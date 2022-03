Loisachgaufest wird auf 2023 verschoben

Von: Sabine Schörner, Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Beim Loisachgaufest 2019 in Thanning hat alles gestimmt. © Hans Lippert

Das Gaufest wird erneut um ein Jahr verschoben. Das hat der Loisachtaler Gauverband schweren Herzens entschieden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Eine traurige Nachricht für alle Trachtler im Loisachtaler Gauverband: Nach 2020 und 2021 – da sollte es in Königsdorf beziehungsweise Sindelsdorf stattfinden – ist das Loisachgaufest auch für heuer abgesagt. Es soll nun nächstes Jahr in Hohenschäftlarn stattfinden.

Die Verantwortlichen des Trachtenvereins Almrösl Hohenschäftlarn hatten bis zuletzt gehofft: „Vor einigen Monaten waren wir noch zuversichtlich, dass wir nach zweijähriger Pause im Mai 2022 das 93. Loisachgaufest feiern werden“, sagt Vorstand Franz Fischer. Doch im Winter mussten alle Treffen coronabedingt erneut stark eingeschränkt beziehungsweise ganz abgesagt werden. „Wir hatten uns einen Stichtag gesetzt, an dem eine endgültige Entscheidung getroffen werden muss.“ Diese ist nun gefallen: Das Gaufest wird um ein Jahr verschoben.

Loisachgaufest für 29. Juni bis 2. Juli 2023 geplant

„Es ist in keinster Weise absehbar, welche Vorgaben wir von Seiten der Politik bekommen, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Auflagen ein Fest in dieser Größenordnung genehmigt und durchgeführt werden kann“, begründet Fischer die Entscheidung. In der jüngsten Gauversammlung hatte sich zudem abgezeichnet, dass es im Loisachgau keinen Verein gibt, der das Gaufest 2023 ausrichten würde. „Also haben wir uns in Absprache mit dem Gauvorstand Sepp Ponholzer entschlossen, dies zu übernehmen“, erklärt Fischer. Neuer Termin ist nun vom 29. Juni bis 2. Juli 2023. Der Samstag ist für den Kabarettabend mit Martina Schwarzmann reserviert. Bereits verkaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, so Fischer. Bei Rückgabe wird das Geld erstattet.

Zum Loisachgau gehören zwei Dutzend Trachtenvereine, darunter D´Loisachtaler Wolfratshausen, St. Sebald Egling, die Barmstoana Benediktbeuern und die Birknstoana Penzberg. Das letzte Loisachgaufest fand 2019 in Thanning (Gemeinde Egling) statt. sh/sas

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.