Ehepaar Reiser geht durch dick und dünn - Liebe auf den ersten Blick im Bushäuschen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Diamantene Hochzeit: Marianne und Hans Reiser. © privat

Marianne und Hans Reiser feiern Diamantene Hochzeit. Kennengelernt haben sie sich in einem Bushäuschen. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Wolfratshausen – Für Hans Reiser war es damals, im Winter 1961, Liebe auf den ersten Blick. Er stand wartend in einem Bushäuschen in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, neben sich eine hübsche 22-Jährige – sie hieß Marianne Christl. Eigentlich wollte das junge Mädchen zum Friseur, ließ sich aber vom hartnäckigen 23-Jährigen überreden, sich mit ihm gemeinsam ein Skirennen am Hausberg anzuschauen. Jetzt ist das Paar seit 60 Jahren verheiratet.

Marianne und Hans Reiser aus Wolfratshausen feiern Diamantene Hochzeit

Beide waren damals im Hotel Badersee angestellt, er als Küchenkonditor, sie als Zimmermädchen und Servicekraft. „Mit Marianne war es von Anfang an etwas Besonderes“, erinnert sich der heute 85-Jährige. Er machte Nägel mit Köpfen und fuhr mit ihr an seinem freien Tag nach Wolfratshausen, um sie den Eltern vorzustellen. „Das hatte ich bis dahin noch nie gemacht.“ Auch mit Marianne Christls Eltern nahm er Kontakt auf. „Ich schrieb ihnen, dass aus unserer Freundschaft mehr werden könnte.“

Die Schwiegermutter in spe schickte daraufhin ihre Schwester erst in die Loisachstadt, damit sie dort die Bäckerei von Reisers Vater inspiziert; danach fuhr Mariannes Tante, nun in Begleitung des Onkels, zum Hotel am Badersee, um den jungen Mann persönlich zu begutachten. „Scheinbar hatte ich bestanden. Mariannes Mutter, die damals in Viechtach in Niederbayern lebte, lud uns zu sich ein.“

Hochzeitstag im Jahr 1963. © Repro: sh

Diamantene Hochzeit: Marianne und Hans Reiser heirateten am 15. März 1963 in Wolfratshausen

Das Paar heiratete am 15. März 1963 in Wolfratshausen. „Bürgermeister Finsterwalder senior hat uns getraut“, erinnert sich Hans Reiser. Kirchlich feierte man in der Stadtpfarrkirche St. Andreas Hochzeit. Ein Jahr später kam Sohn Thomas auf die Welt, 1967 und 1968 die Töchter Karin und Claudia.

Beruflich veränderte sich auch einiges. Reiser, der mittlerweile seine Meisterprüfung abgelegt hatte, übernahm 1963 die Bäckerei seines Vaters. Doch insgeheim gehörte sein Herz dem Sport: Fußball, Leichtathletik, Tischtennis, später Kajakfahren. „Das war in Wolfratshausen ein beliebter, aber exotischer Sport“, erinnert er sich. Nichtsdestotrotz trainierte er am Auslauf des Mühlenkanals in Weidach eine Gruppe junger Leute im Wildwasser.

Familie Reiser: Aus ihrem Kajak-Spezialgeschäft wurde ein Sporthandel

Was ihnen fehlte, war eine gute Ausrüstung. Das Ehepaar beschloss, ein Kajak-Spezialgeschäft zu eröffnen. Der Grundstein für den ersten Geschäftsraum waren eine 13 Quadratmeter große Waschküche und eine angrenzende Garage. Die Bäckerei gaben die Reisers 1976 auf, ein Jahr nach der Eröffnung des Spezialgeschäfts. Später wurde ein Sporthandel draus. Nach dem Wegzug vom Untermarkt befindet der sich mit über 1000 Quadratmetern Fläche und einem großen Sortiment nun im neuen Wolfratshauser Gewerbegebiet. Sohn Thomas leitet das Geschäft.

Reiser senior nahm zusätzlich viele Ehrenämter an. Er war viele Jahre Zweiter Vorsitzender der Naturfreunde, ebenso Presse- und Wintersportwart. Auch im Tennisverband brachte er sich ein. Mit 64 saß Reiser als Vertreter der Freien Wähler im Stadtrat. „Das alles“, zeigt sich der dreifache Vater, fünffacher Opa und zweifache Urgroßvater dankbar, „wäre ohne meine Frau nicht möglich gewesen. Auf sie kann ich mich jederzeit verlassen.“

