Mann soll Frau ein Bein gestellt haben

Er soll am 1. August vergangenen Jahres auf dem Wolfratshauser Bahnsteig einer Kinderkrankenschwester ein Bein gestellt haben. Deshalb musste sich nun ein Münchner vor dem Amtsgericht verantworten.

Wolfratshausen –„Das ist ja eine sehr nette Frau gewesen“, stellt der Angeklagte fest, nachdem sein „Opfer“ den Gerichtssaal verlassen hatte. „Ja“, stimmt der Richter zu. „Aber das hätten sie schon früher feststellen können.“ Dafür hätte der Münchner (59) nur ein klein wenig aufmerksamer sein müssen, als er der Geretsriederin (42) zum ersten Mal begegnet war. Dann wäre es vermutlich zu einem zweiten Zusammentreffen im Amtsgericht Wolfratshausen gar nicht gekommen. Dort musste sich der Mann wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

Er soll am 1. August vergangenen Jahres gegen 19 Uhr auf dem Bahnsteig in Wolfratshausen der Kinderkrankenschwester ein Bein gestellt haben. Er bestreitet das. „Die Frau ist über meinen Fuß gefallen“, sagt der Mann. „Es war ein unglücklicher Zusammenstoß.“

Der Beschuldigte war an jenem Abend in seinem Job als „Fahrgastbefrager“ unterwegs. In Wolfratshausen angekommen, habe er schnell den Bahnsteig überqueren und die nächste Bahn zurück nach München nehmen wollen. Die Geretsriederin, die verspätet mit ihrer Tochter aus München gekommen war, hatte es ebenfalls eilig. Sie wollte den Bus nach Hause erwischen. „Ich bin losgelaufen und im nächsten Moment gestürzt“, erzählt die Frau. Sie sei „frontal nach vorne aufs Pflaster geknallt“, habe sich beide Handflächen und ein Knie aufgeschürft und geprellt. Die neue Handtasche aus Büffelleder sei „komplett zerschrammt“ gewesen. Als sie sich umdrehte, habe der Angeklagte grinsend an der Tür der S-Bahn gestanden und nur gesagt: Ja, sorry. „Ich habe ihn kurz beschimpft, Blödmann oder so“, sagte die Frau. Dann verschwand er in der Bahn, sie verpasste ihren Bus. Nachdem ein Zeuge behauptet hatte, der Mann habe ihr absichtlich ein Bein gestellt, erstattete sie Anzeige.

Die Überwachungskamera hatte den Vorfall in einer Fotosequenz festgehalten: Sie stürzte, er schaute nur hinterher. „Da hätte man gleich hingehen müssen, sich erkundigen, was ihr passiert ist – und sich entschuldigen“, hielt Richter Helmut Berger dem Münchner vor.

Entschuldigen mochte der sich auch im Gerichtssaal nicht – „wenn im Raum steht, ich hätte gegrinst“. Aber er sehe ein, dass er „ein bisschen Schuld habe“. Auch die Forderung der Frau nach Schmerzensgeld und Schadenersatz könne man „gelten lassen“.

Zur Wiedergutmachung bot er 2000 Euro an, „weil ich endlich Ruhe haben will“. Die Geschädigte willigte ein, das Verfahren wurde eingestellt – und der Mann sah die Frau plötzlich mit anderen Augen.