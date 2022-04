Märchenwald in Wolfratshausen öffnet wieder - mit neuen Attraktionen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Märchenwald wird vorbereitet: Daniel und Franziska Diessl arbeiten auf die Saison hin. © Hermsdorf-Hiss

Der Märchenwald Isartal nutzte die Winterpause: Am Samstag startet die Saison. Der Freizeitpark hat vieles aufgehübscht und es gibt eine Neuheit.

Wolfratshausen – Über 20 Märchen und mehr als 260 bewegte Figuren: Der Märchenwald Isartal öffnet an diesem Samstag, 9. April wieder seine Pforten. Wer denkt, dass die Betreiber Daniel und Franziska Diessl den Winter über frei hatten, der irrt.

„Wir haben die Zeit für Reparaturarbeiten und Sicherheitskontrollen genutzt“, sagt Daniel Diessl. So ist die Oldtimer-Bahn komplett renoviert worden. „Die Autos wurden lackiert und haben neue Motoren bekommen.“ Die Gänse und Hühner des „Huberhofs“ waren auf Reisen. „Wir haben sie zum Hersteller geschickt und wieder aufhübschen lassen“, erklärt Diessl. Besonders die Figuren, die nahe am Zaun standen, haben durch die Streicheleinheiten der Zaungäste Federn gelassen.

Freizeitpark im Süden von München: Märchen aus Kinderperspektive

Zudem nutzten die Betreiber den Winter, um neue Ideen zu entwickeln – was gar nicht so einfach ist. „Man muss immer in zwei Blickwinkeln denken“, sagt Daniel Diessl und zeigt auf eine Szene bei Dornröschen. Aus Erwachsenensicht ist alles gut zu erkennen: Die drei Figuren leicht von oben, Töpfe und Pfannen an der Wand, das fertige Brot und die Katze, die oben auf dem Regal liegt. Anders sieht es aus, wenn ein Kleinkind davor steht: Der König hat in etwa seine Größe, sieht ihn also direkt an, während von der Katze auf dem Regal nur der Schwanz zu sehen ist. „Also gestalten wir alles so, dass jeder Besucher etwas davon hat.“

Märchenwald rüstet sich für Saison: Neue Attraktionen in diesem Jahr

Bestes Beispiel dafür wird die Märchendarstellung von Frau Holle sein – auch wenn sich die Fertigstellung wegen Lieferschwierigkeiten ein wenig verzögert. „Wir möchten, dass unsere kleinen Besucher die Märchen mit allen Sinnen erleben“, erklärt die Chefin. „Sie sollen sehen, riechen, fühlen, hören.“ Wenn es Frau Holle schneien lässt, werden es allerdings keine echten Schneeflocken sein, die sich auf den Waldboden in Wolfratshausen legen. „Das wäre vom Energieaufwand zu groß“, betont Daniel Diessl. Also wird etwas Ähnliches herunterrieseln, „völlig ungefährlich für die Kinder und die Umwelt“, wie seine Frau betont.

Märchen im Freizeitpark: Öffnungszeiten und Eintrittspreise im Märchenwald

Beide legen Wert darauf, die Märchen traditionell darzustellen. „Große Lichterketten und blinkender Krimskrams – das sind wir nicht“, betont Franziska Diessl. Sie freut sich auf eine Eröffnung ohne Maskenpflicht. „Es ist doch etwas ganz anderes, die Kinder wirklich und wahrhaftig lachen zu sehen.“

Der Märchenwald ist während der Saison täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 19 Uhr. Die Fahrgeschäfte sind von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17:45 Uhr in Betrieb. Der Eintritt kostet 16 Euro für Erwachsene und 14 Euro für Kinder ab einer Körpergröße von 85 Zentimetern. Kleinere Kinder und Geburtstagskinder (bis 14 Jahre) sind frei. Senioren zahlen 14 Euro Eintritt.