Leader bringt dem Landkreis über zwei Millionen Euro ein

Von: Susanne Weiß

Eins von 15 Projekten, das die Europäische Union im Landkreis unterstützt hat: Der Geretsrieder Bewegungsparcours. © Sabine Hermsdorf-Hiss

15 Projekte wurden oder werden seit 2014 aus dem Leader-Fördertopf der Europäischen Union bezuschusst. Der Landkreis möchte auch in der kommenden Förderperiode von 2023 bis 2029 profitieren.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Vom Bewegungsparcours in Geretsried über die neue Bergrettungswache in Bad Tölz bis zum Erinnerungsort Badehaus in Wolfratshausen: Insgesamt 15 Projekte wurden oder werden seit 2014 aus dem Leader-Fördertopf der Europäischen Union bezuschusst. Der Landkreis möchte auch in der kommenden Förderperiode 2023 bis 2029 profitieren. Dafür warb Andreas Wüstefeld, im Landkreis für Leader zuständig, jüngst im Kreisausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Tourismus.

Leader ist ein Maßnahmenprogramm zur Entwicklung ländlicher Regionen. Um die Koordination im Landkreis kümmert sich die Lokale Aktionsgruppe (LAG) mit Wüstefeld an der Spitze. „Wir haben fast zwei-ein-Viertel Millionen Fördermittel in den Landkreis geholt“, berichtete Wüstefeld. Die meisten der Projekte sind abgeschlossen, etwa die Demokratiewerkstatt in der Jugendsiedlung Hochland und die Weiterentwicklung der Kräuter-Erlebnis-Region Tölzer Land. Andere wie das Willkommenszentrum im Kloster Benediktbeuern laufen. Auch die Surfwelle in Wolfratshausen steht noch auf der Liste, auch wenn die Umsetzung bekanntlich ungewiss ist. „Für mich ist es erst beendet, wenn der Antragsteller das Projekt offiziell zurückzieht“, erklärte Wüstefeld.

Dritter Landrat Klaus Koch (Grüne), der die Sitzung leitete, lobte das jahrelange Engagement. „Jetzt soll das Ganze weiter gehen“, erklärte Koch.

Wüstefeld zufolge sei die Bewerbung für die neue Förderperiode in Arbeit. Workshop und Bürgerbeteiligung seien durchgeführt worden. Dabei kristallisierten sich vier Entwicklungsziele heraus, auf die man sich künftig konzentrieren will: soziales Miteinander; Umwelt, Klima und Biodiversität; regionale Wertschöpfungsketten und Land- und Forstwirtschaft; nachhaltiger Tourismus, Lebensraum und Mobilität. „Wir haben sie bewusst offen formuliert“, so Wüstefeld.

Das LAG-Management soll weiterhin innerhalb der Landkreisverwaltung angesiedelt bleiben. Für externe Unterstützung sollen in der Haushaltsplanung für 2023 und die folgenden Jahre 20 000 Euro bereitgestellt werden. Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Infrastruktur und Tourismus befürwortete das einstimmig. Abschließend entscheidet der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 11. Juli.

sw

