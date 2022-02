Lokalpolitiker solidarisieren sich mit „Spaziergängern“ – Briefentwurf landet auf Facebook

Von: Volker Ufertinger

Solidarität mit den „Spaziergängern“ äußerten einige Lokalpolitiker in einem Briefentwurf. Das Dokument tauchte jetzt auf Facebook auf. © Hans Lippert / Archiv

Auf Facebook ist ein brisantes Schreiben aufgetaucht: Ein Briefentwurf an den Landrat und Abgeordnete. Es handelt sich um ein echtes Dokument - das nicht veröffentlicht werden sollte.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Vor wenigen Tagen ist in der Facebook-Gruppe „WOR tolerant“ ein brisantes Schreiben aufgetaucht. Es handelt sich um einen Brief an Landrat Josef Niedermaier und die Landtagsabgeordneten, in dem viel Verständnis für die „Spaziergänger“ gezeigt wird. Es folgen einige Argumente und Links, warum die staatliche Anti-Corona-Politik verfehlt ist – und darunter die Namen von acht Kommunalpolitikern. Der Brief kam in der Gruppe nicht gut an. „Willkommen im Schwurbel-Landkreis“, hieß es unter anderem. Weitere böse Kommentare folgten.

Lokalpolitiker solidarisieren sich mit „Spaziergängern“ – Briefentwurf landet auf Facebook

Unter dem Brief werden die Namen von Alexander Sebald (2. Bürgermeister von Eurasburg), Anton Margreiter (1. Bürgermeister von Greiling), Andreas Kastenmüller (Gemeinderat aus Greiling), Bernhard Ruhdorfer (Gemeinderat aus Münsing), Maria Urban (Kreisrätin aus Eurasburg), Annelies Wiedenbauer-Schmidt (Kreisrätin aus Egling), Bernhard Woisetschläger (Gemeinderat aus Königsdorf) und Rudi Mühlhans (Gemeinderat aus Benediktbeuern) genannt. Unterzeichnet hat niemand, nur die Namen stehen da.

Anton Margreiter © arp

Schreiben sollte noch nicht verschickt werden - „lediglich ein Entwurf“

Eurasburgs Vize-Bürgermeister Sebald bestätigt die Echtheit des Dokuments. Aber: „Es handelt sich lediglich um einen Entwurf“, erklärt er. „Das sind alles vorläufige Arbeitspapiere.“ Ob der Brief angesichts der aktuellen Situation überhaupt abgeschickt worden wäre, sei nicht gesagt – bekanntlich stehen Lockerungen an. Dass der Entwurf geleaked wurde, findet Sebald „nicht die feine Art.“ Auch der Greilinger Bürgermeister Margreiter ist enttäuscht. „Warum wird das ins Netz gestellt?“, fragt er. Er selbst outet sich freimütig als „Spaziergänger“. „Ich war ein paar Mal in Tölz dabei.“

Die Echtheit des Briefes, der am Donnerstag kurz vor 18 Uhr online ging und inzwischen wieder verschwunden ist, hat auch die Gruppenmitglieder bewegt – darunter Manuel Reheis aus Icking. „Ich habe vermutet, dass es ein Fake ist.“ Er folgte einem im Brief angegebenen Link – und geriet auf eine japanische Pornoseite. „Das hat mich so stutzig gemacht, dass ich daraufhin bei Herrn Sebald angerufen habe. Der fiel aus allen Wolken.“ Sebald kündigte im Telefonat an, Strafanzeige erstatten zu wollen, was er offenbar auch getan hat. Am Sonntag meldete sich der Staatsschutz bei Reheis, weil es sich um eine politische Sache handelt. Wie man hört, war die Sache mit der Pornoseite ein Versehen – ein Buchstabenverdreher.

Alexander Sebald, Zweiter Bürgermeister von Eurasburg. © Archiv

Polizei ermittelte - Urheber der Aktion ist gefunden worden

Die Polizei findet an der Veröffentlichung nichts zu beanstanden. „Dass der Inhalt an die Öffentlichkeit gelangt ist, stellt keine Straftat dar“, erklärt Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern in Rosenheim. Inzwischen weiß man auch, wo die undichte Stelle gewesen sein muss, nämlich im erweiterten Empfängerkreis, sprich irgendwo im Umfeld der Lokalpolitiker. Der Urheber der Aktion hat sein Verhalten der Polizei gegenüber zugegeben. Konsequenzen hat es für ihn keine.

Solidarität mit Spaziergängern - „demokratische und föderale Grundordnung“ nicht infrage gestellt

In dem Entwurf heißt es, dass die Unterzeichner „ausdrücklich nicht die demokratische und förderale Grundordnung infrage stellen.“ Man wolle aber darüber informieren, was die Menschen wöchentlich in großer Zahl auf die Straße treibt. Viele Argumente in dem Brief sind medizinischer Natur, darunter der Hinweis, dass die Infektiosität von Geimpften und Ungeimpften sich nicht groß unterscheidet.

Andere Argumente zielen auf die schwache Kommunikation der Politik ab, etwa bei der Verkürzung des Genesenen-Status. Außerdem weisen die Kommunalpolitiker darauf hin, dass der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft „massiv behindert ist.“ Der Appell an die Kollegen: „Verschaffen Sie sich ein eigenes Meinungsbild, ob Sie den Weg der Regierung immer noch mittragen können.“

Landratsamt duldet „Spaziergänge“

Landrat Josef Niedermaier, der die nicht angemeldeten „Spaziergänge“ bekanntlich duldet, weiß von dem Brief nichts und hat auch keinen erhalten – weder einen Entwurf noch den endgültigen. „Weil das so ist, können wir uns dazu auch nicht äußern“, erklärt Pressesprecherin Marlis Peischer.