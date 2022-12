Letzte Probe für Caspar, Melchior und Balthasar in Wolfratshausen

Teilen

Ab 6. Januar als Sternsinger unterwegs: (vorne, v. li.) Johanna, Luca, Lena und Anna bei der Probe in Wolfratshausen-Waldram. © Hans Lippert

Zum ersten mal nach Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 schwärmen sie wieder aus: Die Sternsinger der katholischen Stadtkirche Wolfratshausen.

Waldram – Zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie kann die Sternsinger-Aktion in der katholischen Stadtkirche heuer ohne Einschränkungen stattfinden. Betreuer und Kinder freuen sich schon riesig darauf, am Dreikönigstag, dem 6. Januar, als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet von Haus zu Haus ziehen zu dürfen. „Ich bin letztes Jahr zum ersten Mal mitgegangen. Die Leute waren alle sehr nett zu uns. Vor allem die Senioren. Es ist schön, wenn wir heuer keinen Mundschutz mehr brauchen“, sagt der neunjährige Luca. Er ist einer von 20 Mädchen und Buben, die die Pfarrei St. Josef der Arbeiter in Waldram am 6. Januar entsendet. Kurz vor Weihnachten probten die Sternsinger im Grundschulalter ihren Auftritt.

Letzte Probe für die Könige Caspar, Melchior und Balthasar in Wolfratshausen

Das Lied „Mit Gott so wollen wir loben und ehr’n“ klingt schon ganz gut. Nur gelegentlich müssen die Kinder, die im Stuhlkreis sitzen, auf den Textzettel schauen. Ihre Betreuerin Johanna Weichlein ist zufrieden. Die 21-Jährige war früher selbst als Sternsingerin unterwegs. Inzwischen begleitet sie die Jüngeren. Nach dem Singen und Üben des Segensspruchs kleiden sie und Lena Fernolend (18) die Kinder probehalber ein. Sie streifen Luca und Anna (beide neun) über die Ministrantengewänder die neuen, glänzenden Umhänge. Frauen der Pfarrei haben sie kürzlich genäht. Die Kronen haben die Kinder vor drei Jahren selbst gebastelt. Dann testen die beiden die Spendendose und das Weihrauchfass. Es fehlt nur noch der Stern, den die drei Könige vor sich hertragen.

Die Zahl der Könige schrumpfte von rund 30 auf 20

In den vergangenen Jahren, vor der Pandemie, seien es immer um die 30 kleine Königinnen und Könige gewesen, die in Waldram ausschwärmten, sagt Johanna Weichlein. In diesem Jahr hätten sich leider nur 20 gemeldet. Man werde trotzdem versuchen, jedes Haus zu besuchen. Deshalb ziehe man auch am 7. Januar los. Sollte es kalt werden, helfen laut der zehnjährigen Lena mehrere Schichten Kleidung und dicke Winterstiefel. „Manchmal spielen wir Fangen zwischendurch, um uns aufzuwärmen“, verrät sie einen weiteren Trick. Lena ist heuer zum vierten Mal dabei – und findet „es toll, dass wir immer so viel Geld für arme Kinder sammeln“.

Die Reaktionen der Waldramer auf den Besuch der drei Heiligen aus dem Morgenland fielen überwiegend positiv aus. Nur wenige wollten das Lied nicht hören. „Die Älteren freuen sich auf jeden Fall. Eine Oma hat sogar einmal geweint“, erzählt Lena.

Manchmal bekommen wir Mandarinen oder Äpfel geschenkt. Die mag ich auch sehr gerne.

Margarethe (9) ist gespannt auf ihre Premiere. Sie ist Messdienerin und wurde von ihrer Freundin Anna überredet, mitzugehen. „Wer einmal dabei war, bleibt den Sternsingern meist mehrere Jahre lang treu und bringt oft Freunde mit“, weiß Betreuerin Maria Weichlein (18). Das Motto der diesjährigen, bundesweiten Aktion des Kindermissionswerks lautet „Kinder stärken, Kinder schützen“. An diesem Freitag findet die Auftaktveranstaltung auf dem Frankfurter Römerberg statt. Dank der Spenden werden weltweit etwa 200 Projekte in den Bereichen Bildung, Ernährung, Gesundheit und Kinderschutz gefördert.

In Wolfratshausen, Dorfen und Gelting werden die Spenden zu 50 Prozent dem von Pater Benjamin unterstützten Projekt „Sunrise Village“ und zu 50 Prozent einem Projekt des Kindermissionswerks zu Gute kommen. Neben Geldspenden dürfen die Kinder der Stadtkirche auch Süßigkeiten annehmen, aus hygienischen Gründen allerdings nur originalverpackte und nichts Selbstgemachtes. „Manchmal bekommen wir Mandarinen oder Äpfel geschenkt. Die mag ich auch sehr gerne“, sagt Luca. (tal)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.