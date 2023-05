Aus einem Auto drang Marihuana-Geruch: Kollision an der B11 – Schadenssumme 20.000 Euro

Von: Doris Schmid

Teilen

Geringe Mengen Cannabis fand die Polizei im Auto eines Geretsrieders. © Uwe Zucchi/dpa

Zwischen Geretsried und Wolfratshausen kam es auf der B11 zu einem Unfall. Bei der Unfallaufnahme bewiesen die Polizeibeamten eine gute Nase.

Wolfratshausen – Am späten Samstagabend hat es am Autobahnzubringer gekracht. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 22.25 Uhr ein Münchner mit seinem Pkw auf der B11 von Geretsried kommend in Richtung Wolfratshausen unterwegs. An der Kreuzung zur B11a bog der 34-Jährige nach links ab und übersah einen 21-jährigen Geretsrieder, der mit seinem Pkw die B11 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Aus einem Auto drang Marihuana-Geruch: Kollision an der B11 – Schadenssumme 20.000 Euro

Verletzt wurde durch den Aufprall niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von circa 20 000 Euro. Während der Unfallaufnahme drang aus dem Auto des Geretsrieder Marihuanageruch. Bei einer Nachschau wurde im Fußraum des Fahrzeugs eine geringe Menge davon gefunden und sichergestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief negativ.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.