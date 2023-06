Lebensretter auf Herbergssuche: DLRG benötigt neue Räume

Von: Dominik Stallein

Enge Raumverhältnisse: Robert Klingel (li.) und Sebastian Hafner beladen den Einsatzwagen der DLRG – in der Garage, die etwas zu klein ist für das viele Material. © SH

Die Wasserretter brauchen mehr Platz für ihr Material – und das am besten zentral gelegen und gut erreichbar. Doch Grundstücke sind rar in Wolfratshausen.

Wolfratshausen – Beim letzten Mal, als Robert Klingel in den Neoprenanzug schlüpfte, bekam er nasse Füße. Der blau-rote Einteiler mit dem gelben Schriftzug am Ärmel hing nicht lange genug an der Trockenstange. Die befindet sich in dem zwei Schritt schmalen Durchgang zwischen Garagenwand und Auspuff des Einsatzwagens. Will Klingel zur Wäscheleine, muss sich der DLRG-Chef zwischen Motorboot-Anhänger und Mannschaftsbus durchquetschen. Die Garage am Bergkramerhof ist relativ geräumig – zumindest für eine Garage. Nicht aber für ein 30 Aktive umfassendes Rettungsteam, das viel Material, zwei Boote, einen Bus und einen Trocknungsraum unterbringen muss. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Schäftlarn-Wolfratshausen sucht eine neue Bleibe. Kein Vereinsheim, kein luxuriöses Logistikzentrum, sondern „eine große Garage, wo wir alles unterbringen. Vielleicht mit einem Werkraum daneben, wo wir unsere Geräte prüfen können“, sagt Sebastian Hafner. Der 26-Jährige ist einer von zwei Stellvertretern Klingels und hilft bei der Suche nach einem neuen Zuhause mit.

Lebensretter auf Herbergssuche: DLRG benötigt neue Räume

Seit über fünf Jahren nutzen die Wasserretter den Raum am Bergkramerhof. „Wir sind darüber total dankbar“, sagt Klingel. Inzwischen habe sich die DLRG aber weiter entwickelt. „Wir haben einen richtig guten Drive“, umschreibt es der Vorsitzende. Das Team könnte zu mehr Einsätzen ausrücken und helfen – und das am liebsten ganz unkompliziert. „Die Leute sind richtig motiviert. Die wollen jetzt was anschieben“, sagt Klingel. Einige würden sogar zusätzliche Retterausbildungen machen. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. „Wir wollen uns modernisieren“, ergänzt Hafner.

DLRG hat viele Ehrenamtliche - aber zu wenig Platz für ihr Material

Personell sei das ja schon passiert, jetzt müssten die Retter auch räumlich nachziehen. Das aktuelle Quartier bietet zwar Platz, hat allerdings auch ein paar Problemstellen. Da wäre zum einen die Anfahrt: Wenn die Einsatzkräfte zum Notfall gerufen werden, müssen sie erst einmal zum Bergkramerhof kommen – über die Serpentinen, fernab des Stadtzentrums. Bevor sie zum See oder zur Loisach fahren können, müssen sie den Bootsanhänger erst am Wagen befestigen – in der Garage ist zu wenig Platz, um ihn angehängt zu lassen. Und weil im Notfall jede Sekunde lebenswichtig sein kann, möchten die Ehrenamtlichen das Motorboot in der Garage nicht wieder vom Einsatzwagen abkoppeln. Zum Starnberger See ist die Anfahrt über den Autobahnzubringer zwar recht unkompliziert. Gibt’s einen Notfall am Fluss, „müssen wir immer erst einmal durch den Stadtverkehr in Wolfratshausen fahren“, sagt Klingel. Eine kürzere Anfahrt wünschen sich die Retter sehr.

„300 bis 400 Quadratmeter würden uns vermutlich reichen“ - DLRG sucht ein Grundstück

Leicht ist die Grundstückssuche aber nicht. Baugrund in der Loisachstadt ist bekanntermaßen ein rares Gut. In zentraler Lage mit guter Verkehrsanbindung gleich noch mehr. „Wir wollen es aber versuchen“, sagt Klingel. Unerfüllbare Ansprüche an das Grundstück stellt die DLRG nicht: „300 bis 400 Quadratmeter würden uns vermutlich reichen“, sagt Klingel. Parkplätze wären jedoch ein Muss. „Dafür muss es nicht in toller Wohnlage sein – wichtiger ist, dass es gut angebunden ist.“

Das sei im Einsatz wichtig und auch für Übungen eine Erleichterung. „Wir verlieren viel Zeit auf der Straße“, sagt Klingel. Für die Ehrenamtlichen, die in ihrer Freizeit für den Ernstfall trainieren, sei das eine unglückliche Situation. „Wir wollen vermeiden, dass sie wegen den langen Fahrzeiten nur noch jedes zweite Mal kommen“, oder ganz aufhören.

Grundstücke in Wolfratshausen sind selten: DLRG hat aber noch Hoffnung

Mit einigen Firmen hat der DLRG-Vorsitzende bereits gesprochen. Vielleicht, so war zumindest seine Hoffnung, hat ja ein Unternehmen eine freie Garage. Ergeben hat sich wenig. „Wir haben bei einem Notruf nicht die Zeit, die Alarmanlage für das Grundstück wieder scharf zu stellen“, sagt Klingel.

Vielleicht ist ein Neubau die Lösung, wenn sich ein freies Areal dafür findet. Den Eigentümer würden die Ehrenamtlichen damit nicht alleine lassen. Einige Rettungskräfte der DLRG arbeiten nämlich in Baufirmen oder Planungsbüros. „Wir haben Leute dabei, die wissen, wie das geht“ – und die vor allem bereit wären, selbst mit anzupacken, um eine neue Herberge zu schaffen. Am liebsten mit einem Werkraum und einem Zimmer zum Trocknen. Das wäre ein „i-Tüpfelchen“, erklärt Hafner. Und es würde gegen die nassen Füße im Neoprenanzug helfen.