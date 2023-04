Lost Place am Loisachufer: Kommentar zur Boule-Bahn in Wolfratshausen

Von: Carl-Christian Eick

Redaktionsleiter Carl-Christian Eick kritisiert die Vernachlässigung der Boule-Bahn am Loisachufer. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Archiv

Nach Jahren der Vernachlässigung legen nun engagierte Bürger an der Boule-Bahn am Loisachufer selbst Hand an. Ein Kommentar von Redaktionsleiter Carl-Christian Eick.

Rund 20 000 Euro Steuergeld ließ die Kommune vor rund zehn Jahren springen und am östlichen Loisachufer eine Boule-Bahn anlegen. Bei der Eröffnung gaben sich Stadtväter und -mütter fröhlich die Kugel in die Hand. Stolz klopfte man sich auf die Schultern, schließlich bewegte sich in Wolfratshausen wieder mal was. „Die Bahn ist so lang, dass wir eine Weltmeisterschaft darauf spielen könnten, das ist wunderbar“, schwärmte SPD-Rat Fritz Schnaller.

Boule-Bahn in Wolfratshausen: Auch für grobe Pflege der Bahn fühlt sich Stadt nicht verantwortlich

Das war’s. Seither interessierte sich weder im Rathaus noch im Stadtrat jemand für die Freiluftsportstätte. Bürgern (und Touristen), die sie nutzen wollten, stand lange Zeit eine Holzhütte im Weg, die nach einem Flussfestival schlichtweg am Loisachufer vergessen worden war.

Auch für die zumindest grobe Pflege der Bahn fühlte sich die Stadt nicht verantwortlich. Das Holz, das die Spielstätte vom Uferweg trennt, durchgefault, die Spielfläche selbst ein Tummelplatz für Löwenzahn und Co. Kurzum: ein sogenannter Lost Place, ein vergessener Ort.

Boule-Bahn am Loisachufer: Engagierte Bürger legen selbst Hand an

Nun legen engagierte Bürgerinnen und Bürger selbst Hand an – Dankeschön! –, ein „Frühjahrsprojekt“ soll’s laut Initiatorin Barbara Bader werden. In einem „Austauschgespräch“ (Stadtmanager Dr. Stefan Werner) bot die Kommune den Freiwilligen immerhin Unterstützung an. Angesichts der peinlichen Gleichgültigkeit in den vergangenen Jahren sei betont: Bader und ihre Mitstreiter meinen das Frühjahr 2023.

