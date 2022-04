Maibäume in der Region Wolfratshausen-Geretsried: Alle Termine im Überblick

In Irschenhausen steht der Maibaum schon: Der Trachtenverein stellte ihn bereits am Freitag auf. Gefeiert wird am Sonntag. © Bettina Sewald

Während der Corona-Pandemie hat sich reichlich Feierlaune aufgestaut. Heuer am 1. Mai gibt‘s besonders viele Maibäume in der Region Wolfratshausen-Geretsried.

Achmühle



Die Achmühler stellen am Samstag, 30. April, ab 8 Uhr ihren Maibaum auf. Zum offiziellen Teil mit Maifeier und Frühlingsfest sind Gäste ab 11 Uhr am Bürgerhaus eingeladen.



Ascholding



Nach vier Jahren stellen die Ascholdinger Burschen am Sonntag, 1. Mai, wieder einen Maibaum am Kirchplatz auf. Die Maifeier findet ab 13 Uhr statt. Zum Maitanz sind dann alle Gäste um 20 Uhr beim Holzwirt eingeladen.



Baiernrain



Am Gasthaus Baiernrain wird am Sonntag, 1. Mai, ab 9 Uhr ein Maibaum aufgestellt.



Beuerberg



Der Burschenverein Beuerberg-Herrnhausen übernimmt am kommenden Sonntag, 1. Mai, das Aufstellen des Maibaums. Treffpunkt der Helfer ist ab 9 Uhr am Gasthaus zur Mühle.



Deining



In Deining stellt der Burschenverein am Sonntag, 1. Mai, ab 8 Uhr den Maibaum auf. Der Tanz um den Baum beginnt um 13 Uhr.



Dietramszell



Die Mühltaler Burschen sind heuer dran mit dem Aufstellen des Maibaums. Am Sonntag, 1. Mai, beginnt der Kraftakt um 11.30 Uhr. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.



Dorfen



Die Dorfener Burschen wuchten bereits am Samstag, 30. April, den Maibaum in die Höhe. Eine Maifeier mit Bieranstich, Kabarett und Maitanz richten verschiedene Ortsvereine eine Woche später von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Mai, im Vereineheim an der Attenhauser Straße 1 aus.



Egling



Früh aufstehen müssen die Burschen in Egling am Sonntag, 1. Mai. Um 5 Uhr heißt es Maibaum aufstellen am Dorfplatz in Dettenhausen. Grillfleisch und Bier gibt es ab 12 Uhr. Der Burschenverein Endlhausen stellt ebenfalls am Sonntag, 1. Mai, ab 8 Uhr einen Maibaum in Attenham auf. Um 12 Uhr beginnt die Maifeier. Abends findet beim Oberhauser in Egling ein Maitanz statt.



Eurasburg



In der Gemeinde Eurasburg stemmen die Burschen am Sonntag, 1. Mai, im Ortsteil Berg den Baum in die Höhe.



Geretsried



Die traditionelle Maifeier der Egerländer Gmoi findet am Sonntag, 1. Mai, auf dem Karl-Lederer-Platz statt. Ab 8 Uhr ist Muskelkraft beim Aufstellen des Baumes gefragt. Zum Maitanz ab 14 Uhr spielt die Gartenberger Bunkerblasmusik auf. Mitwirkende sind die Tanzgruppen der Geretsrieder Landsmannschaften sowie die Griechische Gemeinde.

Hechenberg



Der Trachtenverein Hechenberg-Bairawies stellt dieses Jahr am Samstag, 30. April, in Hechenberg einen Maibaum auf. Die Vorstandschaft freut sich über zahlreiche Helfer beim Maibaum-Herrichten um 13 Uhr am Parkplatz. Beim Aufstellen am Sonntag, 1. Mai, ab 9 Uhr sind ebenfalls kräftige Burschen willkommen.



Königsdorf



Einen neuen Maibaum gibt es für die Königsdorfer Maiburschen am Samstag, 30. April. Ab 5 Uhr geht es los am Platz gegenüber dem Gasthaus zur Post. Für Speis, Trank und eine musikalische Umrahmung ist gesorgt. Zum ersten Mal ist ab 18 Uhr ein Barbetrieb geplant. Im Ortsteil Schönrain wird der Baum am Sonntag, 1. Mai, aufgestellt.



Icking



Der Maibaum des Trachtenverein Isarlust Irschenhausen wurde bereits an diesem Freitag per Hand aufgestellt. Zur Maimusik lädt der Verein am Sonntag, 1. Mai, ab 13 Uhr ein. Dazu tanzen die Jugendgruppe und die Aktiven um den Maibaum. Danach steigt die Maifeier am Gasthaus Rittergütl. Zur Unterhaltung spielt die Irschenhauser Blasmusik.

Lochen



Zum Maibaumaufstellen treffen sich die Burschen aus Linden und Lochen am Sonntag, 1. Mai, ab 8 Uhr in Lochen. Zum Beisammensein ab 12 Uhr spielt die Blasmusik.



Moosham



Die Dorfgemeinschaft Moosham stellt den Maibaum am Sonntag, 1. Mai, ab 8 Uhr beim Huber auf. Anschließend sind die Gäste zur Maifeier eingeladen.



Münsing



Bereits am Samstag, 30. April, stellt der Burschenverein Münsing-Ost den Maibaum auf. Beginn ist um 10 Uhr gegenüber dem ehemaligen Gasthaus Limm. „Auf geht’s zum Maitanz“ mit anschließender Feier heißt es dann am darauffolgenden Sonntag, 1. Mai, ab 13 Uhr.



Thanning



Nach dem Aufrichten des Thanninger Maibaums am Sonntag, 1. Mai, ab 6 Uhr tanzen die Madeln und Burschen um 13.15 Uhr um den Baum. Die Maifeier beginnt um 14.30 Uhr am Vereinsheim am Sportplatz. Musikalische Unterhaltung mit dem „Woidrand Echo“ gibt es ab 17 Uhr.

