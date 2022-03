Magersüchtige Felicia (14) spricht über ihre Krankheit: „Dachte nie, dass ich ein Problem habe“

Von: Dominik Stallein

Magersucht und andere Essstörungen sind gerade unter jungen Menschen verbreitet. Eine 14-jährige Wolfratshauserin sprach (mit Einverständnis und im Beisein ihrer Mutter) mit unserer Zeitung über ihre Krankheit. (Symbolbild) © Shutterstock

Felicia (14) ist magersüchtig und kämpft gegen die Krankheit. Die Auswirkungen merkt sie körperlich, psychisch, sozial. Jetzt erzählt sie ihre Geschichte.

Wolfratshausen – In die alte Hose noch mal reinpassen und vielleicht einen flacheren Bauch. Ein, zwei Kilo abnehmen, etwas gesünder aussehen und auf Schokolade verzichten. Es sind vermeintlich harmlose Gedanken. Für Felicia aus Weidach (persönliche Daten geändert; Anm. d. Red) sind sie zur Qual geworden – eine Sucht. Das Mädchen kämpft seit Monaten dagegen an. Die Erfolge kommen langsam. Ihr Weg war steinig.

Magersüchtige Felicia (14) spricht über ihre Krankheit: „Dachte nie, dass ich ein Problem habe“

Wenn man nicht wüsste, dass Felicia eine Essstörung hat, würde man das Mädchen mit den langen, dunklen Haaren vielleicht als hager bezeichnen. Schlank war sie schon immer. Als sie sich irgendwann, weil sie die österliche Fastenzeit verpasst hatte, vorgenommen hatte, auf Süßigkeiten zu verzichten, reifte trotzdem der Entschluss in ihr. „Ich wollte ein bisschen abnehmen.“ Sie habe sich im Vergleich mit ihren Freundinnen immer ein bisschen zu „trampelig“ gefühlt. Wer die 14-Jährige sieht, kann das in keinster Weise nachempfinden. „Aber ich habe mich immer verglichen mit den anderen – und wollte auf meine Ernährung achten.“ Mit Süßigkeiten fing alles an.

Magersucht: Mit Abnehm-Wunsch ging alles los - dann wurde das Hungern zur Sucht

Dieser Verzicht reichte der Weidacherin schnell nicht mehr. Sie achtete penibel auf ihre Ernährung. „Mal habe ich eine Scheibe Käse weggelassen, die ich eigentlich gegessen hätte.“ Dann verzichtete sie auf Säfte. Ihre Mahlzeiten wurden kleiner, manche ließ sie ganz ausfallen. Und obwohl sie schon abgenommen hatte, war ihr das Ergebnis nicht genug. „Ich wollte auf keinen Fall wieder zunehmen – eher noch ein bisschen Gewicht verlieren“, erinnert sie sich jetzt, über ein halbes Jahr später. Felicia steigerte sich in die Thematik hinein. „Jedes Mal, wenn ich etwas gegessen hatte, habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen.“

14-Jährige ist magersüchtig: Die Krankheit schränkte sie ständig ein

In ihrem Alter, wo sich andere über Popcorn im Kino oder eine Kugel Eis in der Sonne freuen, schränkte sie sich konsequent ein. „Ich habe mir selbst Verbote gemacht – und mich streng daran gehalten.“ Ihre Freundinnen hätten sie schon mal darauf angesprochen, warum sie sich beim Ausflug zum Edeka keine Schokolade gekauft hat, wie die anderen. „Ich habe gesagt, dass ich keinen Hunger habe. Dann war die Sache auch erledigt.“

Sie spricht reflektiert von ihrer Sucht – heute. Damals war das ganz anders. Als ihre Mutter sich zunehmend Sorgen machte, blockte sie das ab. „Ich habe nicht gedacht, dass ich ein Problem habe“, sagt Felicia. Sie wollte ja nur ein bisschen abnehmen und so schlimm könne das ja nicht sein. Schließlich mache das doch jeder.

Zehn Kilo abgenommen: Mutter ahnte, dass ihre Tochter an Magersucht leidet

Ihre Mutter ließ sich nicht so leicht abwimmeln. Sie beobachtete, wie widerwillig Felicia in ihrem Mittagessen stocherte, wie klein ihre Portionen waren und wie voll der Kühlschrank auch Tage nach dem Einkaufen geblieben war. Und sie stellte fest, dass ihre Tochter immer dünner wurde, noch dünner als eh schon. In weniger als zwei Monaten hungerte Felicia sich um zehn Kilo leichter – bei einem 14-jährigen Mädel von 50 Kilogramm ein riesiger Gewichtsverlust.

„Ich habe einen Kinderarzt besucht und ihn nach seiner Meinung gefragt“, erinnert sich Felicias Mutter. Der erkannte den Ernst der Lage auch. „Ich sollte nicht mehr lange beobachten und dann einen Termin in einer Heckscher-Klinik (jugendpsychiatrische Ambulanz, Anm. d. Red) ausmachen.“

Arzt schlug wegen Magersucht Alarm: 14-Jährige muss sich an Ernährungsplan halten, um gesund zu werden

Dort saß Felicia kurz danach – und langsam dämmerte ihr, dass irgendetwas mit ihr nicht stimmte. Trotz des Hungerns und des Gewichtsverlustes blieb ihr schlechtes Gewissen nach dem Essen. Auch die eigenen Verbote hielt sie aufrecht. Sie erhielt einen Ernährungsplan.

Zwei Scheiben Brot zum Frühstück, eine Brotzeit in der Schule, ein Mittagessen, einen Snack am Nachmittag und zwei Scheiben Brot am Abend: Was für manche wie Magerkost klingen mag, erschien der 14-Jährigen unglaublich viel. Vor allem das Mittagessen war eine Herausforderung, „obwohl ich nie eine normale Portion gegessen habe“. Jedes Mal danach meldete sich die Angst zuzunehmen und das mahnende Gewissen. Die Folge: Felicia nahm immer weiter ab, die Sorgen von Familie und Ärzten immer schneller zu.

Wegen Magersucht in die Klinik? Diese Vorstellung sorgte für einen Aufschwung

Ihr wurde ein Szenario aufgezeigt: Wenn sie noch weiter Gewicht verlieren würde, müsste sie in eine Klinik. 24 Stunden am Tag. Mit überwachten Mahlzeiten, die sie essen müsste. Ein halbes Kilo pro Woche würde sie dort zunehmen, lautete die Prognose. Und vielleicht war das in der Nachbetrachtung die Warnung, die Felicia gebraucht hat.

„Ich habe es geschafft, mein Gewicht konstant zu halten“, sagt sie. Zu groß war die Angst vor einem Klinikaufenthalt. Die 14-Jährige ging nicht mehr zur Schule, weil sie ausgezehrt und kraftlos war. Ihre Freundschaften pflegte sie kaum noch.

14-Jährige mit Magersucht kämpft sich zurück: „Es fällt mir schwer, mir ein großes Ziel zu setzen“

Inzwischen versucht sich das junge Mädchen aus Wolfratshausen in den Alltag zurückzukämpfen. Es fällt ihr nicht leicht. Ihren Freundeskreis hat sie lange nicht gesehen, von ihrer Magersucht hat sie nur ganz wenigen erzählt. „Es ist schwer, wieder einen Bezug zu den Freundinnen zu bekommen“, sagt sie. Sie wüsste manchmal auch gar nicht, worüber man reden sollte – oder was sie unternehmen möchte.

Es ist kurz vor der Mittagszeit, als sie das erzählt. Bald wird es zuhause Essen geben, und Felicia mit ihrer Familie an einem Tisch sitzen. Welches Gericht sie sich wünschen würde, worauf sie Lust hätte? Das Mädchen schweigt lange. „Wirklich Lust auf ein Essen habe ich noch nicht“, sagt sie. Vielleicht braucht das Zeit. So wie ihr Körper – denn noch immer ist sie deutlich untergewichtig. Und einem normalen Gewicht für ihr Alter und ihre Größe nähert sie sich nur in kleinen Schritten. „Es fällt mir schwer, mir ein großes Ziel zu setzen“, sagt sie. Sie denkt in kleinen Schritten, an das nächste Gramm.

Magersucht: Viele wissen nicht, was diese Krankheit bedeutet

Wenn sie in der Schule neben ihren Freundinnen steht, hat sie noch immer manchmal das Gefühl, zu dick zu sein. Was Unsinn ist, „weil sie die dünnste von allen ist“, wie ihre Mutter sagt. Eigentlich weiß Felicia das auch. In solchen Momenten versucht sie bewusst daran zu denken, dass dieses Gefühl nicht logisch ist. Dass sie krank ist, und deshalb so fühlt. Und dass sie wegen ihrer Sucht noch immer nicht vor ihren Mitschülern ihr Pausenbrot essen möchte, dass sie dringend bräuchte.

Vielleicht wird das noch länger so sein. Ein Ende ihrer Besuche bei Therapeuten, Ernährungsberatern und der Heckscher-Klinik ist nicht in Sicht. „Es ist besser, ja. Aber es ist noch lange nicht gut.“ In Momenten, wo sie so schonungslos ehrlich über sich selbst spricht, wirkt das Mädchen viel älter, als es ist. Das ist auch so, wenn Felicia erklärt, warum sie ihre Geschichte erzählt: „Ich möchte, dass die Menschen besser über diese Krankheit Bescheid wissen. Jeder hat von Essstörungen gehört, auch ich, aber ich habe nie gewusst, wie schwierig so etwas für die Betroffenen ist.“