Lieferengpass bei Verkehrsschildern: Doch Polizei macht klare Ansage

Lärmschutz: Zwischen der sogenannten Roma- und der Tapsi-Kreuzung in Wolfratshausen gilt maximal Tempo 30. Daran ändert die Tatsache, dass laut Bürgermeister noch einige Verkehrszeichen fehlen, nichts. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auch Verkehrsschilder sind aufgrund gerissener Lieferketten aktuell Mangelware. Doch die Wolfratshauser Polizei macht eine klare Ansage.

Wolfratshausen – Für die Anwohner war’s eine gute Nachricht: Auch auf dem letzten Teilstück der Schießstättstraße im Süden sollte das Verkehrstempo gedrosselt werden. Doch gut drei Monate nach dieser Ankündigung von Bürgermeister Klaus Heilinglechner ist erst die Hälfte der Arbeit getan. Die Begründung klingt frei erfunden, ist in Pandemie- und Kriegszeiten aber die nackte Wahrheit: Derzeit sind Verkehrsschilder Mangelware.

Wie berichtet hatte Rathauschef Heilinglechner in Ergänzung zu einer bereits bestehenden Anordnung im Februar dieses Jahres zusätzlich Folgendes erlassen: Auf dem Teilstück der extrem frequentierten Schießstättstraße zwischen der sogenannten Roma-Kreuzung (Schießstättstraße/Margeritenstraße/Moosbauerweg) und der sogenannten Tapsi-Kreuzung (Königsdorfer Straße/Pfaffenrieder Straße/Schießstättstraße) gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Nach Abstimmung mit der örtlichen Polizei und den Verkehrsfachbehörden sei dies „angeordnet“ worden, bekräftigt der Bürgermeister gegenüber unserer Zeitung. Primär aus Lärmschutzgründen müssen die Verkehrsteilnehmer im besagten Bereich runter vom Gas. Damit erfüllt die Kommune, seit Herbst vergangenen Jahres Mitglied der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ ist, nicht zuletzt eine Forderung, die in der Bürgerversammlung im Jahr 2021 von einem Anwohner erhoben worden war.

Leider gibt es derzeit auch bei den Verkehrszeichen lange Lieferzeiten.

Gesagt, getan: Die Stadtwerke Wolfratshausen bekamen bereits vor einigen Wochen den Auftrag, die Tempo-30-Schilder (versehen mit dem Zusatz „Lärmschutz“) aufzustellen. In Fahrtrichtung Norden, in Richtung Roma-Kreuzung klappte das reibungslos, so der Rathauschef. Doch auf der entgegengesetzten Seite, in Richtung Tapsi-Kreuzung/Wolfratshauser Gewerbegebiet, stehe bis dato noch kein neues Blechschild, weil: „Es waren nicht mehr ausreichend Verkehrszeichen vorhanden“, berichtet Heilinglechner auf Nachfrage. Der Bestand sei verbraucht, der Bauhof habe zwar schon Nachschub bestellt, aber: „Leider gibt es derzeit auch bei den Verkehrszeichen lange Lieferzeiten“, so der Bürgermeister. Laut seinen Infos sollen die benötigten Schilder jedoch „in Kürze“ in der Flößerstadt eintreffen – und dann umgehend aufgestellt werden.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Auf dem besagten etwa 150 Meter langen Streckenabschnitt gilt trotz noch unzureichender Beschilderung Tempo 30 – auch in Richtung Süden (vom Eiscafé Roma in Richtung Tapsi-Kreuzung). Darauf weist Hauptkommissar Toni Lechner, Verkehrsexperte der Wolfratshauser Polizei, hin. Der Grund: Die Tempo-30-Regel wird am Ende der Schießstättstraße im Süden nicht aufgehoben. Dass ein Geschwindigkeitslimit nur bis zur nächsten Kreuzung oder bis zur nächsten Einmündung gilt, ist eine unter Autofahrern weit verbreitete, aber eben falsche Annahme.

Polizei: Im Kreuzungsbereich gilt „durchgängig Tempo 30“

Überhaupt hat Hauptkommissar Lechner vor Ort festgestellt: Aus seiner Sicht ist der gesamte Kreuzungsbereich „einwandfrei beschildert“, er hat weder „ein falsches“ Verkehrszeichen entdeckt – noch fehlt in seinen Augen eins. So oder so: Zwischen der Tapsi- und der Roma-Kreuzung gilt ohne Wenn und Aber laut Toni Lechner „durchgängig Tempo 30“.

Ein Verstoß kann übrigens sehr teuer werden: Das Bußgeld reicht von 30 Euro (bis 10 km/h zu schnell) bis 800 Euro (mehr als 70 km/h über dem Limit). (cce)

