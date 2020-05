Leichtathleten trainieren mit Abstand und Handschuhen

Die Aktiven des TSV Wolfratshausen erobern nach der Corona-Pause wieder das Isar-Loisach-Stadion. Für den Trainingsbetrieb gelten aber strenge Bestimmungen.

Wolfratshausen– Tut das gut: Endlich wieder auf der Tartanbahn laufen! Den drei jungen Leichtathleten des TSV Wolfratshausen, die sich diese Woche zum ersten Mal nach langem Betretungsverbot wieder zum gemeinsamen Training im Isar-Loisach-Stadion einfanden, war der Spaß anzusehen. „Ich habe mich schon darauf gefreut“, bestätigt Finn Toppe. „Wir haben zwar alle einen Trainingsplan mitbekommen, aber daheim ist es doch auf Dauer eintönig.“ Für den 14-jährigen Hammerwerfer hat Trainer Toni Holzer (24) beim Nach-Corona-Start ein Krafttraining vorgesehen.Das Thema Schnelligkeit steht für Quirin Brumberger (19, Spezialdisziplin 800 Meter) und Leonie Oswald (14, Disziplin laut Trainer noch „variabel, mit Tendenz zum Weitsprung“) auf dem zweistündigen Programm.

Zwar sei die Vorbereitung des ersten Trainings nach der Pause kaum aufwendiger gewesen als üblich, sagt der Trainer. Aber die Hygiene-Regeln und Schutzmaßnahmen sind doch deutlich umfangreicher. Das wird schon beim Betreten des Stadions klar. Auf dem Weg zum Eingang markieren Klebestreifen auf dem Boden den Mindestabstand von 1,50 Meter. „Sonst können vor allem Kinder das überhaupt nicht einschätzen“, erklärt Abteilungsleiter Alfred Barth. Jeder Sportler, der das Stadion zum Training betritt, wird in einer Liste erfasst. Anschließend werden die Hände desinfiziert, erst dann geht’s runter auf den Platz und zur Garage, in der das Sportgerät lagert. Hinter dem letzten der einbestellten Trainingsteilnehmer, wird das Gittertor wieder abgesperrt. Außer den Sportlern dürfe niemand auf die Anlage, sagt Barth. „Das erzieht auch ein bisschen zu Pünktlichkeit, Sauberkeit und Ordnung. Das ist jetzt wieder richtig angesagt“, strahlt der Leichtathletik-Chef des TSV, der dem Maßnahmenkatalog zum Schutz vor der Infektion mit dem Coronavirus so einen positiven erzieherischen Effekt abgewinnt.

Einen Teil des Trainingsmaterials hatte Toni Holzer schon aus der Garage geholt – „mit Einweghandschuhen“, wie er versichert – und wegen des Regenschauers kurz vor Trainingsbeginn unter einem Pavillon deponiert. Nun ist jeder Sportler für sein Gerät selbst verantwortlich, was bedeutet: Jede Langhantel, jeder Medizinball, jeder Markierungskegel, den einer in die Hand nimmt, muss er anschließend selbst desinfizieren. Auch darauf, dass sie sich beim Laufen, Springen, Hammerwerfen, Hoch- und Weitspringen nicht zu nahekommen, müssen die Sportler selbst achten.

Aber die Schutzmaßnahmen stellen beim Training keine Hürde dar. „Von der Motivation her macht es einen großen Unterschied, ob wir allein oder wieder zusammen trainieren“, sagt Quirin Brumberger. „Allein kostet es manchmal mehr Überwindung. Hier ist es mit sich selber nicht verhandelbar.“

Sichtlich erfreut, dass endlich wieder ein Stück Normalität zurückkehrt, schaut Alfred Barth den jungen Sportlern eine Weile lang zu, während er in Gedanken schon ein paar Tage vorauseilt. „Das ist jetzt so etwas wie ein Vorlauf, der erste richtige Funktionstest ist am Freitag“, künigt der Vorsitzende der Wölfe an. Dann reiht sich am Nachmittag um 15.30 Uhr zum ersten Mal eine lange Reihe von Kindern im 1,50-Meter-Abstand vor dem Stadiontor auf.