Mit Schwung in den Mai: Weidacher Burschen haben großes Festprogramm

Volkstanz um den Baum: Der Maitanz ist ein Höhepunkt der Weidacher Festtage. Unser Foto zeigt die Weidacher Burschen und Madln bei der Feier im Jahr 2018. © Hans Lippert

Endlich wieder ein Maibaum in Wolfratshausen: Der Burschenverein Weidach stellt heuer einen auf - und feiert zwei Wochenenden lang im Festzelt.

Wolfratshausen – Die Burschen in Weidach haben sich viel vorgenommen: Sie wollen althergebrachtes Brauchtum und jugendlichen Elan miteinander verbinden. Mit einem bunten Programm feiern Burschenverein und Soldaten- und Kriegerverein im Mai. Auf den Weidacher Festtagen wird außerdem eine Lücke im Stadtbild geschlossen.

Seit 2021 steht in Wolfratshausen kein Maibaum mehr. Sowohl die 36 Meter hohe Fichte vor dem Gasthaus zum Grünen Baum in Weidach als auch der 30 Meter hohe Stamm an der alten Floßlände mussten während des ersten Pandemiejahres aufgrund eines Verdachts auf Pilzbefall umgelegt werden. In Weidach wird heuer ein neuer Baum aufgestellt. Die Vorfreude bei den Burschen und Madln ist riesig. Das Festzelt an der Franz-Geiger-Straße 12 steht doppelt so lange wie normalerweise - nämlich an zwei Wochenenden.

Weidacher Festtage: Live-Bands, Blaskapellen, Pegelparty

Die Weidacher Festtage finden von Freitag, 5., bis Sonntag, 14. Mai, statt. Den Auftakt bildet der traditionelle Bieranstich durch Bürgermeister Klaus Heilinglechner. Dazu spielt die Ascholdinger Blaskapelle. Nach einer Pause übernimmt die Ascholdinger Weinmusi. Am Samstag, 6. Mai, sorgen die Gruppe Handvoiblech und die Band G-mahde Wies’n für Stimmung im Zelt. Ein Höhepunkt der Festwoche ist der Maitanz am Sonntag, 7. Mai. Bereits am frühen Morgen des 1. Mai wird der weiß-blaue Baumstamm mit Scherstangen und viel Muskelkraft aufgestellt - am 7. Mai laden die Burschen und Madln zum Maitanz ein. Im Festzug geht’s zum Bierzelt, wo die Eurasburger Blaskapelle zur Unterhaltung spielt. Am späten Nachmittag übernimmt die Band Ois Chicago.

Burschenverein Weidach: „Wollen mehr Modernität schaffen“

„Unser Ziel ist es, neben der Tradition in diesem Jahr mehr Modernität zu schaffen“, sagt Jonas Hummel, Vorsitzender des Burschenvereins, mit Blick auf die Pegelparty, die am Freitag, 12. Mai, statt findet. Dafür haben sich die Ausrichter etwas einfallen lassen: Wolfratshausen ist von den Flüssen Loisach und Isar umgeben. Deren Pegel steigt und fällt regelmäßig. Bei der Party am Freitag soll der Pegel nicht mehr sinken. Getreu dem Motto „Der Pegel steigt“ projizieren sie das Weidacher Wappen auf eine Leinwand. „Die Gäste sollen das Wappen voll trinken“, sagt Oberbursch Hummel. Nach jedem gefüllten Wappen gibt es etwas Besonderes fürs Publikum. Ob die Burschen ständig neue Wappen an die Wand werfen und welche Angebote es geben soll, steht laut Hummel noch nicht fest. Klar ist: Die Feier soll ein Spaß für alle über 16 Jahren werden.

Maifeier in Weidach wird verlängert: Zwei Wochenenden mit Partys, Jubiläen und Tanz

Am Samstag, 13. Mai, übernimmt der Soldaten- und Kriegerverein. „2020 fiel unser 100-jähriges Jubiläum coronabedingt ins Wasser. Das wollen wir nachholen“, kündigt Vorsitzender Hans Holzer an (siehe Kasten). Die Musikgruppen Schonseitn und Stoabucklmusi waren bereits gebucht. Jetzt, drei Jahre später, gibt’s den ersehnten Auftritt. Ursprünglich war der Tanzlmusi-Abend im kleinen Kreis geplant. „Jetzt ziehen wir es größer auf.“ Den letzten Tag der Festwoche – den 14. Mai – begehen die Mitglieder traditionell. Abhängig vom Wetter findet an der Weidacher Kapelle ein Festgottesdienst mit anschließendem Zug zum Bierzelt statt. Holzer: „Wir bringen die Festwoche gemeinsam mit der Lüßbacher Blasmusik zu einem friedlichen Ausklang in angenehmer Atmosphäre.“

Am Samstag, 4. März, holen die Burschen ihren Maibaum ein. Gegen 10 Uhr ziehen sie durch Weidach.

ELISA KIESLINGER

