Marineschiff spendet für Kinderhilfe in Wolfratshausen: Ein Seesack voller Geld

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Geldübergabe: Bürgermeister Günther Eibl (li.) überreichte zusammen mit Stadträtin Gerlinde Berchtold (re.) die Spende der Oste an Elke Burghardt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Bundeswehr-Schiff Oste spendet erneut an das Inselhaus. „Es ist gelebte Marinetradition“, sich für soziale Einrichtungen einzusetzen“, sagt der Kapitän.

Wolfratshausen – Eine Jahrzehnte andauernde Patenschaft verbindet die Stadt Wolfratshausen mit dem Flottendienstboot Oste. Erneut unterstützt deren Mannschaft mit einer Spende von 2310 Euro das Inselhaus der Kinder- und Jugendhilfe.

„Es ist gelebte Marinetradition, dass sich die Besatzungen unserer Boote und Schiffe karitativ für soziale Einrichtungen einsetzen“, schreibt Korvettenkapitän und Kommandant Sebastian Westphal in einem persönlichen Brief an die Einrichtung. In den vergangenen Jahren wurde der Erlös, der durch den Glühwein-Verkauf auf dem Wolfratshauser Christkindlmarkt erzielt wurde, gespendet. „Dieser Besuch war die vergangenen zwei Jahre pandemiebedingt nicht möglich“, bedauert Westphal. Deshalb nicht zu spenden, kam für die Besatzung nicht in Frage.

Patenschiff Oste: Spenden an das Inselhaus nach einer Versteigerung

Sie nähten während einer längeren Werftphase Seesäcke in verschiedenen Größen, die dann verkauft wurden. Eine Signalflagge mit Unterschrift des Kommandanten und eine Pilotenjacke der Marineflieger kamen ebenfalls unter den Hammer. Beide erzielten hohe Summen. „Nun können wir Ihnen 2310 Euro zur Verfügung stellen.“

Inselhaus erhält Spende - Vize-Bürgermeister Eibl und Stadträtin Berchtold überreichen das Geld

Das Geld überbrachte Vize-Bürgermeister Günther Eibl, der zusammen mit einer Delegation – unter ihnen auch Stadträtin Gerlinde Berchtold – Ende August nach Eckernförde gereist war, um das Patenboot zu besuchen.

Verwendet werden soll die Spende laut Elke Burghardt, Assistentin der Geschäftsführung des Inselhauses, für ein pädagogisches Naturprojekt. „Zusammen mit der Naturpädagogin Alexandra von Biron gehen die Kinder in den Wald und behandeln hier verschiedene Umweltthemen. Ein künstlerischer Teil schließt sich dann an.“ Sollte noch etwas übrig bleiben, werden von dem Geld Laptops, Vereinsmitgliedschaften der Kinder oder Nachhilfestunden bezahlt. „All das wird nicht finanziert. Wir sind hier auf Spenden angewiesen“, betont Burghardt.

Die Inselhaus-Mitarbeiterin war selbst vor Jahren bei einem Besuch der Oste dabei. Ihr Eindruck deckt sich zu 100 Prozent mit der Eibls: „Es war gigantisch – und es ist toll, dass sie uns mit ihren Spenden bereits so lange Zeit bei unserer Arbeit unterstützen.“ sh