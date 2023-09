Er ist allergisch auf seine Tiere: Jetzt lernt Ex-Landwirt Mechatroniker

Von: Franziska Konrad

Werk eines Vorgängers: Werner Späth (re.), Ausbildungsleiter bei Weber Schraubautomaten, erklärt Azubi Korbinian Thurnhuber das Mechatronik-Projekt eines ehemaligen Lehrlings. Ein Robotersystem greift hier nach bereits gefertigten Bauteilen. © hans lippert

Zum 1. September starteten zahlreiche Lehrlinge im Landkreis ihre Ausbildung: Einer von ihnen Korbinian Thurnhuber. Jetzt lernt er den Beruf des Mechatronikers.

Wolfratshausen – Ein leises, durchdringendes Rauschen dröhnt durch die Luft. Ab und an gesellen sich dumpfe Schläge dazu. Erzeugt wird die Geräuschkulisse von mehreren großen CNC-Maschinen im Fertigungsgebäude von Weber Schraubautomaten. Durch die 2500 Quadratmeter große Halle führt Werner Späth seine Schützlinge.

14 Lehrlinge starten Ausbildung bei Weber Schraubautomaten: Ein Ex-Landwirt ist dabei

Grüßend nickt der Ausbildungsleiter einem Arbeiter an der CNC-Drehmaschine zu. Insgesamt 14 Lehrlinge starten am Freitagvormittag ihre Ausbildung in dem Wolfratshauser Unternehmen, darunter drei angehende Mechatroniker. Einer von ihnen ist Korbinian Thurnhuber.

Interessiert saugt der Warngauer die neuen Eindrücke während des Rundgangs auf. Neugierig wandern seine Augen nach rechts und links. Mit seinen 29 Jahren fällt Thurnhuber unter den anderen Azubis etwas aus dem Raster: Viele starten mit 17 oder 18 Jahren ihre Lehre. Der angehende Mechatroniker hingegen hat bis vor Kurzem noch den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern geführt.

Dann stoppte eine Kuhhaarallergie den jungen Mann. „Insgeheim spielte ich schon länger mit dem Gedanken, noch einmal etwas komplett anderes zu lernen. Aber die Allergie hat mir die Entscheidung abgenommen“, erzählt der ehemalige Bauer.

Auszubildende arbeiten erst einmal in der Lehrwerkstatt: „Damit ihr ein bisschen Feingefühl entwickelt“

Inzwischen ist der Trupp im nächsten Raum angekommen, in der Lehrwerkstatt. „Das wird in den kommenden Wochen Euer Hauptarbeitsplatz sein“, kündigt Späth den Auszubildenden an, die sich kreisförmig um ihn herum versammelt haben. Im rechten Teil des hellen Raums mit den fast bodentiefen Fenstern stehen lange Werkbänke, aufgeteilt in einzelne Abteile. In einem steht auf einem Stück Klebeband „Korbinian Thurnhuber“. Sein künftiger Arbeitsplatz.

„An der Werkbank lernt Ihr erst einmal Feilen, Fräsen und Drehen“, sagt der Ausbildungsleiter. „Damit Ihr ein bisschen Feingefühl für die Materialien entwickelt.“ Die Azubis nicken zustimmend.

Werner Späth lächelt zufrieden. Er weiß: Genug Auszubildende zu finden, wird auch für Weber Schraubautomaten schwieriger. „Bisher konnten wir immer alle Stellen besetzten, aber es wird definitiv langwieriger.“

Korbinian Thurnhuber wurde durch die Empfehlung eines Bekannten auf das Wolfratshauser Unternehmen aufmerksam. Beim Skifahren kam er mit einem Bekannten ins Gespräch. „Als der mir erzählte, dass er als Mechatroniker arbeitet, und schilderte, was er da so macht, fand ich das ziemlich spannend“, berichtet der 29-Jährige. „Das klang alles ziemlich vielfältig und abwechslungsreich.“ Genau das erhofft er sich von seiner dreieinhalbjährigen Ausbildung.

Lehrstelle als Mechatroniker zu finden: Kleinen Herausforderung

Erste mechanische Erfahrungen hat der ehemalige Landwirt bereits auf dem heimischen Hof gesammelt: „Ein paar Mal habe ich am Traktor rumgeschraubt, zum Beispiel das Getriebe repariert.“ Vieles in seinem künftigen Beruf, gerade der elektronische Teil, ist für ihn aber komplettes Neuland.

Doch eine Lehrstelle als Mechatroniker zu finden, entwickelte sich für den Warngauer zur kleinen Herausforderung: „Es gab massig Stellenangebote, aber kaum Ausbildungsbetriebe.“ Erneut kam ihm besagter Bekannter vom Skifahren zur Hilfe: Er empfahl dem 29-Jährigen Weber Schraubautomaten. „Da haben sie wohl die besten Lehrlinge“, sagt Thurnhuber mit einem Augenzwinkern.

Gleich während seiner ersten Tage im Betrieb, bei einem einwöchigen Praktikum, fiel ihm vor allem ein Punkt positiv auf: „Das Arbeitsklima gefiel mir von Anfang an: Alle sind nett, man grüßt sich auf den Gängen. So was ist mir persönlich sehr wichtig.“

Nach einer guten Stunde ist der Rundgang beendet. Nun erhalten die Azubis noch Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe. Thurnhuber setzt sich in eine Ecke und fädelt die Schnürsenkel richtig ein. Nervös war er vor seinem ersten Tag nicht. „Dazu blieb mir ich keine Zeit“, sagt er und lacht. „

Wir haben daheim gerade eine Baustelle, da war ich gut abgelenkt.“ In den kommenden Wochen erwartet ihn erst einmal die Metallgrundausbildung in der Lehrwerkstatt. Eines steht für den 29-Jährigen fest: „Ich bin mir sicher, dass ich hier viel lernen werde.“ kof

