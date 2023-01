„Mama, schwerer Autounfall“: Wolfratshauser Ehepaar Opfer von Schockanruf

Von: Carl-Christian Eick

Eine Vielzahl von sogenannten Schockanrufen wurde der Polizei in den vergangenen Tagen im südlichen Oberbayern angezeigt. Zu den Opfern zählt auch ein Ehepaar in Wolfratshausen. © Symbolfoto/Markus Scholz/DPA

Ein Wolfratshauser Ehepaar ist das Opfer eines Schockanrufs geworden – und machte alles richtig.

Wolfratshausen – Gegen 11.45 Uhr klingelte am Mittwoch beim Ehepaar Maier (Name geändert) in Wolfratshausen das Telefon. Die Rufnummer war unterdrückt, am anderen Ende der Leitung schluchzte eine junge Frau: „Mama, schwerer Autounfall, Mama!“ Maiers gerieten in Panik, hielten dann dennoch kurz inne und riefen bei der Polizeiinspektion Wolfratshausen an. So stellte sich schnell heraus: Es handelte sich um einen sogenannten Schockanruf.

Die perfide Masche der Betrüger: Sie tischen den Angerufenen die Lüge auf, dass ein Angehöriger einen Verkehrsunfall verursacht habe – und ins Gefängnis müsse. Es sei denn, die Angerufenen stellen eine Kaution. Das Bargeld, das die Ganoven sich erhoffen, werde von einem Polizeibeamten vor Ort abgeholt. Das Ehepaar Maier machte alles richtig: Trotz der Stresssituation, die der Anruf heraufbeschwor („wir haben uns in Panik abfahrbereit gemacht“), erkundigte sich der Familienvater bei der örtlichen Polizei, „ob ein schwerer Unfall auf der A95 bekannt sei“. Denn Vater und Mutter wähnten ihre erwachsene Tochter zum Zeitpunkt des Schockanrufs in München. Die Polizei konnte das Ehepaar beruhigen, zumal es in den vergangenen Tagen im südlichen Oberbayern zu einer Vielzahl solcher Betrugsversuche gekommen war. Kurze Zeit später erreichten Maiers ihre Tochter „Gott sei Dank“ via Handy persönlich – sie hatte ihr Smartphone stumm geschaltet.

Polizei machte dem Wolfratshauser Ehepaar wenig Hoffnung

„Die Polizei hat uns wenig Hoffnung auf Aufklärung gemacht“, berichtet das Ehepaar gegenüber unserer Zeitung. Herr Maier hält es dagegen für leicht möglich, mit Hilfe des Telefondienstleisters („Stichwort Vorratsdatenspeicherung“), den Anrufer nachträglich zu ermitteln – auch wenn die Rufnummer unterdrückt war. „Wieder so eine Stelle, wo in Deutschland der Datenschutz die Strafverfolgung vereitelt und diese perversen Täter in Ruhe weitermachen können“, empört sich der Wolfratshauser.

Zumindest einen Teilerfolg konnte die Polizei Anfang dieser Woche im Zuge der Ermittlungen gegen Schockanrufer verbuchen: Ein mutmaßlicher Geldabholer, ein 26 Jahre alter Pole, ist auf frischer Tat festgenommen worden. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, so Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim.

Trickbetrüger geraten ausgerechnet an pensionierten Kriminalbeamten

„Hallo, hier ist die Polizei. Ihre Tochter sitzt neben mir. Sie hat einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind gestorben ist. Sie muss dafür nun ins Gefängnis, es sei denn, sie kann sofort 50.000 Euro Kaution bezahlen“: Solche Anrufe erhielten in den vergangenen Tagen laut Sonntag viele Menschen im Süden Oberbayerns. Pech für die Betrüger: Eines ihrer Opfer im Raum Freilassing war ein pensionierter Kriminalbeamter. Der schaltete umgehend seine Ex-Kollegen ein, die dem Geldabholer eine Falle stellten. Der 26-Jährige wurde am Dienstag festgenommen, der Ermittlungsrichter erließ am Mittwoch einen Untersuchungshaftbefehl.

Polizei: „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen“

Die Polizei warnt erneut mit Nachdruck vor Schockanrufen: „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen oder eine dringend zu zahlenden Kaution.“ Und: „Legen Sie auf – und wählen Sie dann den Notruf 110.“ (cce)

