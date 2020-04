Lions Club München-Isartal spendet 250.000 Euro für den guten Zweck

Mit seiner Adventskalender-Aktion hat der Lions Club München Isartal im Lauf der Jahre eine Viertel Million Euro für den guten Zweck erwirtschaftet.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Eine viertel Million Euro hat der Lions Club München-Isartal in den vergangenen zwölf Jahren mit der Aktion „Adventskalender“ erwirtschaftet. Die Summe wurde vor allem für die Jugend- und Altenhilfe vorwiegend im Landkreis verwendet. Wie Pressebeauftragter Reinhard Heppner mitteilt, sollte „das großartige Ergebnis und die Übergabe des Reingewinns des Jahres 2019 an verschiedene Zuwendungsempfänger im Rahmen einer kleinen Sponsoren-Feier gewürdigt werden“. In Anbetracht der Corona-Krise war dies nicht möglich. Die Scheckübergabe über die Gesamtsumme von 21 548 Euro erfolgt nun durch ein Clubmitglied an folgende Einrichtungen: Jugendbildungsstätte Königsdorf, Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried, Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen, Seniorenheim Ebenhausen, Kindernetz Schäftlarn, Betreuungsgruppe „Lichtblicke“, Haus Buchenwinkel in Icking sowie die Fördervereine von Schulen und Kindergärten. Auch unsere Zeitung hat ihren Teil zum Erfolg beigetragen, indem sie Preise gestiftet und Kalender verkauft hat.

Der Lions Club München-Isartal wurde vor 57 Jahren in Ebenhausen gegründet, die Mitglieder kommen mehrheitlich aus Wolfratshausen, Geretsried und dem Isartal. Der Club hatte sich auf die Fahne geschrieben, überall da tätig zu werden, wo der Staat nicht hilft oder helfen kann, gemäß dem Motto der „Lions“: „We serve.“

Ab 1993 wurden erfolgreich Flohmärkte unter der Bezeichnung „Kunst und Trödel“ organisiert. Nach der inflationären Entwicklung dieser Flohmärkte wurde 2008 das neue Konzept „Adventskalender“ entwickelt. „Der Erfolg des Adventskalenders liegt darin begründet, dass der Preis von fünf Euro nur eine Spende darstellt, und dass der Kalender auch ein Los ist, mit dem der Käufer schöne Preise gewinnen kann. Das wiederum ist nur möglich, weil viele örtliche Firmen und Geschäftsleute dem Lions Club attraktive Preise spenden“, erläutert Dr. Hans Jürgen Wernicke, der Beauftragte für dieses Projekt.

Die Clubmitglieder beschäftigen sich aber nicht nur mit Projekten zur Geldbeschaffung, sondern treffen sich zweimal im Monat, wo Vorträge organisiert werden. Auch die Besuche von Ausstellungen und befreundeten Clubs gehört dazu.