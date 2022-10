Märsche, Polkas, Landler: So klingt die Heimat

Von: Volker Ufertinger

Ein Fest für Augen und Ohren: Die Musikkapelle Münsing beim Bezirksmusikfest 2017 in Holzhausen. © Hans Lippert/Archiv

Die Bayern sind ein ebenso musikalisches und heimatverbundenes Volk. Es gibt mehrere Musikstücke, die die Schönheit des Altlandkreises Wolfratshausen rühmen – vor allem Märsche. Unsere Zeitung hat einige zusammengestellt.

Wolfratshauser Gebirgsschützenmarsch

Das Stück ist öffentlich immer dann zu hören, wenn die Gebirgsschützenkompanie ausrückt. Das war laut Kompanie-Hauptmann Rainer Lorz zuletzt am Jahrtag vor zwei Jahren der Fall, bei der Sebastiani-Prozession im Februar 2020. Komponiert hat das Stück Anfang der 1990er- Jahre der musikalische Autodidakt Andreas Wagner (1932 - 2020). Der Mitarbeiter von Eagle-Burgmann war kein gelernter Musiker, hatte aber ein besonderes Talent. Seine Liebe galt insbesondere der Trompete. „Er hat das aus Sympathie für uns gemacht“, so Lorz. Gespielt wird das Stück von der Musikkapelle Münsing, der Kapelle der Gebirgsschützen. Man findet es bei Spotify und Apple Music. Der Text (Fassung von 2007): „Z’Wolfratshausen-Loisachtoi / San man unsrer Heimat treu. / Ham a oide Tradition / De Kompanie gibt’s lange schon. / Mit an greana Huat, vom Spuiho an Stoß / Grau der Rock und schwarz de Hos. / Wenn mia marschier’n, is fei was los./ Strophe 2: Schützen auf, geht’s frisch und frei! / Nehmt’s Puiver und a Blei. / Habt’s a Schneid, a feine Bix, / In Wolfratshausen feit si nix. / Mit am scharfen Aug’, a ruhige Hand / Geht der Schütze an den Stand: / A Schuss, a Blitz, ja, ja er sitzt.“

Wolfratshauser Heimatlied

In der Mappe der Musiker der Wolfratshauser Stadtkapelle befindet sich unter anderem das Wolfratshauser Heimatlied. „Wir spielen es nicht sehr häufig, aber wir spielen es“, erzählt Vorstand Christian Tomsu. Es handelt sich um einen Walzer aus der Feder des langjährigen Dirigenten Josef Kopany, ehemaliger Dirigent der Stadtkapelle Wolfratshausen, Uraufführung 1985. Der Text: „Ganz drunt im Loisachtal / Ein Städtchen mir gefällt. / Durch seine Floßländ ist’s / Bekannt der ganzen Welt. / Bevor die Loisach still / Zieht mit der Isar fort / Liegt Wolfratshausen mein / Lieb Heimatort / Wenn vom Kalvarienberg / Dein Aug nach Süden blickt / Das Bayerisch Oberland / Dein Herz und Sinn beglückt / Die Benediktenwand steht da wie auf der Wacht / Über dem stillen Tal / Bei Tag und Nacht / Wenn d’Leut beim Kirchenfest / In Tracht durch Straßen ziehen / Die Schützen rücken an / und Blaskapellen spielen / Weit über d’Stadt hinaus / Festliches Glockengeläut / Singen und Juchzen möchst / Vor Glück und Freud.“

Wolfratshauser Trompetenlandler

Hin und wieder im Radio zu hören ist der „Wolfratshauser Trompetenlandler“, etwa in der Interpretation von Josef Menzel. Der Oberpfälzer (dessen Engagement in der Bräurosl auf der Wiesn ja schlagzeilenträchtig war), berichtet auf Nachfrage unserer Zeitung, dass er das Stück im Archiv des Bayerischen Rundfunks gefunden hat. Es ist datiert auf 1954 und stammt von Otto Ebner (1903 - 1978), Kontrabassist und Klarinettist im Bayerischen Rundfunkorchester. Ebner war zu seiner Zeit ein berühmter Mann. Einen besonderen Bezug zur Loisachstadt scheint weder der Niederbayer noch das Stück zu haben. „Möglicherweise wurde der Titel damals willkürlich gewählt, da Otto Ebner gerne Orte aus Altbayern kombiniert für seine Titel verwendet hat“, vermutet Menzel. Hoch Wolfratshausen- Marsch Nach wie vor verschollen ist der „Hoch Wolfratshausen“-Marsch. Bekannt ist nur, dass ihn der Chef der Bläservereinigung Wolfratshausen, Anton Zinner, für die feierliche Erhebung des Markts Wolfratshausen in den Rang einer Stadt im Dezember 1961 komponiert hat. Es gibt im Archiv auch ein Foto von der Uraufführung in der Turnhalle, beim Volkstumsabend in der Turnhalle vor dem eigentlichen Festakt. Doch das Stück muss als verloren gelten, ein Aufruf unserer Zeitung vor etwa einem Jahr blieb ohne Ergebnis. Waldram-Lied Das Waldram-Lied hat in den vergangenen Jahren eine wahre Renaissance gefeiert. Es wird bei Maibaumfeiern und Schulentlassfeiern angestimmt, auch bei der Einweihung des Badehauses war es zu hören. Lange war es verschollen, bevor es quasi aus dem Nichts wieder auftauchte. 2019 hat unsere Zeitung herausgefunden, wie das Lied zustande kam. Es geht auf den ersten Jahrgang des nach Waldram verlegten Spätberufenen-Seminars zurück, der 1959 Abitur machte. Dort hatte man aus Jux das badische Heimatlied des Mitschülers Siegfried Vogt, der aus dem Karlsruher Stadtteil Daxlanden stammte, umgedichtet. So wurde aus dem Daxlanden-Lied das Waldram-Lied. Es lautet: „1. Strophe: Es gibt im Bayernlande / Ein kleines Fleckchen Erd’/ Das ist ja unser Waldram / Das uns so lieb und wert / Refrain: Ja, Waldram gibts nur einmal / Auf dieser schönen Welt / Der Herrgott hat’s auf jeden Fall nur einmal hingestellt. 2. Strophe: Es gibt auch fließend Wasser / Nicht weit von Waldram weg / Da wälzt die schöne Isar / Sich stolz in ihrem Bett / Refrain. 3. Strophe: Viel Föhren stehn am Ufer / Die sind sehr hoch und schlank / Und ihre Wipfel schauen / Hinein ins weite Land / Refrain... 4. Strophe: Dich zieren schmucke Häuser / Waldram, Heimat mein / In Dir hat sich gegeben / Die Welt ein Stelldichein / Refrain... 5. Strophe: Dir sei dies Lied gesungen / Du Stern im Bayernland / von Alten und von Jungen / bis an der Erde Rand / Refrain.“ Inzwischen hat Heinz Siller das Lied für die Stadtkapelle arrangiert. Auf zur Floßfahrt Wenig ist für Wolfratshausen so charakteristisch wie die Flößerei. Insofern passt es gut, dass Andreas Wagner eine Marschpolka mit dem Titel „Auf zur Floßfahrt“ im Zweivierteltakt verfasst hat. Das Stück brachte die Wolfratshauser Stadtkapelle heuer mit in die italienische Partnerstadt Manzano. „Durch die abweichende Besetzung hat es ganz anders geklungen“, erinnert sich Vorstand Christian Tomsu, der vor Ort gewesen ist. Wie es der Zufall will, war die italienische Partnerkapelle „Corpo Bandistico“ zufällig am Wochenende des Wirtefests vor Ort und intonierte das Stück zum Auftakt vor der Loisachhalle.

Geretsrieder Gründungsmarsch

Zur Gründung der Gemeinde Geretsried am 24. Juni 1950 komponierte der gebürtige Dresdner Paul Kochte (1887 - 1971) den „Geretsrieder Gründungsmarsch“. Wie es so ist mit Märschen, die für einen bestimmten Anlass geschrieben wurden: Sie verschwinden nach der Uraufführung wieder – so auch in diesem Fall. Erst zum 70-jährigen Jubiläum der Gemeindegründung im Jahr 2020 (und zugleich 50-jährigen Stadterhebung) fand ihn Ludwig Schmid von der Gartenberger Bunkerblasmusik im Archiv der Stadtkapelle und arrangierte ihn so um, dass er für die damalige Besetzung passte. „Da hat er wirklich Herzblut reingelegt“, sagt Schmid. Unter anderem löst es sich, passend zu Geretsried, am Schluss in ein bekanntes Egerländer Volkslied auf. Text ist keiner überliefert, die Tonarten wechseln sich ab. Leider wurden die Festivitäten coronabedingt abgesagt, also fiel auch die musikalische Neuauflage aus. Dass man den Konzertmarsch irgendwann hört? Könnte sein. „Aber dazu bräuchten wir den passenden Anlass“, so Schmid.

Egerländer Gmoi-Marsch

Die Egerländer Gemeinde – oder „Gmoi“, wie sie im Dialekt der Heimat heißt – wurde 1951 gegründet. Also zu einer Zeit, als Geretsried vor allem aus Vertriebenen aus dem Egerland bestand. Zum 25-jährigen Jubiläum der „Gmoi“ im Jahr 1976 hat Toni Siegert, langjähriger Dirigent der Stadtkapelle, den Marsch komponiert. Die Gartenberger Bunkerblasmusik, die aus der Egerländer Gmoi hervorgegangen ist, hat daher zu dem Stück eine besondere Beziehung. „Das ist unser Marsch“, sagt Ludwig Schmid. Die Melodie ist anspruchsvoll: „Die Klarinettenläufe haben nichts von ihrem Schrecken verloren“, so Schmid. Bei Auftritten der Bunkerblasmusik kann man ihn durchaus hören. Schmid: „Hin und wieder wird er rausgezogen.“

Tyczka-Marsch

Im Februar 2016 feierte im Königsdorfer Posthotel Hofherr das Geretsrieder Unternehmen Tyczka seinen 92. und dessen Chef Hans-Wolfgang Tyczka seinen 90. Geburtstag. Das besondere Präsent für diesen Anlass: der Tyczka-Marsch (Es-Dur, 4/4-Takt). Der Text stammt von einem Freund der Familie, die Melodie von dem Eglinger Josef Zilch, einem langjährigen Weggefährten des Unternehmers. Der Oberpfälzer war lange Jahre Professor an der Musikhochschule in München und später Gastdirigent in Japan. Berühmt ist seine „Hubertusmesse“, die immer wieder aufgeführt wird. Der Text des Tyczka-Marschs: „Von Schlesien ins Bayernland / Zog es den Tyczka-Clan. / Dort schuf er mit Kopf, Herz und Hand / das Haus mit viel Elan. Refrain: Tyczka voran – das ist die Kraft / die doppelt uns belohnt / weil sie, indem sie Wärme schafft / zugleich die Umwelt schont. / Tyczka voran, das ist die Kraft / die unsre Umwelt schont. Strophe 2: Jahrzehnte schon sorgt dieses Haus / für saubre Energie. / Mit dem Erfolg – der blieb nicht aus / Wuchs auch die Sympathie. / Refrain. Strophe 3: Tyczka das Haus – es währe lang und bring uns weiter Glück! / Dem Fortschritt bleibe höchster Rang: Stets vorwärts – nie zurück. Refrain.“

Eurasburger Marsch

Zum 60-jährigen Jubiläum der Blaskapelle Eurasburg im Jahr 2018 suchte Dirigent Alfred Menzinger im Archiv nach einem Stück aus den Gründungsjahren. Tatsächlich stieß er auf den „Eurasburger Marsch“: Musik und wohl auch Text stammen von Alfred Plaschka, in den 1950er Jahren Lehrer an der Grundschule Degerndorf, der viel für die musikalische Ausbildung der Jugend getan hat. „Es hat eine schöne, einfache Melodie“, findet Menzinger. Also führt die Kapelle das Stück (4/4-Takt, B-Dur) beim Jubiläumskonzert in der Turnhalle auf. „Wir haben den Marsch fest im Repertoire und spielen ihn immer wieder“, so Menzinger. Der Text: „Sei gegrüßt, sei gegrüßt, sei gegrüßt mein Eurasburg! / Auf dem Berg stehest stolz heute noch Du schöne Burg. / Tief im Tal ziehet still unsere Loisach Ihren Lauf / Eurasburg, Heimatort, von Dir geh ich nimmer fort.“ Eurasburger Schützenmarsch Seit dem Jahr 2003 hat die Schützengesellschaft Eurasburg einen eigenen Schützenmarsch, der auch auf deren Homepage zu hören ist, Tonart Es-Dur, 2/4-Takt. Er stammt von Horst Blaßl (1941 - 2017). Blaßl stammte aus dem Egerland, kam nach Geretsried und leitete im Oberland einige Kapellen, darunter die in Bad Heilbrunn und später in Starnberg. Der Schützenmarsch wurde beim damaligen Osterkonzert in der Franz-Ziegler-Halle uraufgeführt. „Er ist musikalisch anspruchsvoll, und wir spielen ihn immer wieder mal“, sagt Alfred Menzinger, Dirigent der Eurasburger Blaskapelle.

Würmsee-Walzer

Bis 1962 hieß der Starnberger See „Würmsee“. Der eingängige Walzer, den Franz Haidu, Mitbegründer und Dirigent der Musikkapelle Holzhausen verfasst hat, ist eine Reminiszenz an die alte Bezeichnung. „Ein richtig schöner Walzer, ohne irgendwelchen Schnickschnack“, findet Johann-Günther Werner, der als Dirigent der Münsinger Musikkapelle das Stück mehrfach gespielt hat. Man findet es unter anderem auf einigen CDs (wie auch auf „So klingt’s bei uns“, Musikkapelle Holzhausen, Leitung Franz Haidu selbst) sowie auf Spotify und Apple Music. Es hat seinen festen Platz im Repertoire. Holzhauser Heimatlied Wie alt das Holzhauser Heimatlied ist und wer es komponiert hat, ist unbekannt. Johann-Günther Werner, Gründungsmitglied der Musikkapelle Holzhausen, hat es nach seiner Erinnerung von der Familie Schillinger aus Ascholding erhalten und daraus einen Chor für vier Männer gemacht. Die Originalversion lautet: „Im Dorf Holzhausen an dem See / Hüpft mir vor Lust das Herz in d’Höh! / Holzhausen ist die Heimat mein / Sie soll von mir gepriesen sein. / Die Leute sind von gutem Blut / Sie reden derb und meinens gut. / Die schmucken Höfe groß und klein / Sie laden Dich gar freundlich ein. / Jetzt schau Holzhausens Wahlspruch an / Am Maibaum man ihn lesen kann: / Hab frischen Mut, Holzhauser Blut. / Auf Gott vertrau und um Dich schau!“ Weil der Text als etwas schmalzig empfunden wurde, hat ihn Matthias Huber für die Uraufführung beim Dorfabend am 3. Januar 2016 ein wenig erweitert. Die Sänger waren Bernhard Reiser, Johannes Reiser, Matthias Huber und Johann-Günther Werner. Holzhauser Schützenmarsch Den Holzhauser Schützenmarsch hat Michael Bierbichler komponiert. Anlass war das 75. Jubiläum des Schützenvereins Holzhausen im Jahr 1978, Uraufführung vermutlich am ersten Festtag am Donnerstag, 13. Juli. Gespielt hat das Stück die Musikkapelle Holzhausen, die selbst erst zwei Jahre zuvor gegründet worden war. Es scheint einer der Märsche zu sein, der nur einmal, nämlich zum Anlass der Komposition gespielt wurde. Dirigiert hat das Stück der Komponist selbst. Michael Bierbichler, der auch in einigen Achternbusch-Filmen zu sehen war, („Servus Bayern“) ist Berufsmusiker. Unter anderem arbeitete er als Korrepetitor für das Gärtnerplatztheater.

Hinweis

Die oben genannten Stücke erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wer weitere lokale Märsche oder Musikstücke kennt, meldet sich bei der Redaktion unter redaktion@isar-loisachbote.de oder der Telefonnummer 0 81 71/26 92 32.

