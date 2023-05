180 km/h bei nasser Straße: BMW-Raser schießt in Leitplanke der A95

Von: Peter Borchers

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Ursache. © MM-Archiv

Ein 38-jähriger BMW-Fahrer baut einen Unfall auf A95. Mit 180 km/h rauscht er in die Leitplanke. Das Fazit: 45 000 Euro Sachschaden.

Wolfratshausen – Nachdem sich bereits am Mittwoch und am Donnerstagvormittag mehrere Nässeunfälle auf der A95 ereignet hatten (wir berichteten) kam es am Donnerstagabend erneut zu einem Verkehrsunfall. Wiederum war laut Bericht der Verkehrspolizei (VPI) Weilheim nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Ursache.

180 km/h bei nasser Straße: BMW-Raser schießt in Leitplanke der A95

Gegen 18.55 Uhr fuhr ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Neumarkt/Oberpfalz mit einem 3er BMW in Richtung München. Zwischen dem Autobahndreieck Starnberg und Neuried, kurz nach Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung von „80 km/h bei Nässe“, beschleunigte er massiv auf etwa 180 km/h. Der Mann verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem rechts neben ihm fahrenden Subaru Legacy, gesteuert von einem 38-Jährigen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Der Subaru schleuderte nach rechts gegen die Leitplanke und blieb zwischen dem Seiten- und rechten Fahrstreifen stehen. Der Unfallverursacher krachte links gegen die Mittelschutzplanke, verlor dabei eines der beiden Vorderräder. Anschließend rollte der BMW nach rechts weiter und kollidierte mehrfach mit der rechten Schutzplanke, ehe er schließlich nach rund 500 Metern auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam.

Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Subaru, augenscheinlich unverletzt, kam zur sicheren Abklärung in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand massiver Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro (BMW) beziehungsweise 10 000 Euro (Subaru). Zudem wurden 57 Leitplankenfelder beschädigt. Deren Reparatur dürfte circa 15 000 Euro kosten. Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Da der Verkehr aber über den anliegenden Autobahnparkplatz umgeleitet werden konnte, kam es zu keinerlei Stau.

