetter“, sagt Scheitterer. Besonders beliebt zu Pfingsten sind bei ihren Kunden die Klassiker Spanien, Griechenland und die Türkei.

Etwas anders sieht die Lage bei Ralf Hecher aus. Er betreibt in Geretsried und Wolfratshausen jeweils ein Reisebüro. „Klar ist Last Minute bei uns noch gefragt“, sagt Hecher auf Nachfrage unserer Zeitung. Ob Last Minute unterm Strich allerdings so viel billiger ist, „das ist die andere Frage“. Gerade in den Schulferien haben die Reisepreise „deutlich“ angezogen.

Last-Minute-Urlaube für Pfingsten: „Leute müssen wirklich flexibel sein“

Doch Hecher betont: „Irgendetwas findet sich spontan immer. Aber die Leute müssen dann wirklich flexibel sein.“ Etwa, was den Zielort, die Flugzeit und den Zeitraum des Urlaubs betrifft. Im Gegensatz zu früher sind die Hotel- und Flugpreise mittlerweile „sehr dynamisch“, stellt der Experte aus Geretsried fest, sie schwanken teilweise mehrmals täglich. „Wenn ein Hotel viele Zimmer frei hat, senkt es spontan seine Preise“, weiß Hecher. Gleiches Spiel bei den Flügen: „Vor einigen Jahren gab es einfach einen gedruckten Katalog mit festen Preisen. Doch diese Zeiten sind vorbei.“

