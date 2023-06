„Man kann nicht oft genug über Europa reden“: Abgeordnete Niebler besucht Frauenunion

Von: Peter Herrmann

Teilen

Zu Gast im Wirtshaus Flößerei: Europa-Abgeordnete Angelika Niebler besuchte die Senioren- und die Frauenunion. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die EU-Abgeordnete Dr. Angelika Niebler diskutierte mit der Frauen- und Seniorenunion über Europapolitik. Sie fordert Schnellverfahren an der EU-Außengrenze.

Wolfratshausen – Seit nunmehr 24 Jahren vertritt sie im Europäischen Parlament die Interessen der CSU in der EVP-Fraktion des Europäischen Parlaments und pendelt zwischen Brüssel und ihrem Wohnort Zorneding (Landkreis Ebersberg). Ihre politischen Standpunkte stellte Prof. Dr. Angelika Niebler nun bei einem Vortrag im Wirtshaus Flößerei zur Diskussion. Die Moderation übernahmen die Kreisvorsitzende der Frauen-Union, Sabine Lorenz, CSU-Kreisvorsitzender Thomas Holz und der Bezirkstagsabgeordnete Thomas Schwarzenberger aus Krün.

„Man kann nicht oft genug über Europa reden“: Abgeordnete Niebler besucht Frauenunion

„Man kann gar nicht oft genug über Europa reden“, findet Holz. In seinen Funktionen als Vize-Landrat und Kochler Bürgermeister werde er oft mit Vorbehalten und Kritik an den Entscheidungen des Europaparlaments in Brüssel konfrontiert. „Viele sagen, Europa bringt uns nur Vorschriften, aber dem ist nicht so“, stellte Holz klar. Er erinnerte daran, dass die EU mit finanziellen Förderungen auch die Realisierung von regionalen Projekten ermöglicht. Angelika Niebler gab ihm recht. „Wie gut, dass es dieses Europa gibt“, erklärte sie. Umso wichtiger sei es, dass die Mitgliedsstaaten der EU starke Bündnisse schließen und sich so gegen die wirtschaftlichen Ansprüche der Großmacht China behaupten.

Schnellverfahren an der EU-Außengrenze: CSU-Politikerin fordert Maßnahmen

Dabei räumte die 60-Jährige ein, dass sie nicht hinter allen Beschlüssen des Europaparlaments steht. So warnt sie vor den Auswirkungen des jüngst verabschiedeten Lieferkettengesetzes, das europäische Unternehmen zur Einhaltung strenger Umweltvorgaben verpflichtet. „Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht durch weitere Regulatorik die Wettbewerbsfähigkeit unserer europäischen Betriebe gefährden und sich Unternehmen aus Entwicklungsländern zurückziehen“, gab die stellvertretende CSU-Parteivorsitzende zu bedenken.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Wenn chinesische Firmen dann die entstandenen Lücken füllen, sei weder für die Umwelt noch für die Einwohner vor Ort etwas erreicht. Auf Nachfrage von Thomas Schwarzenberger äußerte sich Niebler zudem zum europäischen Asyl- und Integrationspakt. Ob dadurch einheitliche Ersteinreisekriterien und ein Solidaritätspool der EU-Mitgliedstaaten für eine bindende Verteilung von Flüchtlingen durchgesetzt werden können, bleibe laut Niebler aber „abzuwarten“.

„Powerfrau in Brüssel“: Angelika Niebler besucht Frauenunion

Sie hält die Einführung von Schnellverfahren an den Grenzen für unabdingbar: „Sonst überlassen wir Schleppern und Schleusern ihr schmutziges Geschäft“, fürchtet die promovierte Juristin. Zudem zeichne sich schon jetzt eine Spaltung der Gesellschaft und deutliche Stimmengewinne der rechtskonservativen AfD ab. Sabine Lorenz, Integrationsbeauftragte im Geretsrieder Stadtrat, bemerkt eine deutliche Erschöpfung der ehrenamtlichen Asylbetreuer. „Uns brechen die Helfer weg, weil sie überlastet sind“, sagte Lorenz. Thomas Schwarzenberger setzt auf die Intervention von Niebler im Europaparlament: „Wir wissen, dass wir da eine Powerfrau in Brüssel haben, die unsere Interessen vertritt“, zeigte er sich zuversichtlich.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)