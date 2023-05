Lieferanten mit Schusswaffe bedroht und beraubt: Großfahndung der Polizei im Raum Wolfratshausen

Von: Carl-Christian Eick

Mit Hilfe eines Hubschraubers fahndete die Polizei am frühen Donnerstagmorgen in der Stadt Wolfratshausen und Umgebung nach zwei Männern. © Symbolfoto / Christoph Reichwein

Zwei bis dato unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen in Wolfratshausen den Lieferanten einer Bäckerei überfallen und beraubt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Wolfratshausen - Am frühen Donnerstagmorgen (4. Mai) haben zwei bis dato unbekannte Täter in Wolfratshausen den Lieferanten einer Bäckerei überfallen. Laut Polizei raubten sie dem 59-Jährigen Bargeld und eine Uhr. Die Sachbearbeitung in dem Fall wurde von der Kriminalpolizei Weilheim übernommen. Die Ermittler bitten um Hinweise möglicher Zeugen.

Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim, fasst das Geschehen zusammen: Gegen 3 Uhr sollte am Donnerstag ein Lieferant (59) eine Bäckereifiliale an der Sauerlacher Straße in Wolfratshausen beliefern. Als sich der Mann außerhalb seines Liefer-Lkw befand, wurde er von einem Unbekannten bedroht. Der Mann hielt ihm einen Gegenstand, laut Polizei vermutlich eine Schusswaffe, gegen den Kopf. Der Täter durchsuchte anschließend das Opfer und nahm dem 59-Jährigen dessen Geldbeutel und dessen Uhr weg. Gemeinsam mit einer zweiten männlichen Person, die sich während der Tat in unmittelbarer Nähe aufgehalten hatte, flüchtete der Täter anschließend mutmaßlich in Richtung S-Bahnhof. Körperlich verletzt wurde der 59-Jährige bei dem Überfall laut Polizei nicht.

Polizeisprecher: Fachkommissariat ermittelt wegen schweren Raubes

Nachdem die Tat bei der Einsatzzentrale im Polizeipräsidium gemeldet worden war, wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen aus Wolfratshausen und umliegender Dienststellen sowie die Besatzung eines Polizeihubschraubers beteiligten. „Leider verlief die Fahndung ergebnislos“, so Pressesprecher Sonntag. Eine sachdienliche Beschreibung der beiden Täter kann die Polizei derzeit nicht veröffentlichen.

Die Sachbearbeitung wegen schweren Raubes übernahm in dem Fall das zuständige Fachkommissariat K2 der Kriminalpolizei Weilheim.

Wer hat am Donnerstag an der Sauerlacher Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen: Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr an der Sauerlacher Straße - Höhe Hausnummer 1 - Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat in der zurückliegenden Zeit im Bereich des Tatortes an der Sauerlacher Straße verdächtige Personen wahrgenommen oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Weilheim unter der Telefonnummer (0881) 640-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

