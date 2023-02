Letzte Ausstellung im Kunstturm - Karikaturist mehrfach ausgezeichnet

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Werke des österreichischen Karikaturisten Gerhard Haderer sind ab Samstag im Kunstturm zu sehen. © Marcus Schlaf/Archiv

Am kommenden Samstag findet die letzte Vernissage im Kunstturm statt. Es werden Werke des Karikaturisten Gerhard Haderer ausgestellt.

Wolfratshausen – Die nächste Ausstellung im Kunstturm am Schwankl-Eck ist zugleich die letzte. Der Kulturverein Isar-Loisach (KIL) präsentiert ab Samstag, 11. Februar, einige Werke des österreichischen Karikaturisten Gerhard Haderer am Obermarkt. Im Anschluss wird der Kunstturm besenrein verlassen. Der KIL kann das Projekt nicht länger finanzieren und hat den Mietvertrag mit Monika und John Schille wie berichtet kündigen müssen.

„Am 20. August 2020 sind wir – noch in Corona-Zeiten – trotz aller widrigen Umstände gegen Miete eingezogen ins Schwankl-Eck“, blickt KIL-Vorsitzende Assuna Tammelleo in einer Pressemitteilung zurück. Ziel des Vereins ist es nach ihren Worten gewesen, „einen möglichst dauerhaften Platz zu schaffen für zeitgenössische Kunst und Kultur mitten in Wolfratshausens Altstadt, die ja seit Jahren vom Stadtmanager der Stadt Wolfratshausen belebt wird“.

Wolfratshausen: Letzte Ausstellung im Kunstturm - Vielleicht schaut der Künstler persönlich vorbei

Mit der Ausstellung „Die Welt der Frau“ der ägyptischen Karikaturistin Doaa El-Adl weihte der Verein den Kunstturm am Schwankl-Eck in der Altstadt offiziell ein. Zur Verfügung gestellt wurden dem KIL die Werke seinerzeit von der „Schule des Ungehorsams“ in Linz/Österreich. Diese von Haderer initiierte „philosophische, politische und humanistische Denkschule“ verfolgt den Ansatz: „Ungehorsam wird hier nicht glorifiziert, sondern kultiviert.“ Es sei „irgendwie konsequent“, so Tammelleo, dass der Verein mit einer künstlerischen Leihgabe der „Schule des Ungehorsams“ aus dem Kunstturm ausziehe.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.)

Haderer, Jahrgang 1951, „hat uns persönlich Werke aus seinem Schaffen zusammengestellt und Mitgliedern des Kulturvereins in seiner Heimatstadt Linz am 3. Februar persönlich übergeben“, freut sich Tammelleo. Und vielleicht komme der Meister anlässlich der Vernissage in die Flößerstadt – „die Freude wäre grenzenlos“.

Im Kunstturm: Werke von Karikaturist Gerhard Haderer ausgestellt - Eintritt frei

Haderer, unter anderem ausgezeichnet mit dem Deutschen Karikaturenpreis und dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien, zeichnete 25 Jahre lang, bis 2016, für das Magazin „Stern“. Im Abschiedsinterview antwortete er auf die Frage, was er mit seinen häufig provokativen Karikaturen erreichen wollte: „Der Wunsch war da, diese verlogenen Idyllen zu attackieren, eine Verunsicherung in die Spießerhirne zu verankern, Bilder anzubieten mit Widerhaken.“ Und: „Ich zeichne aus Notwehr gegen den Wahnsinn, der uns umgibt. Es wäre schön, die Mächtigen mit dem Bleistift in Grund und Boden zeichnen zu können.“

Die letzte Vernissage im Kunstturm am Schwankl-Eck findet statt am Samstag, 11. Februar, um 16 Uhr. Der Eintritt ist laut Veranstalter frei, Spenden sind erbeten. cce

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Wolfratshausen finden Sie auf Merkur.de/Wolfratshausen.