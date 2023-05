Eine verspätete Medaille zum Flößertag: Goldschmiedin fertigt kleine Kunstwerke

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Collier, Münze und Anstecknadel: Die von Kornelia Schneidt entworfenen Erinnerungsstücke. © sh

Kornelia Schneidt entwarf zum Flößertag 2020 verschiedene Schmuckstücke. Jetzt hofft sie auf den Internationalen Flößertag 2023.

Wolfratshausen – Die Idee dazu hatte die Wolfratshauserin Kornelia Schneidt bereits vor drei Jahren. Sie entwarf für den Flößertag 2020 Anstecknadeln, Anhänger und eine Münze. Nur – der Flößertag fiel bekannterweise ins Wasser. Nun bietet sie ihre Kunstwerke anlässlich des Internationalen Flößertags in Wolfratshausen an.

Eigentlich ist Schneidt Empfangsmitarbeiterin bei FWU, einem Institut für Film und Bild, das unter anderem für den Schulunterricht interaktive, audiovisuelle Medien herstellt. „Aber Goldschmiedin zu sein, war schon immer ein Traum von mir“, erzählt die 58-Jährige. Gemeinsam mit Freundinnen besuchte sie einen entsprechenden Kurs. „,Und dann machen wir uns selbstständig‘, hat eine von ihnen noch gesagt“, so die Wolfratshauserin weiter. „Das habe ich gemacht.“ Weiterbildungen und die Einrichtung einer Werkstatt und eines Online-Shops folgten.

Schmuckdesignerin Kornelia Schneidt © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bei einem befreundeten Goldschmied sah Schneidt Gedenkmünzen mit Ansichten von Sehenswürdigkeiten, die dieser für seine Stadt angefertigt hatte – und war begeistert. Warum hat Wolfratshausen nicht auch so etwas? „So könnte ich auch etwas zurückgeben.“

Gold, Silber und geschwärzt: Kleine Kunstwerke zum Internationalen Flößertag

Also entwarf sie Medaillen in Gold, Silber und geschwärzt. Auf der einen Seite ist die Burg zu sehen, die nach einem Blitzeinschlag in den Turm 1734 abbrannte. Die andere Seite ziert ein Bild des Flößers, der an der alten Floßlände als Bronzestatue seinen Platz gefunden hat. „Ich rief die Künstlerin Barbara Hoyer an und fragte um die Lizenz, den Flößer verwenden zu dürfen, nach.“ Die Grünwalderin erteilte ihr Einverständnis. Der Schriftzug „Kulturerbe Flößerei 2020“ vervollständigte das Werk. „Ich hoffte, dass die Wolfratshauser ebenso begeistert davon sind, wie ich selbst.“ Doch wie gesagt, der Flößertag 2020 wurde abgesagt. Nun hofft die Wolfratshauserin, dass sich jetzt, drei Jahre später, Interessenten bei ihr melden.

