Märchenkönig Ludwig II. wird wiederbelebt: Loisachtaler Bauernbühne präsentiert neues Stück

Von: Peter Herrmann

Teilen

Lassen den Märchenkönig wieder auferstehen: (v. li.): Andreas Wastian, Michael Hanak, Stefan Randi, Monika Schwenger, Christine Brauner. Melissa Demmel, Tom Janoschi, und Martin Zengerle. © Loisachtaler Bauernbühne

Die Loisachtaler Bauernbühne zeigt in Wolfratshausen und Geretsried ein neues Stück: In „Huif Kini huif“ spielt Märchenkönig Ludwig II eine Hauptrolle.

Wolfratshausen/Geretsried – Trotz strenger Corona-Auflagen probten die Schauspieler der Loisachtaler Bauernbühne (LBB) vor zwei Jahren für die Aufführung eines neuen Dreiakters. Christian Foitzik, der kürzlich die Nachfolge der damaligen Vorsitzenden Melanie Tobian übernahm, hatte dafür sogar eine aufwendige Sitzanordnung für Besucher auf die Beine gestellt. Doch alle Mühen waren vergebens. Sprunghaft angestiegene Inzidenzzahlen im Herbst 2020 zwangen die Beteiligten zu einer kurzfristigen Absage. Dabei hätte die LBB so gerne ihr 40-jährige Bestehen gefeiert und an den 175. Geburtstag des 1845 geborenen und 1886 im Starnberger See gestorbenen Königs Ludwig II. erinnert.

Märchenkönig Ludwig II. wird wiederbelebt: Loisachtaler Bauernbühne präsentiert neues Stück

Nun gibt es einen neuen Anlauf – und Foitzik zeigt sich optimistisch: „Heuer klappt es ganz sicher: Die Proben sind bereits in vollem Gange“. Die Handlung des von Heidi Faltlhauser verfassten Dreiakters „Huif Kini huif“ dreht sich um eine Hütte, die Tippelbruder Oskar (Andreas Wastian) als Winterdomizil nutzen möchte. Dass König Ludwig II. die Unterkunft im 19. Jahrhundert samt angeschlossenem Seegrundstück an den Urgroßvater von Leopold Hinterholzer für treue Dienste als Kutscher verschenkt hat, weiß er natürlich nicht. Rechtmäßige Besitzer sind mittlerweile Gisela (Monika Schwenger) und Richi Hinterholzer (Tom Janoschi).

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Ludwig II. verschenkt Grundstück am See: Das sorgt für Probleme

Da Letzterer an einer Phobie leidet, will die Witwe das Grundstück gewinnbringend verkaufen. Dabei gerät der Immobilienmakler Schnapp (Stefan Randi) nicht nur mit Richi und seiner Freundin Melli (Melissa Demmel) aneinander. Auch Oskar fleht um Beistand, den er in der Erscheinung des „Märchenkönigs“ (Michael Hanak) erhält. In weiteren Rollen sind Christine Brauner und Martin Zengerle zu sehen.

Wolfratshausen und Geretsried: Bauernbühnen-Stück feiert im Oktober Premiere

Regisseurin und Schauspielerin Monika Schwenger hofft auf einen Publikumserfolg, zumal die Absage des Singspiels auf dem Wolfratshauser Starkbierfest und des Auftritts beim Flussfestival das Budget der Schauspielergruppe enorm belastet haben. Das Bühnenbild bauen Max Prestel und das Team der Loisachtaler Bauernbühne. Für die musikalische Umrahmung der Aufführungen sorgen die Schützenrieder Musikanten.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

„Huif Kini huif“: Aufführungstermine der Loisachtaler Bauernbühne

Der Vorverkauf für das Herbststück „Huif Kini huif“ von der Loisachtaler Bauernbühne beginnt im September. Karten gibt es unter der LBB-Hotline 0 81 71/92 60 31 oder per E-Mail an info@loisachtaler-bb.de erhältlich (bitte jeweils mit genauen Angaben zu Vor- und Nachnamen, Adresse, Personenanzahl). Die Premiere von „Huif Kini huif“ findet am Freitag, 7. Oktober im Geretsrieder Ratsstubensaal statt. Weitere Aufführungen folgen dort am 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. und 30. Oktober sowie am 11. und 12. November. Die letzte Vorstellung ist am 19. November in der Wolfratshauser Loisachhalle zu sehen. Die Aufführungen beginnen freitags und samstags jeweils um 20 Uhr, am Sonntag, 30. Oktober, um 17 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde früher.